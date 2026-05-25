Почти два десятка раненых и погибшие: РФ ракетой ударила по одной из областей

На фоне угрозы баллистики российская ракета попала в гражданское предприятие в Дергачах.

https://glavred.info/ukraine/pochti-dva-desyatka-ranenyh-i-pogibshiy-rf-raketoy-udarila-po-odnoy-iz-oblastey-10767557.html Ссылка скопирована

Ракетный удар по Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: ОГА

Главное:

РФ попала ракетой по Дергачам Харьковской области

Под ударом оказалось гражданское предприятие

В результате обстрела известно о двух погибших и 19 раненых

В понедельник, 25 мая, российские оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковской области.

В результате атаки погиб 68-летний мужчина, количество пострадавших резко возросло. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

видео дня

По его словам, госпитализированы 17 человек с взрывными ранениями — 15 мужчин и две женщины. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Еще двум людям — 47-летней женщине и 74-летнему мужчине — помогли на месте, поскольку они испытали острую реакцию на стресс.

Под ударом оказалось гражданское предприятие. Повреждены складские помещения, грузовые и легковые автомобили. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, возникшее после атаки.

"Под ударом оказалось гражданское предприятие. Повреждены складские помещения, грузовые и легковые автомобили. Подразделения ГСЧС уже ликвидировали возгорание на месте атаки", — говорится в сообщении.

Позже в ОВА сообщили, что число погибших в результате вражеского удара возросло до 2. Погиб 25-летний мужчина.

Воздушные удары РФ по Украине — последние новости

Как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия в ночь на 24 мая массированно атаковала Киев. В результате атаки в столице возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Напомним, РФ два суток атаковала Полтавскую область, там фиксируются серьезные последствия для местных служб и инфраструктуры. Городские власти требуют международной поддержки для восстановления нормальной жизни и защиты граждан. Эти события свидетельствуют о постоянных угрозах мирному населению по всей стране.

Также ранее сообщалось, что Россия готовит новый удар "Орешником" по Украине, с указанием ориентировочных дат и возможного масштаба атаки. Украинские службы усиленно мониторят ситуацию и мобилизуют силы для защиты территорий.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Какие города могут стать целями массированных ударов – эксперт

Как писал Главред, Россия продолжает наносить массированные удары по крупным украинским городам. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua предположил, что после атак на Днепр и Киев российские войска могут усилить обстрелы Сум, Чернигова и Запорожья.

По его словам, Сумы уже периодически подвергаются атакам, иногда под ударами оказывается и Чернигов. Он также считает, что интенсивность обстрелов Запорожья может возрасти, особенно если российские войска не будут иметь успехов на Гуляйпольском направлении.

В то же время эксперт отметил, что на данный момент у России, вероятно, нет достаточных ресурсов для проведения масштабных одновременных ударов по нескольким крупным городам.

"Российской Федерации не хватает ресурсов для того, чтобы одновременно наносить массированные удары по нескольким городам. Видите, они выбирают", — подытожил он.

Читайте также:

О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред