Быстрее и значительно опаснее: в ГУР показали новый реактивный дрон РФ

Кратко:
- РФ начала применять новый реактивный дрон "Герань-4"
- Максимальная скорость полета — 500 км/ч, высота — до 5 тыс. м
С мая 2026 года войска РФ используют против Украины новый реактивный ударный дрон "Герань-4", который значительно опаснее предыдущих версий.
Новый аппарат способен разгоняться до 500 км/ч и маневрировать на больших скоростях. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В рамках завершения подготовки к серийному производству "Герань-4" (до января 2026 года) первые испытательные пуски осуществлялись с дронопорта "Приморск" (Орловская обл.) и территории бывшего Донецкого аэропорта", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предыдущие реактивные дроны "Герань-3" россияне собирали на основе планера бензиновой "Герани-2". Однако его прочности оказалось недостаточно для полетов на больших скоростях и активного маневрирования.
Характеристики "Герань-4"
В разведке рассказали, что "Герань-4" имеет собственный новый планер с улучшенными аэродинамическими качествами, усиленной конструкцией и турбореактивный двигатель увеличенной тяги.
Крылья теперь жестко соединены с центропланом, а количество технологических люков на корпусе уменьшено для снижения сопротивления воздуха.
При этом размеры дрона не изменились — 3,5 метра в длину и 3 метра в ширину.
В обновленном БПЛА также было обнаружено два типа китайских турбореактивных двигателей:
- Telefly LX-WP-160 — тяга 160 кг;
- Telefly TF-TJ2000A — тяга 200 кг.
Новая конструкция позволяет дрону маневрировать на скоростях 300-400 км/ч. Максимальная скорость полета беспилотника может достигать 500 км/ч, а высота — 5 тыс. метров. Также дрон способен нести боевую часть весом 50 или 90 кг на расстояние до 450 км.
Сообщается, что "Герань-4" может нести один из вариантов боевой части: осколочно-фугасную или термобарическую массой 50 кг (ОФЗБЧ-50 или ТББЧ-50М); увеличенную термобарическую массу 90 кг (ТББЧ-90).
Как писал Главред, РФ начала сбрасывать на крыши многоэтажек FPV-дроны с зарядами. Для этого враг использует беспилотники "Гербера". Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что FPV-дроны с зарядами были найдены на крыше многоэтажного дома в более чем 30 километрах от границы.
Кроме того, применение дронов-камикадзе типа "Шахед" и "Гербера" все больше переходит в формат управляемых и сетевых систем, где ключевую роль играют MESH-модемы и ретрансляция сигнала. Об этом сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Напомним, ранее ГУР обнародовало информацию о новой российской крылатой ракете под названием "Изделие-30", которую РФ уже применяла против Украины. По данным ведомства, ракета имеет размах крыльев около трех метров, боевую часть массой до 800 кг и дальность поражения не менее 1500 километров.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
