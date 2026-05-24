Как сказать по-украински "не заморачивайся" — правильный вариант знают не все

В украинском языке есть много точных и выразительных синонимов выражению "не заморачивайся".

Как сказать по-украински "не переживай"

В повседневной речи украинцы часто используют кальки с русского языка, даже не задумываясь об их эквивалентах. Одним из таких выражений является популярное "не заморачивайся". Как правильно передать эту фразу на украинском языке, объяснила в своем TikTok актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

Какие украинские эквиваленты существуют

По словам эксперта, самым простым и естественным вариантом является "не переймайся". Также можно использовать другие варианты в зависимости от контекста:

не гризися;

викинь з голови;

не бери близько до серця;

не бери дурного до голови, а важкого до рук (народное выражение).

Существует ли слово "заморачиваться" в украинском языке

Лингвист также пояснила, что слова "заморачиваться" в украинском языке нет как нормативной формы. Зато в украинском языке существуют другие, естественные соответствия:

заморочуватися,

морочитися,

мати мороку/запороку.

Все эти слова описывают состояние лишних хлопот, когда человек усложняет себе мышление или тратит эмоциональные ресурсы на ненужные переживания.

Что означает "морока"

Как объясняется, "морока" — это лишние хлопоты, которые мешают человеку спокойно мыслить и принимать взвешенные решения. Именно поэтому фразы вроде "не морочься" или "не переживай" являются естественными украинскими аналогами русского выражения.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

