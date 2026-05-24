Как сказать по-украински "не заморачивайся" — правильный вариант знают не все

Вы узнаете:
- Какие есть украинские эквиваленты фразы "не заморачивайся"
- Существует ли слово "заморачиваться" в украинском языке
- Что такое "морока" в украинском языке
В повседневной речи украинцы часто используют кальки с русского языка, даже не задумываясь об их эквивалентах. Одним из таких выражений является популярное "не заморачивайся". Как правильно передать эту фразу на украинском языке, объяснила в своем TikTok актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.
Какие украинские эквиваленты существуют
По словам эксперта, самым простым и естественным вариантом является "не переймайся". Также можно использовать другие варианты в зависимости от контекста:
- не гризися;
- викинь з голови;
- не бери близько до серця;
- не бери дурного до голови, а важкого до рук (народное выражение).
Существует ли слово "заморачиваться" в украинском языке
Лингвист также пояснила, что слова "заморачиваться" в украинском языке нет как нормативной формы. Зато в украинском языке существуют другие, естественные соответствия:
- заморочуватися,
- морочитися,
- мати мороку/запороку.
Все эти слова описывают состояние лишних хлопот, когда человек усложняет себе мышление или тратит эмоциональные ресурсы на ненужные переживания.
Что означает "морока"
Как объясняется, "морока" — это лишние хлопоты, которые мешают человеку спокойно мыслить и принимать взвешенные решения. Именно поэтому фразы вроде "не морочься" или "не переживай" являются естественными украинскими аналогами русского выражения.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
