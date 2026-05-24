Как сказать по-украински "не заморачивайся" — правильный вариант знают не все

Руслана Заклинская
24 мая 2026, 19:03
В украинском языке есть много точных и выразительных синонимов выражению "не заморачивайся".
Как сказать по-украински "не переживай" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео tiktok.com/@vikakhmelnytska, magnific.com

Вы узнаете:

  • Какие есть украинские эквиваленты фразы "не заморачивайся"
  • Существует ли слово "заморачиваться" в украинском языке
  • Что такое "морока" в украинском языке

В повседневной речи украинцы часто используют кальки с русского языка, даже не задумываясь об их эквивалентах. Одним из таких выражений является популярное "не заморачивайся". Как правильно передать эту фразу на украинском языке, объяснила в своем TikTok актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

Главред узнал, как правильно сказать "не заморачивайся" на украинском.

Какие украинские эквиваленты существуют

По словам эксперта, самым простым и естественным вариантом является "не переймайся". Также можно использовать другие варианты в зависимости от контекста:

  • не гризися;
  • викинь з голови;
  • не бери близько до серця;
  • не бери дурного до голови, а важкого до рук (народное выражение).

Существует ли слово "заморачиваться" в украинском языке

Лингвист также пояснила, что слова "заморачиваться" в украинском языке нет как нормативной формы. Зато в украинском языке существуют другие, естественные соответствия:

  • заморочуватися,
  • морочитися,
  • мати мороку/запороку.

Все эти слова описывают состояние лишних хлопот, когда человек усложняет себе мышление или тратит эмоциональные ресурсы на ненужные переживания.

Что означает "морока"

Как объясняется, "морока" — это лишние хлопоты, которые мешают человеку спокойно мыслить и принимать взвешенные решения. Именно поэтому фразы вроде "не морочься" или "не переживай" являются естественными украинскими аналогами русского выражения.

О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

