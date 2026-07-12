Тысячи патронов и гранат: новые детали о скандале с двойным убийством в 155 ОМБр

Конфликт начался после того, как супругу командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова оскорбили неизвестные мужчины.

https://glavred.info/ukraine/tysyachi-patronov-i-granat-novye-detali-o-skandale-s-dvoynym-ubiystvom-v-155-ombr-10780139.html Ссылка скопирована

Командира 155 ОМБр разыскивают правоохранители / Коллаж: Главред, фото: 155 ОМБр, скриншот

Главное:

У задержанных военных 155-й ОМБр обнаружено более тысячи патронов и гранат

Конфликт мог начаться после того, как супругу командира 155 ОМБр оскорбили неизвестные

В ходе обысков у военнослужащих 155-й бригады ВСУ, фигурирующих в деле о похищении двух братьев в Киевской области, было обнаружено более тысячи патронов и гранат.

Как сообщает hromadske со ссылкой на постановление суда, наложен арест на имущество подозреваемых. В ходе обысков правоохранители обнаружили три мобильных телефона, а также оружие:

видео дня

патроны калибра 5,56 в количестве 124 штук;

ящик с 400 патронами с маркировкой "20 CRTG 5,56mm., BALL M855";

12 корпусов гранат;

16 дымовых гранат различных типов;

7 запалов к дымовым гранатам;

136 патронов с маркировкой LC 24;

172 патрона калибра 7,62х54 мм;

25 патронов калибра 5,45 мм;

53 патрона калибра 7,62×39 мм;

74 патрона калибра 9×19 мм;

100 патронов калибра 5,56 мм.

Детали громкого скандала в 155 ОМБр

По информации СМИ, следователи рассматривают версию, что конфликт начался после того, как супругу командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова оскорбили неизвестные мужчины.

По данным расследования, после этого комбриг мог приказать восемь подчиненных найти и наказать людей, которых считал причастными к инциденту.

Ранее Нromadske, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в ночь на 28 июня группа людей проникла во двор братьев в Киевской области, после чего насильно незаконно вывезла Максима и Романа Мосейчуков в неизвестном направлении.

Впоследствии мужчин, вероятно, перевезли в Полтавскую область, где дислоцируется полигон 155 бригады. После этого братьев убили . По сообщениям медиа, тела, по предварительным данным, принадлежащие братьям, уже эксгумировали.

/ Коллаж: Главред, фото: Hromadske

В рамках дела уже задержаны девять военнослужащих 155 ОМБр , среди которых – командир батальона старший лейтенант Александр Долголенко. Им сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством. Следствие проверяет, действовали ли они самостоятельно или выполняли ли приказ.

Что предшествовало

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили, что взаимодействуют с правоохранительными органами в рамках расследования, касающегося военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады (воинская часть А5001).

В командовании подчеркнули, что оказывают следствию всю необходимую помощь, однако часть информации пока не подлежит разглашению. По их словам, публикация отдельных деталей на нынешнем этапе может помешать проведению расследования.

Как писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, сложившуюся на позициях в зоне ответственности 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта. В МО заверили, что новый командир 14-й бригады взял вопрос обеспечения питанием бойцов на фронте под контроль.

Ранее стали известны новые подробности скандала военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады, которые оказались на переднем крае без еды и поддержки на фронте. В Офисе военного омбудсмена сообщили о серьёзных проблемах с обеспечением военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУ. По результатам выявленных нарушений проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск.

Читайте также:

Об источнике: Громадське / hromadske Hromadske - неприбыльная организация, которую 22 ноября 2013 года создали украинские журналисты. Приобрело популярность благодаря трансляциям событий Революции достоинства. "hromadske" зарегистрировано как общественная организация, она не имеет владельцев и является независимым в редакционной деятельности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред