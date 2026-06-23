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Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: есть погибшие и более 20 раненых

Руслана Заклинская
23 июня 2026, 13:08обновлено 23 июня, 13:44
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Пожар в месте попадания ликвидирован, медики борются за жизнь раненых.
Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: есть погибшие и более 20 раненых
Удар по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровской области

Что известно:

  • Россия нанесла баллистический удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге
  • Погибли три человека, ещё 23 получили ранения
  • Часть раненых госпитализирована, несколько человек находятся в тяжелом состоянии

Во вторник, 23 июня, российские оккупанты нанесли баллистический удар по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и большое количество пострадавших. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

По данным местных властей, взрывы прогремели примерно в 11:00. Вилкул сообщил, что город подвергся ракетной атаке с использованием баллистического оружия, а целью стал объект гражданской инфраструктуры.

видео дня

"Попадание в объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, трое погибших. Более десяти человек получили ранения", — рассказал он.

По состоянию на 12:10 известно о 19 раненых, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь.

Смотрите видео о последствиях российского удара по Кривому Рогу:

Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: есть погибшие и более 20 раненых
Комментарий Вилкула о последствиях атаки РФ / Фото: скриншот

Позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что число раненых возросло до 23 человек.

"Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Эта атака унесла жизни трех человек", — добавил Ганжа.

По его словам, в больнице в тяжелом состоянии находятся двое мужчин 30 и 39 лет, а 62-летняя женщина — в крайне тяжелом. В результате вражеской атаки повреждены неэксплуатируемое здание, экскаватор и автомобиль.

Спасательные службы завершили ликвидацию пожара, возникшего после ракетного удара. На месте продолжают работать экстренные службы, ведется уточнение последствий атаки.

  • Последствия удара по Кривому Рогу
    Последствия удара по Кривому Рогу Фото: ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара по Кривому Рогу
    Последствия удара по Кривому Рогу Фото: ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара по Кривому Рогу
    Последствия удара по Кривому Рогу Фото: ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара по Кривому Рогу
    Последствия удара по Кривому Рогу Фото: ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара по Кривому Рогу
    Последствия удара по Кривому Рогу Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Зеленский отреагировал на удар по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Кривом Роге продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре. Спасатели уже потушили пожар, однако есть погибшие и пострадавшие.

"На данный момент, к сожалению, известно о трёх погибших. Мои соболезнования родным и близким. Более 20 человек ранены. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь", — добавил глава государства.

Искандер инфографика
ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Президент отметил, что каждая такая атака свидетельствует о недостаточном давлении на Россию и задержках в поставках средств ПВО. Он подчеркнул необходимость усиления международного давления на РФ, чтобы заставить её прекратить войну и перейти к реальным шагам к миру.

"Важно, чтобы мир не молчал о том, что до сих пор нет ни одного реального шага со стороны России по прекращению этой войны. На все наши предложения о дипломатии, встречах и шагах к миру мы не получили от россиян ни одного четкого ответа. Давление необходимо. Давление на Россию, чтобы ситуация изменилась к лучшему", — подчеркнул Зеленский.

Удары по Кривому Рогу — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 13 мая российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог ударными дронами. В результате попадания по объекту инфраструктуры погиб 40-летний мужчина, еще как минимум пять человек получили ранения.

Также вечером 12 мая российские войска атаковали Кривой Рог, поразив жилой дом. В результате удара есть погибшие и раненые.

В Кривом Роге девятимесячная девочка, пострадавшая в результате удара "Шахеда" по частному дому, находится в стабильном состоянии после тяжелого ранения. По данным медиков, ребенок получил серьезную травму, однако врачам удалось спасти ей ногу во время срочной операции.

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О личности: Александр Вилкул

Александр Вилкул — украинский политик, лидер партии "Блок Вилкула". Глава военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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