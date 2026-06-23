Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: есть погибшие и более 20 раненых

Пожар в месте попадания ликвидирован, медики борются за жизнь раненых.

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Удар по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровской области

Что известно:

Россия нанесла баллистический удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге

Погибли три человека, ещё 23 получили ранения

Часть раненых госпитализирована, несколько человек находятся в тяжелом состоянии

Во вторник, 23 июня, российские оккупанты нанесли баллистический удар по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и большое количество пострадавших. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

По данным местных властей, взрывы прогремели примерно в 11:00. Вилкул сообщил, что город подвергся ракетной атаке с использованием баллистического оружия, а целью стал объект гражданской инфраструктуры.

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"Попадание в объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, трое погибших. Более десяти человек получили ранения", — рассказал он.

По состоянию на 12:10 известно о 19 раненых, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь.

Смотрите видео о последствиях российского удара по Кривому Рогу:

Комментарий Вилкула о последствиях атаки РФ / Фото: скриншот

Позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что число раненых возросло до 23 человек.

"Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Эта атака унесла жизни трех человек", — добавил Ганжа.

По его словам, в больнице в тяжелом состоянии находятся двое мужчин 30 и 39 лет, а 62-летняя женщина — в крайне тяжелом. В результате вражеской атаки повреждены неэксплуатируемое здание, экскаватор и автомобиль.

Спасательные службы завершили ликвидацию пожара, возникшего после ракетного удара. На месте продолжают работать экстренные службы, ведется уточнение последствий атаки.

Зеленский отреагировал на удар по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Кривом Роге продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре. Спасатели уже потушили пожар, однако есть погибшие и пострадавшие.

"На данный момент, к сожалению, известно о трёх погибших. Мои соболезнования родным и близким. Более 20 человек ранены. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь", — добавил глава государства.

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Президент отметил, что каждая такая атака свидетельствует о недостаточном давлении на Россию и задержках в поставках средств ПВО. Он подчеркнул необходимость усиления международного давления на РФ, чтобы заставить её прекратить войну и перейти к реальным шагам к миру.

"Важно, чтобы мир не молчал о том, что до сих пор нет ни одного реального шага со стороны России по прекращению этой войны. На все наши предложения о дипломатии, встречах и шагах к миру мы не получили от россиян ни одного четкого ответа. Давление необходимо. Давление на Россию, чтобы ситуация изменилась к лучшему", — подчеркнул Зеленский.

Удары по Кривому Рогу — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 13 мая российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог ударными дронами. В результате попадания по объекту инфраструктуры погиб 40-летний мужчина, еще как минимум пять человек получили ранения.

Также вечером 12 мая российские войска атаковали Кривой Рог, поразив жилой дом. В результате удара есть погибшие и раненые.

В Кривом Роге девятимесячная девочка, пострадавшая в результате удара "Шахеда" по частному дому, находится в стабильном состоянии после тяжелого ранения. По данным медиков, ребенок получил серьезную травму, однако врачам удалось спасти ей ногу во время срочной операции.

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О личности: Александр Вилкул Александр Вилкул — украинский политик, лидер партии "Блок Вилкула". Глава военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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