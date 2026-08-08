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Из-за жены: Анатолич пожаловался на Остапчука, который его заблокировал

Алена Кюпели
8 августа 2026, 13:42
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Ведущий подчеркнул, что личного конфликта с коллегой по цеху никогда не было.
Анатолич заговорил про Остапчука
Анатолич заговорил про Остапчука / Коллаж Главред, фото Instagram/anatoliyanatolich, ostapchukkaterynaa

Кратко:

  • Остапчук заблокировал Анатолича из-за позиции жены
  • Личного конфликта между ведущими не было

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, что перестал общаться с коллегой по цеху Владимиром Остапчуком, который заблокировал его в соцсетях из-за позиции своей жены Екатерины.

Ведущий решил не углубляться в детали неприятной ситуации, ограничившись общим пояснением причины разрыва. Об этом он рассказал в интервью для "РБК-Украина LIFE".

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Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич перестал общаться с Остапчуком / Скриншот YouTube

"С Владимиром Остапчуком я не дружу. Он заблокировал меня из-за каких-то взглядов своей жены. Я не хочу в это вдаваться. Они переехали в Канаду. Всем, кто за границей, я желаю счастья. Я не думаю, что нужно их сюда тащить. Он просто заблокировал меня", - отметил шоумен.

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Остапчук заблокировал Анатолича / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

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О персоне: Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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