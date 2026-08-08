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РФ может открыть новый фронт: над какими областями нависла угроза вторжения

Мария Николишин
8 августа 2026, 01:56
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Командир РДК предупредил, что двухдневные переговоры Путина с Лукашенко могут свидетельствовать о подготовке к вторжению.
РФ может открыть новый фронт: над какими областями нависла угроза вторжения
Угроза наступления со стороны Беларуси / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Главное из заявления командира РДК:

  • Россия может открыть новый фронт на севере Украины
  • Мобилизация в РФ - попытка переломить ситуацию на фронте
  • В Беларуси фиксируются учения ТрО

Страна-агрессор Россия может открыть новый фронт на границе с Черниговской и Сумской областями, использовав для этого территорию Беларуси. Об этом заявил командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин в интервью Новости.LIVE.

По его словам, риск вторжения с северного направления вновь стал вполне реальным.

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Он подчеркнул, что после 24 февраля 2022 года нереалистичных вариантов развития событий не существует. В частности, ключевым мотивом Кремля является попытка нарушить нынешнюю конфигурацию боевых действий, которая не дает Москве преимущества.

"Я думаю, что мобилизация - это действительно попытка нарушить тот определенный баланс, который сейчас сохраняется на фронте. Ну или, возможно, нас ждет открытие нового фронта в Чернигове, на общей границе с Республикой Беларусь. Вот это вполне возможно, что нас ждет нападение с той стороны. Потому что это тоже один из вариантов нарушить нынешний баланс сил", - подчеркнул командир РДК.

Отдельно Капустин остановился на вопросе контроля Москвы над Минском. По его мнению, продолжительность последней беседы двух лидеров свидетельствует о серьезном давлении на самопровозглашенного президента Беларуси.

"Зато их встреча длилась целых 2 дня. Мы можем только догадываться, конечно, что происходило. Но, судя по всему, Владимир Владимирович убеждал господина Лукашенко в том, что вариантов у него нет", - убежден он.

Кроме того, командир РДК добавил, что на территории Беларуси фиксируются текущие военные приготовления.

"Там сейчас на территории Беларуси проходят какие-то учения ТрО. Формирование десантно-штурмовых групп", - подытожил Капустин.

Беларусь развивает военную инфраструктуру

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что в настоящее время на территории Беларуси не наблюдается ударной группировки противника, но украинская разведка фиксирует развитие военной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что речь идет о полигонах и местах, где можно размещать личный состав или технику.

"В основном это происходит в направлении Черниговской и Киевской областей. Менее заметно это вблизи наших западных областей – Волыни и Ровенской области", – подчеркнул Демченко.

РФ может открыть новый фронт: над какими областями нависла угроза вторжения
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины недавно добились успехов в Харьковской области. Украинские воины контратакуют армию России в районе населенного пункта Ридкодуб, расположенного к юго-западу от Боровой.

Аналитики DeepState заявляли, что оккупанты продвинулись в Харьковской и Сумской областях. В частности, вражеским войскам удалось расширить зону контроля вблизи приграничного села Устиновка Купянского района Харьковской области. Площадь так называемой "красной зоны" увеличилась на 3,15 кв. км.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Россия может попытаться использовать Черниговскую область в качестве нового направления для давления на Украину, однако на данный момент признаков подготовки непосредственного вторжения на этом участке границы не зафиксировано.

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Об источнике: Российский добровольческий корпус (РДК)

Российский добровольческий корпус - воинское подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза и Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Международного легиона ТрО Украины.

В настоящее время ведёт боевые действия на Авдеевском направлении, в Запорожье, на Лиманском направлении, а также на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

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