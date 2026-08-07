РФ резко увеличила производство 'Искандеров': в чем опасность для Украины

Боровик объяснил, почему санкции не сдерживают производство ракет и какие цели должны стать приоритетом для Сил обороны.

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Россия наращивает производство "Искандеров" / коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

Россия увеличивает выпуск баллистических ракет "Искандер"

Производство расположено под землей, а санкции не действуют

Украине нужна собственная антибаллистическая ПВО

Страна-агрессор Россия увеличила темпы производства баллистических ракет комплекса "Искандер", и остановить этот процесс ударами по территории РФ практически невозможно – производственные линии вынесены под землю. Об этом заявил военный, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик в эфире Киев 24.

По его словам, ключевая проблема заключается в технологической автономности этого оружия. Ограничения на поставки микроэлектроники, которые ударили по ряду других российских программ, здесь практически не действуют.

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"Надо понимать, что "Искандеры" (россияне, - ред.) производят из собственных комплектующих. То есть они не зависят от западных санкций, от западной электроники. И эта ракета основана на старых технологиях 80–90-х годов прошлого века. Но она работает. Они под землей наладили производство комплектующих. Поэтому довольно сложно бороться с производством конкретно на территории РФ нашими ударами", - подчеркнул он.

В качестве альтернативного направления действий Сил обороны эксперт видит работу по позициям, с которых производятся запуски. Впрочем, полноценное прикрытие территории требует отдельного класса вооружений, которого Украина до сих пор не имеет в своем распоряжении - собственной антибаллистической системы противовоздушной обороны.

Зенитные ракеты переделали для ударов по городам

Отдельная категория угроз - комплексы, которые создавались вовсе не для работы по наземным целям. Россияне адаптировали их для атак по украинским населенным пунктам, пожертвовав точностью.

"Я уже не говорю о "Цирконе", "Ониксе", "С-400", "С-300". Они (С-400 и С-300, - ред.) разрабатывались именно для противодействия баллистическим ракетам противника. То есть это ракеты для ПВО. Но они их переделали для нанесения ударов по Украине, и там точность довольно относительная. Это не настолько точная ракета", - добавил Боровик.

"Искандер" / Инфографика: Главред

Почему Украине трудно уничтожать пусковые установки "Искандер"

Специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что российские оперативно-тактические комплексы постоянно перемещаются, используя сложную систему маскировки.

По его словам, именно мобильность делает их чрезвычайно сложной целью для украинских ударов.

"Поймать "Искандер" на марше или возле позиции, где он разворачивается, сложно. То же самое, когда говорят, что нужно уничтожить производство "Искандеров". Мы понимаем, что это производится глубоко под землей и атаковать производство не так-то просто", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, недавно в ГУР появилась информация о том, что страна-агрессор Россия приступила к развертыванию ракетного подразделения, оснащенного примерно 120 баллистическими ракетами Северной Кореи, на западе страны. Такой шаг позволит РФ усилить ракетные удары по Украине уже в ближайшее время.

Секретарь СНБО Украины Игорь Клименко заявлял, что Россия будет усиливать угрозу ударов по энергетической и критической инфраструктуре Украины с приближением осенне-зимнего сезона.

В то же время мониторинговые каналы предупреждали, что Россия завершает подготовку к нанесению массированного ракетного удара по территории Одесской и Николаевской областей.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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