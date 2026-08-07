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Виктория Бекхэм показала идеальную фигуру после новой драмы с сыном

Алена Кюпели
7 августа 2026, 14:35
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Семья наслаждалась отдыхом на яхте, не обращая внимания на внимание фотографов.
Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц
Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм едва ли не пересеклись с сыном/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм

Кратко:

  • Как выглядела Виктория и Дэвид
  • В какую ситуацию они почти попали

Певица, дизайнер и блогер Виктория Бекхэм привлекла внимание папарацци во время отдыха на Лазурном Берегу. Дизайнера сфотографировали на борту роскошной яхты у побережья Сен-Тропе, где она проводит отпуск вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом, сыном Ромео и его возлюбленной.

Как сообщает Daily Mail, на снимках 52-летняя Виктория появилась в черном бикини с необычным вырезом, дополнив пляжный образ солнцезащитными очками и легким парео. Поклонники отметили, что бывшая участница Spice Girls находится в прекрасной физической форме и выглядит заметно моложе своих лет.

видео дня
Дэвид и Виктория Бэкхем
Дэвид и Виктория Бэкхем много лет вместе / Instagram

Посмотреть фото роскошный Виктории можно тут

Пока Виктория загорала на палубе, Дэвид Бекхэм освежался под душем после купания в море. Семья наслаждалась отдыхом на яхте, не обращая внимания на повышенное внимание фотографов.

Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм отдыхает на яхте/ ua.depositphotos.com

По данным зарубежных СМИ, отпуск Бекхэмов едва не закончился неловкой встречей с их старшим сыном Бруклином. Он вместе с супругой Николой Пельтц также отдыхал в Сен-Тропе на яхте своего крестного отца Элтона Джона. В один из дней обе семьи оказались всего в нескольких минутах ходьбы друг от друга, однако так и не пересеклись.

Напомним, конфликт между Бруклином и его родителями продолжается уже длительное время. Несмотря на попытки Дэвида и Виктории наладить отношения, старший сын продолжает жить отдельно и практически не появляется на семейных мероприятиях.

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О персоне: Виктория Бекхэм

Виктория Кэролайн Бекхэм - британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

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