Виктория Бекхэм показала идеальную фигуру после новой драмы с сыном

Кратко:
- Как выглядела Виктория и Дэвид
- В какую ситуацию они почти попали
Певица, дизайнер и блогер Виктория Бекхэм привлекла внимание папарацци во время отдыха на Лазурном Берегу. Дизайнера сфотографировали на борту роскошной яхты у побережья Сен-Тропе, где она проводит отпуск вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом, сыном Ромео и его возлюбленной.
Как сообщает Daily Mail, на снимках 52-летняя Виктория появилась в черном бикини с необычным вырезом, дополнив пляжный образ солнцезащитными очками и легким парео. Поклонники отметили, что бывшая участница Spice Girls находится в прекрасной физической форме и выглядит заметно моложе своих лет.
Посмотреть фото роскошный Виктории можно тут
Пока Виктория загорала на палубе, Дэвид Бекхэм освежался под душем после купания в море. Семья наслаждалась отдыхом на яхте, не обращая внимания на повышенное внимание фотографов.
По данным зарубежных СМИ, отпуск Бекхэмов едва не закончился неловкой встречей с их старшим сыном Бруклином. Он вместе с супругой Николой Пельтц также отдыхал в Сен-Тропе на яхте своего крестного отца Элтона Джона. В один из дней обе семьи оказались всего в нескольких минутах ходьбы друг от друга, однако так и не пересеклись.
Напомним, конфликт между Бруклином и его родителями продолжается уже длительное время. Несмотря на попытки Дэвида и Виктории наладить отношения, старший сын продолжает жить отдельно и практически не появляется на семейных мероприятиях.
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О персоне: Виктория Бекхэм
Виктория Кэролайн Бекхэм - британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".
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