Цветущая София Ротару поделилась новым фото впервые за долгое время

Кратко:
- Как сейчас выглядит Ротару
- По какому поводу она поделилась фото
Народная артистка и эстрадная певица София Ротару впервые за долгое время появилась в социальных сетях.
На своей странице в Instagram, певица показала свое фото с большими букетами цветов. Скорее всего, певица этим фото отметила свой день рождения.
Именно сегодня, 7 августа, София Ротару отмечает свой 79-й день рождения.
Певица никак не подписала свое фото и даже неизвестно, так ли как на фото, сейчас выглядит Ротару. Она не появляется на публике уже долгое время, но всегда реагирует на обстрелы Украины террористической Россией.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что муж российской певицы и путинистки Валерии Иосиф Пригожин открестился от ее биологического сына, который в террористической России признан банкротом и неизвестно, как Арсений будет выплачивать огромный долг в 23 миллиона.
Ранее также стало известно о том, что американская блогер Сидни Таул, за жизнью которой в TikTok следили более миллиона человек, скончалась в возрасте 26 лет после продолжительной борьбы с редкой формой рака желчных протоков.
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О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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