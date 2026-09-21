"Странная идея": Качиньский высказался об Украине и сделал неоднозначное заявление

Что сказал Ярослав Качиньский:
- В Киеве могли переоценивать военные возможности Польши в начале войны
- В Украине думали над созданием "единого государства" с Польшей
Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения России Украина якобы рассчитывала на более активное участие Польши в войне, вплоть до создания "единого государства". Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.
По словам Качиньского, украинская сторона в начале войны неоднократно обращалась к Варшаве с предложениями, на которые польские власти не могли согласиться. При этом, утверждает политик, сторонам удавалось находить решения, позволявшие сохранять хорошие отношения между двумя странами.
"Часто возникали вопросы, связанные с тем, делать что-то или нет. Украинцы ожидали от нас действий, с которыми мы, по разным причинам, не могли согласиться. Но нам удавалось найти решение, которое поддерживало хорошие польско-украинские отношения", - сказал Качиньский.
Он отметил, что впоследствии подход Киева, по его мнению, изменился. При этом политик утверждает, что первоначально украинское руководство могло рассчитывать на вовлечение Польши непосредственно в войну.
"Сначала у них была несколько странная идея, что они втянут нас в эту войну, даже на основе создания единого государства", - заявил Качиньский.
Польский политик также предположил, что в Киеве могли переоценивать военные возможности Польши в первые месяцы российского вторжения.
"Польша, даже если бы она была очень воинственной страной, не располагала реальными вооруженными силами. Она не могла вступить в войну", - сказал он.
Отдельно Качиньский упомянул тему НАТО. По его словам, украинская сторона могла рассчитывать, что членство Польши в Альянсе позволит реализовать подобные планы.
"Кроме того, речь шла также о вступлении в НАТО. Они, видимо, думали, что таких целей можно достичь, но я в этом не уверен", - заявил лидер PiS.
При этом Rzeczpospolita передает именно позицию Качиньского: в публикации нет подтверждения того, что Украина действительно планировала создание единого государства с Польшей или намеревалась втянуть ее в войну.
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