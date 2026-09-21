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"Странная идея": Качиньский высказался об Украине и сделал неоднозначное заявление

Виталий Кирсанов
21 сентября 2026, 14:55
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Политик утверждает, что первоначально украинское руководство могло рассчитывать на вовлечение Польши непосредственно в войну.
Качиньский заявил, что Украина в начале войны хотела втянуть Польшу в войну
Качиньский заявил, что Украина в начале войны хотела втянуть Польшу в войну / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Defense.gov John Hamilton

Что сказал Ярослав Качиньский:

  • В Киеве могли переоценивать военные возможности Польши в начале войны
  • В Украине думали над созданием "единого государства" с Польшей

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения России Украина якобы рассчитывала на более активное участие Польши в войне, вплоть до создания "единого государства". Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

По словам Качиньского, украинская сторона в начале войны неоднократно обращалась к Варшаве с предложениями, на которые польские власти не могли согласиться. При этом, утверждает политик, сторонам удавалось находить решения, позволявшие сохранять хорошие отношения между двумя странами.

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"Часто возникали вопросы, связанные с тем, делать что-то или нет. Украинцы ожидали от нас действий, с которыми мы, по разным причинам, не могли согласиться. Но нам удавалось найти решение, которое поддерживало хорошие польско-украинские отношения", - сказал Качиньский.

Он отметил, что впоследствии подход Киева, по его мнению, изменился. При этом политик утверждает, что первоначально украинское руководство могло рассчитывать на вовлечение Польши непосредственно в войну.

"Сначала у них была несколько странная идея, что они втянут нас в эту войну, даже на основе создания единого государства", - заявил Качиньский.

Польский политик также предположил, что в Киеве могли переоценивать военные возможности Польши в первые месяцы российского вторжения.

"Польша, даже если бы она была очень воинственной страной, не располагала реальными вооруженными силами. Она не могла вступить в войну", - сказал он.

Отдельно Качиньский упомянул тему НАТО. По его словам, украинская сторона могла рассчитывать, что членство Польши в Альянсе позволит реализовать подобные планы.

"Кроме того, речь шла также о вступлении в НАТО. Они, видимо, думали, что таких целей можно достичь, но я в этом не уверен", - заявил лидер PiS.

При этом Rzeczpospolita передает именно позицию Качиньского: в публикации нет подтверждения того, что Украина действительно планировала создание единого государства с Польшей или намеревалась втянуть ее в войну.

Последние новости Польши

Напомним, Главред писал, что, по словам премьера Туска, Варшава предполагает, что дальнейшая эскалация со стороны Москвы может перекинуться на польскую территорию.

Ранее сообщалось, что по итогам 36-го заседания "Рамштайна" о новом пакете военной помощи Украине объявила Польша. Его общая стоимость составит 50 млн евро.

Накануне стало известно, что в Польше заметно ухудшается отношение части общества к украинцам. В то же время растет количество преступлений на этнической почве против граждан Украины.

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О ресурсе: Rzeczpospolita

Rzeczpospolita - одно из самых известных и авторитетных польских ежедневных изданий, специализирующееся на политике, экономике, праве и международных новостях. Газета считается влиятельным деловым и общественно-политическим медиа в Польше.

Основана в 1920 году, современная версия выходит с 1982 года.

Издается медиагруппой Gremi Media SA.

Штаб-квартира находится в Варшаве.

Публикует новости, аналитику, экономические обзоры, юридические материалы и интервью.

Имеет репутацию качественного делового и аналитического СМИ, часто цитируется другими польскими медиа.

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