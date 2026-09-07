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В Польше усилились антиукраинские настроения: Politico назвало причины

Виталий Кирсанов
7 сентября 2026, 08:19
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Посол Украины в Польше Василий Боднар считает, что украинская тематика превратилась в инструмент внутренней политической борьбы в стране.
В Польше усилились антиукраинские настроения
В Польше усилились антиукраинские настроения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Украинцы все чаще говорят о страхе
  • Антиукраинские настроения приводят к нападениям
  • Украинский вопрос может повлиять на выборы

В Польше заметно ухудшается отношение части общества к украинцам. Одновременно растет число преступлений, совершаемых на этнической почве против граждан Украины.

Как пишет Politico, украинская тема все чаще становится инструментом политической борьбы польских националистических и праворадикальных сил в преддверии парламентских выборов 2027 года. При этом изменение общественных настроений связывают не только с политической риторикой, но и с государственной политикой.

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Правые политики все активнее говорят о расходах на поддержку украинцев и связывают их пребывание в Польше с дополнительной нагрузкой на социальную систему. Параллельно они поднимают вопросы сложных страниц польско-украинской истории.

Особенно ярко подобная риторика проявилась во время президентской кампании 2025 года. Украинцев стали чаще изображать как людей, которые получают социальные выплаты за счет польских налогоплательщиков.

Дополнительную напряженность вызвали исторические споры между двумя странами. В частности, ситуация обострилась после решения Киева назвать воинскую часть в честь Украинской повстанческой армии.

Праворадикальные политики быстро использовали эту тему. Лидер партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун заявил, что Украина якобы не является союзником Польши.

В свою очередь, представитель партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек выступил за приостановку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не изменит свою историческую политику.

Посол Украины в Польше Василий Боднар считает, что украинская тематика превратилась в инструмент внутренней политической борьбы в стране.

Украинцы все чаще говорят о страхе

Изменение отношения к украинцам ощущают и те, кто живет в Польше.

Украинка Елена, работающая экскурсоводом в Варшаве, рассказала, что после нескольких лет жизни в стране впервые столкнулась с настолько сильным чувством отчужденности.

"Мне потребовалось довольно много времени, чтобы интегрироваться, но я никогда не чувствовала себя настолько отчужденной, как за последний год", - рассказала она.

По словам женщины, теперь она старается реже говорить по-украински в общественных местах. Кроме того, она начала сильнее беспокоиться за своих друзей и родственников, которые находятся в Польше.

Об ухудшении отношения к украинцам свидетельствуют и результаты социологических исследований. Согласно данным CBOS, в январе 2026 года симпатию к украинцам испытывали 29% поляков. Еще в 2023 году этот показатель составлял 51%.

При этом 43% участников опроса заявили об антипатии к украинцам. Среди основных причин ухудшения отношений 45,4% респондентов назвали исторические споры между странами, а 36,4% - социальные льготы, предоставляемые украинцам.

Антиукраинские настроения приводят к нападениям

По данным Politico, рост негативной риторики сопровождается увеличением количества преступлений против граждан Украины.

Польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные полиции сообщила, что в первой половине 2026 года правоохранители получили 180 сообщений о преступлениях на этнической почве, жертвами которых стали украинцы. Это примерно на 30% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

В начале 2026 года польские власти сформировали 50 специализированных прокурорских групп для расследования преступлений, совершенных из-за ненависти. С февраля по июнь прокуратура передала в суд 283 подобных дела.

Более чем в 80% случаев пострадавшими были украинцы. Для сравнения, в 2023 году их доля среди жертв таких преступлений составляла 74%, а в 2014 году - лишь 4%.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нападавшие стали чувствовать себя увереннее, поскольку рассчитывают на наличие политической поддержки.

"Мы должны вести решительную борьбу с этим насилием", - подчеркнул глава польского правительства.

Украинский вопрос может повлиять на выборы

Politico отмечает, что парламентские выборы в Польше состоятся в 2027 году. За голоса избирателей будут бороться правящая коалиция во главе с Туском, партия "Право и справедливость", а также несколько праворадикальных политических сил.

На этом фоне украинская тема, вероятно, продолжит оставаться одним из инструментов предвыборной борьбы. Политики могут использовать вопросы миграции, социальных выплат и исторических разногласий для мобилизации своего электората.

При этом Польша продолжает оставаться одним из ключевых партнеров Украины в противостоянии российской агрессии.

Посол Украины Василий Боднар призвал польских политиков, представителей власти и СМИ воздерживаться от заявлений, которые способны усиливать напряженность и углублять разногласия между польским и украинским обществами.

Что ждет украинцев в Польше - мнение эксперта

В интервью Главреду директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик заявил, что нападения и проявления враждебности в отношении украинцев в Польше могут продолжаться. В то же время украинцам не стоит поспешно покидать страну, если польские правоохранительные органы продолжают оперативно реагировать на такие случаи.

По его словам, пока польская полиция разыскивает и привлекает к ответственности виновных в нападениях, в стране сохраняется правовое государство, которым украинцам стоит пользоваться.

"Я не исключаю продолжения погромов в Польше. Я не хочу призывать украинцев возвращаться или уезжать из Польши. Пока в Польше оперативно разыскивают и наказывают виновных в нападениях на украинцев, там сохраняется правовое государство. И им стоит воспользоваться", - заявил Кулик.

Отношения Украины и Польши - новости по теме

Напомним, ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик сделал важное заявление по поводу антиукраинской риторики в Польше. Он подчеркнул, что пик обострения отношений существенно повлияет на дальнейшее развитие дискуссии вокруг миграции и безопасности, усиливая давление на двусторонние контакты. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время интервью заявил о необходимости пересмотра исторической политики в отношении ОУН и УПА. По его словам, условия вступления Украины в ЕС помогут снизить напряжение в диалоге между Киевом и Варшавой и создать основу для дальнейших переговоров.

Как ранее сообщал Главред, Игорь Таро высказал позицию по поводу статуса временной защиты и поддержки украинских беженцев. Таро обратил внимание на сложные нововведения для беженцев и призвал профильные ведомства координировать практические шаги для минимизации социальной напряженности.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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