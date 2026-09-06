Весь урожай под угрозой: украинцев предупредили об опасном вредителе

Основную угрозу представляют гусеницы - они повреждают листья, стебли и клубни.

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Картофельная моль угрожает урожаю / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В Украине может распространяться картофельная моль

Гусеница питается листьями и клубнями, вызывает гниение

Жителей Волынской области призвали внимательнее осмотреть посадки картофеля и другие пасленовые культуры из-за угрозы появления вредителей.

Специалисты Госпродпотребслужбы предупреждают о распространении картофельной моли - вредителя, который способен повредить растения еще на грядках, а затем продолжить уничтожать урожай уже в хранилище.

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Основную угрозу представляют гусеницы. Они повреждают листья, стебли и клубни, оставляя внутри картофеля ходы. Через поврежденные участки может проникать инфекция, из-за чего клубни начинают загнивать.

"Гусеница питается листьями и клубнями, прокладывает ходы и вызывает гниение - урожай может погибнуть прямо в поле или во время хранения", - предупредили в сообщении.

Заподозрить появление вредителя можно по нескольким признакам: на листьях и стеблях возникают характерные извилистые повреждения, в клубнях появляются отверстия и внутренние ходы, а при встряхивании растений могут вылетать небольшие бабочки.

Чтобы снизить риск потери урожая, специалисты рекомендуют высаживать только здоровый посадочный материал, своевременно выбраковывать поврежденные клубни и регулярно проверять картофель в период хранения. При обнаружении вредителя для защиты посадок применяют инсектициды, особенно в период появления взрослых бабочек и гусениц.

Ранее сообщалось, как избавиться от пищевой моли. Пищевая моль может незаметно появиться на кухне и за короткое время испортить запасы сухих продуктов. Крупы, мука, орехи и другие бакалейные товары становятся подходящей средой для размножения вредителя. Если насекомые обнаружены хотя бы в одной упаковке, медлить не стоит - моль может быстро распространиться по всему кухонному шкафу.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как избавиться от вредителей:

В видео автор подробно рассказывает о наиболее распространенных вредителях, которые способны нанести серьезный ущерб картофельным посадкам и значительно сократить будущий урожай. В ролике рассматриваются признаки появления насекомых, по которым можно своевременно определить проблему и не допустить ее распространения.

Отдельное внимание уделяется способам защиты растений. Автор объясняет, какие меры помогают снизить численность вредителей, как правильно ухаживать за картофелем и на каком этапе следует начинать борьбу. Также в видео разбираются различные методы обработки посадок и профилактические меры, позволяющие сохранить растения здоровыми и защитить клубни от повреждений.

Материал будет полезен огородникам, которые хотят вовремя заметить появление вредителей и подобрать подходящий способ защиты картофельного урожая.

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Об источнике: Госпродпотребслужба Госпродпотребслужба - это сокращенное название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была образована в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы все, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя. Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.

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