Чтобы тюльпаны зацвели весной: важное правило хранения луковиц зимой

О чём вы узнаете:
- Как правильно подготовить луковицы тюльпанов к хранению
- Какие условия необходимы посадочному материалу зимой
- Как сохранить здоровые луковицы до весенней посадки
Правильное зимнее хранение выкопанных луковиц тюльпанов помогает сохранить сортовые качества растений и обеспечить обильное весеннее цветение. Своевременная выкопка посадочного материала и правильная подготовка к периоду покоя помогают предотвратить его повреждение, загнивание и распространение инфекций. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание Radio Club, выкапывание и грамотная подготовка луковиц осенью создают благоприятные условия для их хранения и дальнейшего формирования цветочных почек.
Правила подготовки и условия зимнего хранения
Выкопанный посадочный материал очищают от земли, при необходимости промывают в слабом растворе марганцовки, а затем тщательно просушивают в затененном и хорошо проветриваемом месте. После этого луковицы перебирают и оставляют только крепкие и здоровые экземпляры без пятен, механических повреждений или признаков гнили.
Для надежного сохранения луковиц до весны важно соблюдать следующие условия:
- Оптимальный микроклимат: помещение должно быть сухим, прохладным и хорошо проветриваемым. Температуру и влажность во время хранения следует контролировать, не допуская резких перепадов, чрезмерной сырости или пересушивания луковиц.
- Правильная тара: лучше всего использовать деревянные или пластиковые ящики с вентиляционными отверстиями. Луковицы желательно раскладывать в один слой, чтобы они не соприкасались слишком плотно друг с другом. При необходимости их можно пересыпать сухим песком или другим сухим воздухопроницаемым материалом.
- Регулярный осмотр: на протяжении всего периода хранения посадочный материал нужно время от времени проверять. Если отдельные луковицы начали подгнивать или покрылись пятнами, их следует отделить от здоровых.
- Альтернатива в квартире: если нет прохладного помещения, луковицы можно хранить в сухом месте с подходящей температурой и вентиляцией. При использовании холодильника посадочный материал лучше завернуть в дышащую бумагу и не допускать контакта с фруктами.
Видео о том, когда и как выкапывать тюльпаны, можно посмотреть здесь:
Особое внимание следует уделять соседству с яблоками и грушами. Эти фрукты выделяют этилен, который может негативно влиять на посадочный материал, поэтому хранить луковицы рядом с ними нежелательно.
Весной, перед высадкой в грунт, луковицы осматривают ещё раз и отбраковывают повреждённые экземпляры. Если посадочный материал хранился в прохладном месте, его постепенно адаптируют к условиям, в которых будет происходить посадка.
Высаживают тюльпаны в подготовленную почву на глубину, соответствующую конкретному сорту. Правильная подготовка, хранение и своевременная посадка помогут луковицам успешно пережить период покоя и подготовиться к новому сезону цветения.
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Об источнике: Radio Club
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