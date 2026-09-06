Чтобы тюльпаны зацвели весной: важное правило хранения луковиц зимой

Как хранить луковицы тюльпанов зимой, чтобы они остались здоровыми - как правильно просушить посадочный материал, выбрать тару и создать подходящие условия.

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Как хранить луковицы тюльпанов до весны / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как правильно подготовить луковицы тюльпанов к хранению

Какие условия необходимы посадочному материалу зимой

Как сохранить здоровые луковицы до весенней посадки

Правильное зимнее хранение выкопанных луковиц тюльпанов помогает сохранить сортовые качества растений и обеспечить обильное весеннее цветение. Своевременная выкопка посадочного материала и правильная подготовка к периоду покоя помогают предотвратить его повреждение, загнивание и распространение инфекций. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Radio Club, выкапывание и грамотная подготовка луковиц осенью создают благоприятные условия для их хранения и дальнейшего формирования цветочных почек.

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Правила подготовки и условия зимнего хранения

Выкопанный посадочный материал очищают от земли, при необходимости промывают в слабом растворе марганцовки, а затем тщательно просушивают в затененном и хорошо проветриваемом месте. После этого луковицы перебирают и оставляют только крепкие и здоровые экземпляры без пятен, механических повреждений или признаков гнили.

Для надежного сохранения луковиц до весны важно соблюдать следующие условия:

Оптимальный микроклимат: помещение должно быть сухим, прохладным и хорошо проветриваемым. Температуру и влажность во время хранения следует контролировать, не допуская резких перепадов, чрезмерной сырости или пересушивания луковиц.

помещение должно быть сухим, прохладным и хорошо проветриваемым. Температуру и влажность во время хранения следует контролировать, не допуская резких перепадов, чрезмерной сырости или пересушивания луковиц. Правильная тара: лучше всего использовать деревянные или пластиковые ящики с вентиляционными отверстиями. Луковицы желательно раскладывать в один слой, чтобы они не соприкасались слишком плотно друг с другом. При необходимости их можно пересыпать сухим песком или другим сухим воздухопроницаемым материалом.

лучше всего использовать деревянные или пластиковые ящики с вентиляционными отверстиями. Луковицы желательно раскладывать в один слой, чтобы они не соприкасались слишком плотно друг с другом. При необходимости их можно пересыпать сухим песком или другим сухим воздухопроницаемым материалом. Регулярный осмотр: на протяжении всего периода хранения посадочный материал нужно время от времени проверять. Если отдельные луковицы начали подгнивать или покрылись пятнами, их следует отделить от здоровых.

на протяжении всего периода хранения посадочный материал нужно время от времени проверять. Если отдельные луковицы начали подгнивать или покрылись пятнами, их следует отделить от здоровых. Альтернатива в квартире: если нет прохладного помещения, луковицы можно хранить в сухом месте с подходящей температурой и вентиляцией. При использовании холодильника посадочный материал лучше завернуть в дышащую бумагу и не допускать контакта с фруктами.

Видео о том, когда и как выкапывать тюльпаны, можно посмотреть здесь:

Особое внимание следует уделять соседству с яблоками и грушами. Эти фрукты выделяют этилен, который может негативно влиять на посадочный материал, поэтому хранить луковицы рядом с ними нежелательно.

Весной, перед высадкой в грунт, луковицы осматривают ещё раз и отбраковывают повреждённые экземпляры. Если посадочный материал хранился в прохладном месте, его постепенно адаптируют к условиям, в которых будет происходить посадка.

Высаживают тюльпаны в подготовленную почву на глубину, соответствующую конкретному сорту. Правильная подготовка, хранение и своевременная посадка помогут луковицам успешно пережить период покоя и подготовиться к новому сезону цветения.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

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Об источнике: Radio Club Radio Club - украинское мультимедийное онлайн-издание, освещающее темы здоровья, стиля жизни, гастрономии, дома, авто, детей, шоу-бизнеса, кино и музыки. Платформа также предлагает онлайн-прослушивание радиостанций и музыкальные плейлисты.

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