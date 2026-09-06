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Как сделать томатную пасту без помидоров: лайфхак из отходов после консервации

Анна Ярославская
6 сентября 2026, 03:30
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Томатная паста из кожуры - это простой способ не выбрасывать ни кусочка.
Томатная паста из кожуры
Томатная паста из кожуры - лучший способ сохранить все питательные вещества / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему кожуру помидоров не стоит выбрасывать
  • Как сделать томатную пасту без томатов
  • Сколько хранится порошок из кожуры

Кожуру помидоров, которая обычно оказывается в компосте или мусорном ведре после консервации, можно превратить в концентрированную томатную пасту с повышенным содержанием антиоксидантов. Издание Rural Sprout рассказало, как превратить кожуру помидоров в концентрированную пасту с повышенным содержанием ликопина.

После приготовления соусов и консервирования обычно остается немалая куча кожуры, которую принято просто отправлять в компостную кучу. Но можно поступить иначе и растянуть пользу кожуры дальше, чем просто возвращение питательных веществ в почву.

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"Когда жизнь дает вам миску кожуры помидоров, вы можете сделать томатную пасту", - говорится в материале.

Классическая томатная паста готовится без кожуры - целые помидоры варят, протирают через сито или мясорубку, а полученное пюре выпаривают в духовке до густой консистенции. Однако именно в кожуре содержится значительная доля каротиноидов, в частности антиоксидантов бета-каротина и ликопина, которые становятся более биодоступными после термической обработки.

"Томатная паста повышает усвоение организмом ликопина на 75% и бета-каротина на 41%", - пишет автор материала со ссылкой на небольшое исследование из Франции.

Как высушить кожуру и превратить ее в порошок

Первый этап - обезвоживание кожуры. При наличии дегидратора высушивание занимает около 8-10 часов при температуре примерно 60°C.

Без дегидратора можно воспользоваться духовкой, выставив минимальную температуру. При температуре 63-66°C процесс длится примерно 8 часов, а кожуру нужно перевернуть на середине цикла. Если сверху на противень положить решетку для лучшей циркуляции воздуха, при 63°C кожура полностью высохнет уже за 3 часа.

Кожура помидоров имеет тенденцию прилипать к металлическим решеткам или пластиковым лоткам дегидратора, поэтому перед выкладыванием поверхность стоит слегка смазать маслом.

Готовая кожура становится ломкой, жесткой и хрустящей, но не подгоревшей. Далее высушенные кусочки измельчают в блендере или кухонном комбайне до мелкой, похожей на хлопья консистенции, которая впоследствии полностью растворяется в пасте. Полученный порошок пересыпают в контейнер, добавляют щепотку соли и хранят в прохладном темном месте - в таком виде он пригоден несколько лет.

Пропорции для приготовления пасты

Чтобы превратить порошок обратно в пасту, нужно смешать одну часть порошка с одной-двумя частями воды. Для получения примерно 170 граммов пасты, что соответствует небольшой консервной банке, нужно соединить 6 столовых ложек порошка с 180 мл горячей воды.

Воду при этом добавляют горячей, небольшими порциями, растирая смесь ложкой до желаемой густоты и текстуры. Готовую пасту можно сразу использовать в блюдах или заморозить порционно в формах для льда, а затем переложить кубики в пакет для заморозки - для быстрого добавления в будущие блюда.

Ранее Главред писал, как быстро замариновать помидоры черри и сохранить домашний урожай на несколько недель вперед.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:

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