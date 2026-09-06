Как сделать томатную пасту без помидоров: лайфхак из отходов после консервации

Вы узнаете:
- Почему кожуру помидоров не стоит выбрасывать
- Как сделать томатную пасту без томатов
- Сколько хранится порошок из кожуры
Кожуру помидоров, которая обычно оказывается в компосте или мусорном ведре после консервации, можно превратить в концентрированную томатную пасту с повышенным содержанием антиоксидантов. Издание Rural Sprout рассказало, как превратить кожуру помидоров в концентрированную пасту с повышенным содержанием ликопина.
После приготовления соусов и консервирования обычно остается немалая куча кожуры, которую принято просто отправлять в компостную кучу. Но можно поступить иначе и растянуть пользу кожуры дальше, чем просто возвращение питательных веществ в почву.
"Когда жизнь дает вам миску кожуры помидоров, вы можете сделать томатную пасту", - говорится в материале.
Классическая томатная паста готовится без кожуры - целые помидоры варят, протирают через сито или мясорубку, а полученное пюре выпаривают в духовке до густой консистенции. Однако именно в кожуре содержится значительная доля каротиноидов, в частности антиоксидантов бета-каротина и ликопина, которые становятся более биодоступными после термической обработки.
"Томатная паста повышает усвоение организмом ликопина на 75% и бета-каротина на 41%", - пишет автор материала со ссылкой на небольшое исследование из Франции.
Как высушить кожуру и превратить ее в порошок
Первый этап - обезвоживание кожуры. При наличии дегидратора высушивание занимает около 8-10 часов при температуре примерно 60°C.
Без дегидратора можно воспользоваться духовкой, выставив минимальную температуру. При температуре 63-66°C процесс длится примерно 8 часов, а кожуру нужно перевернуть на середине цикла. Если сверху на противень положить решетку для лучшей циркуляции воздуха, при 63°C кожура полностью высохнет уже за 3 часа.
Кожура помидоров имеет тенденцию прилипать к металлическим решеткам или пластиковым лоткам дегидратора, поэтому перед выкладыванием поверхность стоит слегка смазать маслом.
Готовая кожура становится ломкой, жесткой и хрустящей, но не подгоревшей. Далее высушенные кусочки измельчают в блендере или кухонном комбайне до мелкой, похожей на хлопья консистенции, которая впоследствии полностью растворяется в пасте. Полученный порошок пересыпают в контейнер, добавляют щепотку соли и хранят в прохладном темном месте - в таком виде он пригоден несколько лет.
Пропорции для приготовления пасты
Чтобы превратить порошок обратно в пасту, нужно смешать одну часть порошка с одной-двумя частями воды. Для получения примерно 170 граммов пасты, что соответствует небольшой консервной банке, нужно соединить 6 столовых ложек порошка с 180 мл горячей воды.
Воду при этом добавляют горячей, небольшими порциями, растирая смесь ложкой до желаемой густоты и текстуры. Готовую пасту можно сразу использовать в блюдах или заморозить порционно в формах для льда, а затем переложить кубики в пакет для заморозки - для быстрого добавления в будущие блюда.
Ранее Главред писал, как быстро замариновать помидоры черри и сохранить домашний урожай на несколько недель вперед.
Вам также может быть интересно:
- Что сделать со сливами, кроме варенья: очень вкусный рецепт маринованых фруктов
- Как сделать чесночный порошок своими руками: ароматная специя будет готова за 4 часа
- Лук в яблочном уксусе: закуска, которая будет готова к ужину в тот же день
Об источнике: Rural Sprout
Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".
Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:
- Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.
- Комнатные растения: советы по уходу за домашней "зеленой экосистемой".
- Лайфхаки для дома и быта: экологичные способы уборки, натуральные рецепты (например, ферментация, консервация, приготовление традиционных освежающих напитков) и методы охлаждения дома в жару.
- Пермакультура и эко-баланс: авторы делают упор на органическое земледелие без жесткой химии, восстановление биоразнообразия и улучшение качества почвы естественным путем.
Контент создается небольшим коллективом реальных практиков - блогеров, фрилансеров и энтузиастов, которые сами живут на фермах или ведут органические хозяйства в США и странах Европы.
Проект ориентирован как на владельцев крупных загородных участков, так и на городских жителей, которые выращивают зелень на балконе или подоконнике. Аудитория только их профильной новостной рассылки превышает 50 000 садоводов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред