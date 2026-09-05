Погибла почти вся семья: РФ ударила по дому на Харьковщине – ребенок среди жертв

Во время проведения поисково-спасательных работ под завалами обнаружены тела трех погибших.

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РФ ударила по центру Чугуева / Коллаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv

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Дрон РФ ударил по дому, в результате погибла почти вся семья

Жена погибшего получила ранение, она госпитализирована

По Чугуеву Харьковской области нанесла удар армия страны-агрессора РФ в субботу, 5 сентября, в результате есть жертвы и раненые.

По состоянию на 22:00 известно о 3 погибших и 4 пострадавших в результате попадания российского БПЛА в частный дом в Чугуеве, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Погибла почти вся семья: 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина. Среди пострадавших – женщина, которую с тяжёлыми травмами госпитализировали. Также острую стрессовую реакцию перенесли 28-летний мужчина и две 75-летние женщины", – написал Синегубов.

/ t.me/prokuratura_kharkiv

Подробности удара РФ по Чугуеву

Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, 5 сентября около 20:00 вражеский беспилотник (по предварительным данным типа "Герань-4") попал в жилой дом в Чугуеве.

"Во время проведения поисково-спасательных работ под завалами обнаружены тела трех погибших: 45-летний мужчина и двое его детей - 19-летняя девушка и 11-летний мальчик", - сказано в сообщении.

Кроме того, жена погибшего получила ранение. Она госпитализирована в медицинское учреждение, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

/ t.me/prokuratura_kharkiv

"При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в прокуратуре.

Угрозы ударов РФ: мнение эксперта

Даже локальные повреждения энергетической инфраструктуры способны отразиться на работе всей энергосистемы. Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев объяснил, почему последствия ударов могут оказаться значительно масштабнее числа непосредственно поврежденных объектов.

/ Инфографика: Главред

Особенно чувствительными являются элементы сети, через которые электричество передается между регионами. При выходе отдельных узлов из строя нагрузка перераспределяется на другие линии и подстанции. Они вынуждены пропускать дополнительные объемы электроэнергии, из-за чего повышается вероятность перегрузок и новых повреждений.

Чтобы не допустить развития аварийной ситуации, операторы могут прибегать к временному ограничению потребления. Такой подход позволяет снизить нагрузку на уцелевшие участки сети и сохранить стабильность энергосистемы.

По словам Рябцева, подобные ограничения необходимы прежде всего для предотвращения цепной реакции: отказ одного элемента не должен повлечь за собой каскад новых сбоев, который способен привести к более масштабным и длительным отключениям.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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