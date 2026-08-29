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Прибыл на место обстрела одним из первых: погиб глава Дмитровской общины на Киевщине

Дарья Пшеничник
29 августа 2026, 10:46обновлено 29 августа, 11:46
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Глава Дмитровской общины одним из первых прибыл на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим.

Прибыл на место обстрела одним из первых: погиб глава Дмитровской общины на Киевщине
Тарас Дидич / Фото: Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, фото из соцсетей

Кратко:

  • Глава Дмитровской общины погиб во время атаки на Киевскую область
  • Тарас Дидич одним из первых прибыл на место удара
  • Он возглавлял общину с 1994 года

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В результате вражеской атаки на Киевскую область погиб глава Дмитровской общины Тарас Дидич, возглавлявший ее более трех десятилетий. Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

По его словам, Тарас Дидич погиб, прибыв одним из первых на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим.

"Глубоко сочувствую родным и близким главы Дмитровской общины Тараса Тарасовича Дидича, который погиб в результате вражеской атаки на Киевскую область", - выразил соболезнования в своем посте Николай Калашник.

Отмечается, что глава общины занимал свою должность с 1994 года, знал каждое село и каждую улицу и оставался с жителями даже во время российской оккупации.

"Мы много работали вместе и немало успели сделать для общины. Тараса Тарасовича будет очень не хватать всей Киевской области. Светлая и вечная память", - отметил министр.

Атака РФ на Киевскую область 28 августа - что известно

Как писал Главред, вражеский удар по предприятию в селе Мила Бучанского района произошел вечером 28 августа около 20:10, когда в результате попадания или падения БПЛА вспыхнул масштабный пожар и началась детонация.

По данным Офиса генерального прокурора и главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко, в результате взрывов есть погибшие и как минимум пять раненых, а точное количество жертв пока выясняется. Повреждениям подверглась и окружающая инфраструктура: полностью уничтожен один частный дом, повреждены еще семь домов, пансионат для пожилых людей и автомобиль спасателей.

Правоохранители начали расследование по статье о служебной халатности (ст. 367 УК Украины), чтобы установить обстоятельства, которые могли в несколько раз усилить разрушительные последствия атаки. Следователи проверяют, что именно хранилось на объекте в момент взрыва, имели ли должностные лица соответствующие разрешения на размещение взрывоопасных материалов, а также законность принятых ими решений.

Реагируя на события, премьер Сергей Корецкий отметил, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены все необходимые силы и силы ГСЧС. В то же время он с сожалением констатировал, что предыдущий подобный случай в Вишневом так и не стал надлежащим уроком для ответственных лиц.

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Об персоне: Николай Калашник

Николай Калашник - украинский государственный деятель. Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины с 16 июля 2026 года, до этого занимал должность главы Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.

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