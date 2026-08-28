"Наберусь смелости и скажу": Буданов раскрыл, готовятся ли изменения в методах мобилизации

В ОП назвали необходимое количество мобилизованных в месяц.

https://glavred.info/ukraine/naberus-smelosti-i-skazhu-budanov-raskryl-gotovyatsya-li-izmeneniya-v-metodah-mobilizacii-10792232.html Ссылка скопирована

Буданов раскрыл, планируются ли изменения в методах мобилизации / коллаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, ua.depositphotos.com

Кратко:

Нельзя мобилизовать меньше 30 тысяч человек в месяц

В ОП хотят изменить подходы к работе ТЦК

Украине необходимо призывать в ряды Сил обороны не менее 30 тысяч человек каждый месяц, чтобы сохранять нынешнюю ситуацию на фронте. Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в эфире единого телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Буданова, снижение ежемесячных показателей мобилизации ниже этой отметки может негативно повлиять на способность поддерживать существующее положение на линии боевого соприкосновения.

видео дня

"Нельзя мобилизовать меньше 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания того, что есть", - заявил глава ОП.

При этом Буданов не считает, что кадровые изменения в Министерстве обороны способны существенно изменить ситуацию с мобилизацией. В частности, он скептически оценил вероятность заметных изменений после назначения Евгения Хмары министром обороны.

"Наберусь смелости и скажу вам: нет, сильно ничего не изменится. Потому что запрос есть не меньше, чем 30 тысяч, а это огромное количество людей", - отметил он.

Глава ОП пояснил, что изменение механизмов и подходов к призыву само по себе не приведет к уменьшению потребности в личном составе. По его словам, речь идет прежде всего о необходимых количественных показателях.

В ОП хотят изменить подходы к работе ТЦК

Одновременно Буданов считает необходимым совершенствовать работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, речь идет о противодействии случаям неправомерных действий и применению чрезмерно жестких методов во время мобилизации.

"Я надеюсь, что можно немного изменить подходы с этой силовой бусификацией, которая иногда существует. Это не повсеместно, но такие факты есть. С этим надо бороться", - заявил руководитель ОП.

В то же время он отметил, что даже устранение подобных проблем не сделает процесс мобилизации полностью приемлемым для всех.

По словам Буданова, государство может менять способы организации призыва и реагировать на нарушения, однако сама необходимость привлечения значительного количества людей в Силы обороны от этого не исчезнет.

Когда возможны изменения в мобилизации - мнение юриста

Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко рассказал Главреду, что в Украине осенью могут вновь изменить правила мобилизации и бронирования, особенно в случае усиления наступления России или объявления ею дополнительной мобилизации.

По его словам, Украина сейчас вынуждена ситуативно реагировать на проблемы с комплектованием войск. Если РФ начнет масштабное пополнение армии или откроет новые направления наступления, Киев может пересмотреть действующие правила.

"Если Россия объявит дополнительную мобилизацию, откроет новые направления или усилит наступление, в частности на севере или юге, я вполне ожидаю, что в Украине тоже изменят правила", - отметил юрист.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Центре противодействия дезинформации заявили, что мобилизация женщин в Украине не планируется. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко призвал не распространять панику и опроверг слухи об изменениях в законодательстве о призыве. На сайте Кабинета Министров была зарегистрирована петиция №41/010515-26еп от 10 августа 2026 года с требованием ввести обязательную мобилизацию для женщин, которая на данный момент собрала лишь несколько голосов из 25 000, необходимых для рассмотрения.

Президент Владимир Зеленский ожидает от Министерства обороны конкретных предложений по изменению подходов к мобилизации и контрактной службе. Он подчеркнул, что необходимо сделать мобилизацию более гуманной и наладить системную работу в сфере ротации военнослужащих.

Народный депутат Роман Костенко сообщал, что в Украине обсуждаются изменения, которые могут касаться призывного возраста и самой системы мобилизации. Он отметил, что сейчас ведутся дискуссии о том, что призывной возраст может измениться. По его словам, о таком решении должно официально сообщить Минобороны или Генштаб. Костенко также констатировал, что повышение выплат по контрактам пока не привело к увеличению мотивации к службе и что мобилизация не станет исключительно добровольной.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред