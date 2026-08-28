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Пень исчезнет за несколько часов: как убрать его с участка без дорогой техники

Руслана Заклинская
28 августа 2026, 14:21
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Пень может стать настоящей проблемой для сада, если его вовремя не убрать.
Пень исчезнет за несколько часов: как убрать его с участка без дорогой техники
Удаление пня в саду / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Почему старый пень не стоит оставлять в саду
  • Как удалить небольшой пень самостоятельно
  • Как избавиться от большого пня с помощью измельчителя

Срубить дерево - это лишь половина дела, ведь после этого на участке часто остается пень. На первый взгляд он может казаться безобидным, однако со временем способен создать проблемы для сада, газона и других растений.

Как пишет Марта Стюарт, удаление пня помогает сделать двор более безопасным, освободить место для новых посадок и снизить риск появления вредителей. Главред выяснил, почему пень лучше убрать с участка и как это можно сделать.

видео дня

Почему пень стоит удалить

Старый пень может представлять опасность для людей, ведь о него легко споткнуться. Кроме того, он мешает косить траву, высаживать растения и обустраивать клумбы.

По словам доцента кафедры ландшафтного дизайна Университета Мену Анкита Сингха, пни занимают ценное пространство, которое можно использовать для новых цветов, кустарников или других элементов ландшафта.

Некоторые деревья даже после спилки могут продолжать пускать новые побеги из пня или корней. Из-за этого участок потребует постоянного ухода.

Еще одна проблема - постепенное гниение древесины. Оно может привлекать жуков, термитов и муравьев, а также способствовать появлению грибков. Если дерево было больным, остатки пня и корней также могут содержать возбудителей болезней, способных поражать другие растения.

В процессе разложения корней почва вокруг пня может проседать, из-за чего на газоне образуются неровности и впадины.

Как быстро убрать пень дерева на участке без корчевания и селитры - видео:

Как удалить небольшой пень

Небольшие пеньки можно попробовать убрать вручную. Для этого понадобятся лопата, кирка или мотыга, пила или топор, сучкорез и лом или другой инструмент для создания рычага.

Сначала вокруг пня нужно выкопать траншею глубиной примерно 30–60 сантиметров. После этого следует освободить от земли основные корни.

Основные правила обрезки деревьев инфографика
Основные правила обрезки деревьев / Инфографика: Главред

Оголенные корни обрезают пилой, топором или сучкорезом. Когда большинство корней будет перерезано, пень можно расшатать с помощью лома.

После этого нужно найти центральный корень под пнем и перерезать его. Освободившийся пень извлекают из земли, а яму засыпают почвой или компостом.

Как избавиться от большого пня

Для крупных или старых пней одним из самых эффективных способов является использование специального измельчителя. Машина измельчает древесину ниже уровня земли, после чего участок можно засыпать и использовать для новых посадок.

Перед работой необходимо убрать с территории камни, ветки и другой мусор, который может попасть под механизм или отлететь во время измельчения. После измельчения нужно убрать древесную щепу и остатки корней, а яму засыпать почвой или компостом.

Работать с измельчителем нужно в соответствии с инструкцией производителя и с использованием защитного снаряжения. Если у вас нет опыта работы с такой техникой, безопаснее обратиться к специалистам.

Нужно ли сразу удалять пень

Не каждый пень представляет непосредственную опасность, однако оставлять его без внимания надолго не стоит. Он может занимать место, мешать уходу за участком, привлекать вредителей и постепенно разрушаться.

Если пень небольшой, его можно удалить самостоятельно с помощью обычных садовых инструментов. Крупные пни лучше измельчить с помощью специальной техники или поручить эту работу профессионалам.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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