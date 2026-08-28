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Домашнее средство спасет стиральную машину от грязи - что добавить в барабан

Анна Косик
28 августа 2026, 13:20
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Одно средство, которое обычно есть на кухне, поможет избавиться даже от застарелой грязи в стиральной машине.
Домашнее средство спасет стиральную машину от грязи — что добавить в барабан
Секреты очистки стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как очистить стиральную машину от накопившейся грязи
  • Как отмыть резинку и отсек для моющих средств

Стиральная машина нуждается в регулярной очистке, ведь внутри могут скапливаться загрязнения, которые со временем будут влиять на качество стирки.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok показала способ очистки стиральной машины с помощью простых средств, которые всегда под рукой.

видео дня

Как очистить стиральную машину от грязи

По словам Софии Сизовой, перед чисткой стоит обратить внимание не только на барабан, но и на резиновые элементы и другие части стиральной машины. Для очистки самой машинки блогерша использует лимонную кислоту.

"Первое, что я делаю, - это добавляю 2 ложки лимонной кислоты при холостой стирке на максимальной температуре", - подчеркнула она.

После такой очистки часть загрязнений удаляется во время цикла стирки. То, что осталось, можно удалить вручную.

"Если у вас что-то не отмылось, можете замочить ещё на 10 минут в уксусе", - добавила блогерша.

Как очистить резинку стиральной машины

Особое внимание при чистке София Сизова уделяет резиновым элементам стиральной машины. Именно там, по её словам, скапливается незаметная на первый взгляд грязь. Её можно вытереть обычной тряпкой после запуска цикла стирки для очистки барабана.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

Еще одно место, которому блогер обязательно уделяет внимание во время уборки, - это отсек для порошка и других моющих средств. Это место она очищает пароочистителем. Им можно очистить и швы стиральной машины.

Смотрите видео с секретами очистки стиральной машины:

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О персоне: София Сизова

София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписано более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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