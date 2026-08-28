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Невероятно вкусная закуска за 10 минут: рецепт рулета с крабовыми палочками

Анна Косик
28 августа 2026, 12:45
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Рецепт рулета, который готовится очень быстро, но станет "звездой" стола.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 3-5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Невероятно вкусная закуска за 10 минут: рецепт рулета с крабовыми палочками
Рецепт шикарного рулета в качестве закуски / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Из крабовых палочек чаще всего готовят популярный салат. Но этот продукт можно использовать и для приготовления интересной и очень вкусной закуски.

Главред узнал, что рецептом рулета с крабовыми палочками в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк.

Рулет с крабовыми палочками - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Вафля 1 лист
  • Майонез 4 ст. л.
  • Чеснок 2 зубчика
  • Плавленые сырки 2 шт.
  • Крабовые палочки 180 г

Натираем плавленые сырки на терке, смешиваем их с майонезом и измельченным чесноком. Смазываем этой начинкой вафельный лист и сверху равномерно выкладываем натертые крабовые палочки.

Сверху смазываем крабовые палочки тонким слоем майонеза и оставляем вафельный лист на 20 минут, чтобы он размяк. Затем сворачиваем лист в рулет.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@alionakarpiuk

Закусочный вафельный рулет с крабовыми палочками Ингредиенты: • Вафля – 1 лист • Майонез – 4 ст. л. • Чеснок – 2 зубчика • Плавленые сырки – 2 шт. • Крабовые палочки "Водный Мир" @vodnyjsvit – 180 г Приготовление: 1. Вафельный лист смажьте майонезом с измельчённым чесноком и натертыми плавлеными сырками. 2. Крабовые палочки "Водный Мир" измельчите и равномерно распределите поверх начинки. Я выбираю крабовые палочки "Водный Мир", потому что они для меня самые вкусные! ♥️? 3. Оставьте рулет на 15–20 минут, чтобы вафля слегка размякла. 4. Аккуратно сверните в рулет, нарежьте на порционные кусочки. ✨ Просто, быстро и очень вкусно! Отличный вариант закуски для праздничного стола или просто к ужину ? Приятного аппетита!

♬ оригинальная аудиозапись - РЕЦЕПТЫ Алена Карпюк Фудблог

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О персоне: Алена Карпюк

Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

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