Невероятно вкусная закуска за 10 минут: рецепт рулета с крабовыми палочками

Из крабовых палочек чаще всего готовят популярный салат. Но этот продукт можно использовать и для приготовления интересной и очень вкусной закуски.
Главред узнал, что рецептом рулета с крабовыми палочками в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк.
Рулет с крабовыми палочками - рецепт
Ингредиенты:
- Вафля 1 лист
- Майонез 4 ст. л.
- Чеснок 2 зубчика
- Плавленые сырки 2 шт.
- Крабовые палочки 180 г
Натираем плавленые сырки на терке, смешиваем их с майонезом и измельченным чесноком. Смазываем этой начинкой вафельный лист и сверху равномерно выкладываем натертые крабовые палочки.
Сверху смазываем крабовые палочки тонким слоем майонеза и оставляем вафельный лист на 20 минут, чтобы он размяк. Затем сворачиваем лист в рулет.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@alionakarpiuk
Закусочный вафельный рулет с крабовыми палочками Ингредиенты: • Вафля – 1 лист • Майонез – 4 ст. л. • Чеснок – 2 зубчика • Плавленые сырки – 2 шт. • Крабовые палочки "Водный Мир" @vodnyjsvit – 180 г Приготовление: 1. Вафельный лист смажьте майонезом с измельчённым чесноком и натертыми плавлеными сырками. 2. Крабовые палочки "Водный Мир" измельчите и равномерно распределите поверх начинки. Я выбираю крабовые палочки "Водный Мир", потому что они для меня самые вкусные! ♥️? 3. Оставьте рулет на 15–20 минут, чтобы вафля слегка размякла. 4. Аккуратно сверните в рулет, нарежьте на порционные кусочки. ✨ Просто, быстро и очень вкусно! Отличный вариант закуски для праздничного стола или просто к ужину ? Приятного аппетита!♬ оригинальная аудиозапись - РЕЦЕПТЫ Алена Карпюк Фудблог
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О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
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