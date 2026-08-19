Сытный летний ужин за 10 минут: рецепт очень вкусного белкового салата

Рецепт белкового салата, который насытит на несколько часов.

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Рецепт салата с тунцом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Салат - универсальное блюдо, но не всегда оно бывает сытным из-за недостаточного количества белка.

Однако Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Анна в TikTok поделилась рецептом салата, который является настоящей белковой "бомбой" и может стать полноценным приемом пищи, насыщающим на несколько часов.

Белковый салат - рецепт

Ингредиенты:

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Тунец 160 г

Огурец 1 шт.

Кукуруза - 100 г

Яйца 2 шт.

Лук 1/2 шт.

Зелень

Для соуса:

Греческий йогурт 3 ст. л.

Горчица в зернах - 1 ч. л.

Яйца варим, охлаждаем, чистим и нарезаем кубиками. Также мелко нарезаем огурец, лук и зелень. Смешиваем овощи с яйцами, тунцом и кукурузой.

В отдельной миске смешиваем греческий йогурт и горчицу и заправляем салат соусом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.

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