Сытный летний ужин за 10 минут: рецепт очень вкусного белкового салата

Салат - универсальное блюдо, но не всегда оно бывает сытным из-за недостаточного количества белка.
Однако Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Анна в TikTok поделилась рецептом салата, который является настоящей белковой "бомбой" и может стать полноценным приемом пищи, насыщающим на несколько часов.
Белковый салат - рецепт
Ингредиенты:
- Тунец 160 г
- Огурец 1 шт.
- Кукуруза - 100 г
- Яйца 2 шт.
- Лук 1/2 шт.
- Зелень
Для соуса:
- Греческий йогурт 3 ст. л.
- Горчица в зернах - 1 ч. л.
Яйца варим, охлаждаем, чистим и нарезаем кубиками. Также мелко нарезаем огурец, лук и зелень. Смешиваем овощи с яйцами, тунцом и кукурузой.
В отдельной миске смешиваем греческий йогурт и горчицу и заправляем салат соусом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@gotuyemo_v_kayf Белковый салат с тунцом ? Вкусный и сытный, сохраняйте! Ингредиенты: Тунец - 160 г Огурец - 1 шт. Кукуруза - 100 г Яйца - 2 шт. Лук - 1/2 небольшого Луковицы Зелень по вкусу Соус: 3 ст. л. сметаны или греческого йогурта + 1 ч. л. горчицы в зернах Приятного аппетита ? #салат#тунец#салатизтунца#рецепты#вкусно♬ Sunny Spring Morn - DailyJoy
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Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.
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