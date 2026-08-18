Варить на воде больше не нужно: раскрыт идеальный способ приготовления риса

Перед приготовлением рис следует промыть, затем залить его водой и поставить кастрюлю на сильный огонь.

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Как приготовить идеальный рис / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Вкус готового блюда во многом зависит от того, на чём именно готовятся зёрна

Простой способ сделать рис ароматнее - заменить воду куриным бульоном

Рис часто воспринимают как нейтральный гарнир, который нужно лишь правильно сварить. Но вкус готового блюда во многом зависит от того, на чём именно готовятся зёрна.

Один из простых способов сделать рис ароматнее - заменить обычную воду куриным бульоном. Об этом пишет издание Express.

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Для этого подойдёт как готовый бульон, так и обычный бульонный кубик. Он придаст гарниру более насыщенный вкус и особенно хорошо сочетается с курицей, овощами и другими несладкими блюдами.

Перед приготовлением рис следует промыть. Затем залить его водой и поставить кастрюлю на сильный огонь. Когда жидкость закипит, добавить куриный бульон и тщательно перемешать, чтобы он полностью растворился.

После этого огонь нужно уменьшить, накрыть кастрюлю крышкой и оставить рис готовиться примерно на 15–20 минут, пока он не впитает всю жидкость.

При желании вкус можно сделать ещё выразительнее. Для этого в рис добавляют немного сливочного масла, измельчённого чеснока или розмарина.

Такой небольшой кулинарный приём позволяет превратить привычный рис в более ароматный и насыщенный гарнир без сложных рецептов и большого количества дополнительных ингредиентов.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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