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Что нужно положить в крупу от жучков: как правильно хранить рис и гречку

Алексей Тесля
4 ноября 2024, 04:00
598
Можно ли хранить рис и гречку в холодильнике - неожиданный ответ.
гречка
Где лучше всего хранить крупы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay/filkaman

Вы узнаете:

  • Как правильно хранить гречку и рис
  • Какие самые распространенные ошибки при хранении круп

Крупы являются одними из наиболее любимых гарниров, а также ингредиентов для различных блюд. Из них наиболее популярными остаются гречка и рис, которые не только полезные, но и быстры в приготовлении.

Как отмечает директор научно-исследовательского Института крупяных культур Виталий Бурдыга, отрицательно влияют на хранение гречки частые колебания влажности семян, обусловленные изменениями влажности воздуха. Ученый говорит, что обязательным правилом, которое влияет на длительное хранение, является соблюдение оптимальной влажности.

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Как сохранить рис и гречку

Поэтому критически важно придерживаться правильного температурного режима при длительном хранении гречки. Это позволит длительное время сохранять продукт пригодным к употреблению. Специалисты отмечают, что, если гречка хранится в мешках, тогда необходимо формировать специальные поддоны не ниже 10 см от пола.

При этом хранилище необходимо периодически проветривать, используя активное вентилирование. Следует помнить, что относительная влажность воздуха должна быть не выше 60–70%, а температура ниже, чем температура помещения, иначе возможна конденсация влаги на семенах. Хранение в сухом холодном состоянии – оптимальное для всех культур, при этом переохлаждение (ниже минус 10–15 °C) недопустимо.

Можно ли хранить рис и гречку в холодильнике

При длительном хранении круп допускается использование холодильника с условием того, что гречку или рис следует упаковать очень тщательно, для недопущения проникновения сторонних запахов.

Хранении круп в холодильнике или морозильной камере обуславливается тем, что жиры в составе необработанного риса довольно быстро окисляются при комнатной температуре. Это может негативно повлиять на появление прогорклого запаха и вкус.

Где лучше всего хранить гречку

Для того, чтобы крупы сохранились в пригодном качестве, необходимо соблюдать простые правила. Для хранения используйте прохладное и сухое место. Не допускайте попадания на продукт прямых солнечных лучей. Это поможет обезопасить гречку и рис от окисления и сохранит вкус и аромат крупы.

Интересные факты о гречке

Гречка — ценный источник белка. В ней содержится 18 незаменимых аминокислот, а белок близок по составу к сбалансированным белкам куриных яиц и сухого молока.

Гречка содержит три из восьми необходимых организму аминокислот(треонин, лизин, триптофан), благодаря чему является незаменимым продуктом для людей, которые не едят мясо. Кроме того, гречка усваивается гораздо лучше мясных продуктов.

Гречка выводит из организма вредный холестерин и токсины. Ее стоит употреблять пожилым людям и тем, кто страдает анемией.

Употребление гречневой каши улучшает психоэмоциональное состояние и работу головного мозга.

Гречка спасает от бессонницы. Если вы плохо спите - наполните гречишной шелухой подушку.

В Индии и Китае считается, что с помощью гречки можно воздействовать на биологические точки в организме, поэтому для профилактики различных заболеваний советуют ходить по коврику, на котором рассыпана гречка.

Гречка является частью национальной кухни Японии. Там из гречки производят гречневую лапшу "соба", которая пользуется популярностью.

Где лучше хранить крупы в стекле или пластике

Если вы приобрели крупу в полиэтиленовых пакетах, лучше пересыпать ее в специальные контейнеры для длительного хранения. Также лучше не допускать хранения крупы в перфорированных пакетах, ведь это может негативно повлиять на состояние и вкусовые качества крупы.

Лучшее место для хранения крупы:

  • стеклянные контейнеры;
  • банки различного литража.

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