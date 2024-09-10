Почему в США не едят гречку, а в Украине обожают

В США культура потребления каш заметно отличается от Украины.

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Почему в США не едят гречку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гречка — один из традиционных продуктов питания в странах Восточной Европы, особенно в Украине, но в США и других западных странах этот продукт почти не пользуется популярностью.

Многие задаются вопросом: почему иностранцы не любят гречку и что в Америке предпочитают есть на завтрак вместо нее?

Исторические причины непопулярности гречки

Гречка пришла на территорию Киевской Руси из Византии, а сама культура зародилась в Китае более 5 тысяч лет назад. Благодаря своей неприхотливости к почвам и способности расти на малодренированных землях, гречиха быстро распространилась по территории Восточной Европы.

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Однако в Западной Европе и США гречку использовали в основном как корм для скота. Этот стереотип сохраняется до сих пор, что объясняет, почему в США не едят гречку, пишет ТСН.

Интересные факты о гречке Гречка — ценный источник белка. В ней содержится 18 незаменимых аминокислот, а белок близок по составу к сбалансированным белкам куриных яиц и сухого молока. Гречка содержит три из восьми необходимых организму аминокислот(треонин, лизин, триптофан), благодаря чему является незаменимым продуктом для людей, которые не едят мясо. Кроме того, гречка усваивается гораздо лучше мясных продуктов. Гречка выводит из организма вредный холестерин и токсины. Ее стоит употреблять пожилым людям и тем, кто страдает анемией. Употребление гречневой каши улучшает психоэмоциональное состояние и работу головного мозга. Гречка спасает от бессонницы. Если вы плохо спите - наполните гречишной шелухой подушку. В Индии и Китае считается, что с помощью гречки можно воздействовать на биологические точки в организме, поэтому для профилактики различных заболеваний советуют ходить по коврику, на котором рассыпана гречка. Гречка является частью национальной кухни Японии. Там из гречки производят гречневую лапшу "соба", которая пользуется популярностью.



В странах Западной Европы гречку называли "арабским" или "языческим" зерном. Она считалась едой низшего класса, что также повлияло на её восприятие в США. Даже сегодня, несмотря на то, что гречку можно найти на прилавках американских магазинов, большинство местных жителей считают её вкус слишком горьким.

В отличие от славянских стран, где гречку обжаривают перед приготовлением, в США и Европе она чаще продается необработанной, что усиливает её специфический вкус.

Какую кашу едят американцы?

Вместо гречки в США популярны другие виды каш, особенно овсянка. Какую кашу едят американцы? На завтрак часто готовят овсяную кашу (oatmeal), которую смешивают с фруктами, орехами, медом или кленовым сиропом. Этот продукт не только обладает нейтральным вкусом, но и содержит множество полезных веществ, что делает его привлекательным для сторонников здорового питания.

Помимо овсянки, в Америке популярны такие злаки, как кукурузная каша (cornmeal) и рисовая каша. Эти продукты считаются более привычными для американской кухни и воспринимаются как нейтральные по вкусу, в отличие от горьковатой гречки.

Почему иностранцы не любят гречку?

Одной из причин, почему иностранцы не любят гречку, может быть её специфический вкус и аромат. В странах Восточной Европы гречка традиционно обжаривается, что делает её вкус более насыщенным и приятным. В США и многих европейских странах её чаще всего продают в сыром виде, что делает вкус более резким и непривычным. Многие американцы, пробовавшие гречку, отмечают её горьковатый привкус, который им не нравится.

Кроме того, в США культура потребления каш заметно отличается. Американцы привыкли к более мягким и сладким вариантам каш, таких как овсянка с добавками. Гречка, со своим нейтральным или даже горьковатым вкусом, просто не вписывается в их вкусовые.

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