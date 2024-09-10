УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему в США не едят гречку, а в Украине обожают

Сергей Кущ
10 сентября 2024, 16:14
172
В США культура потребления каш заметно отличается от Украины.
Почему в США не едят гречку
Почему в США не едят гречку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гречка — один из традиционных продуктов питания в странах Восточной Европы, особенно в Украине, но в США и других западных странах этот продукт почти не пользуется популярностью.

Многие задаются вопросом: почему иностранцы не любят гречку и что в Америке предпочитают есть на завтрак вместо нее?

Исторические причины непопулярности гречки

Гречка пришла на территорию Киевской Руси из Византии, а сама культура зародилась в Китае более 5 тысяч лет назад. Благодаря своей неприхотливости к почвам и способности расти на малодренированных землях, гречиха быстро распространилась по территории Восточной Европы.

видео дня

Однако в Западной Европе и США гречку использовали в основном как корм для скота. Этот стереотип сохраняется до сих пор, что объясняет, почему в США не едят гречку, пишет ТСН.

Интересные факты о гречке

Гречка — ценный источник белка. В ней содержится 18 незаменимых аминокислот, а белок близок по составу к сбалансированным белкам куриных яиц и сухого молока.

Гречка содержит три из восьми необходимых организму аминокислот(треонин, лизин, триптофан), благодаря чему является незаменимым продуктом для людей, которые не едят мясо. Кроме того, гречка усваивается гораздо лучше мясных продуктов.

Гречка выводит из организма вредный холестерин и токсины. Ее стоит употреблять пожилым людям и тем, кто страдает анемией.

Употребление гречневой каши улучшает психоэмоциональное состояние и работу головного мозга.

Гречка спасает от бессонницы. Если вы плохо спите - наполните гречишной шелухой подушку.

В Индии и Китае считается, что с помощью гречки можно воздействовать на биологические точки в организме, поэтому для профилактики различных заболеваний советуют ходить по коврику, на котором рассыпана гречка.

Гречка является частью национальной кухни Японии. Там из гречки производят гречневую лапшу "соба", которая пользуется популярностью.

В странах Западной Европы гречку называли "арабским" или "языческим" зерном. Она считалась едой низшего класса, что также повлияло на её восприятие в США. Даже сегодня, несмотря на то, что гречку можно найти на прилавках американских магазинов, большинство местных жителей считают её вкус слишком горьким.

В отличие от славянских стран, где гречку обжаривают перед приготовлением, в США и Европе она чаще продается необработанной, что усиливает её специфический вкус.

Какую кашу едят американцы?

Вместо гречки в США популярны другие виды каш, особенно овсянка. Какую кашу едят американцы? На завтрак часто готовят овсяную кашу (oatmeal), которую смешивают с фруктами, орехами, медом или кленовым сиропом. Этот продукт не только обладает нейтральным вкусом, но и содержит множество полезных веществ, что делает его привлекательным для сторонников здорового питания.

Помимо овсянки, в Америке популярны такие злаки, как кукурузная каша (cornmeal) и рисовая каша. Эти продукты считаются более привычными для американской кухни и воспринимаются как нейтральные по вкусу, в отличие от горьковатой гречки.

Почему иностранцы не любят гречку?

Одной из причин, почему иностранцы не любят гречку, может быть её специфический вкус и аромат. В странах Восточной Европы гречка традиционно обжаривается, что делает её вкус более насыщенным и приятным. В США и многих европейских странах её чаще всего продают в сыром виде, что делает вкус более резким и непривычным. Многие американцы, пробовавшие гречку, отмечают её горьковатый привкус, который им не нравится.

Кроме того, в США культура потребления каш заметно отличается. Американцы привыкли к более мягким и сладким вариантам каш, таких как овсянка с добавками. Гречка, со своим нейтральным или даже горьковатым вкусом, просто не вписывается в их вкусовые.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гречка интересные новости
Реклама

Главное за день

Иранские ракеты полетят в Украину в течение нескольких недель: сколько их у РФ

Иранские ракеты полетят в Украину в течение нескольких недель: сколько их у РФ

17:43 Украина
Загрязнение реки Десна: Киев может остаться без основного источника питьевой воды

Загрязнение реки Десна: Киев может остаться без основного источника питьевой воды

17:29 Украина
Будет сокрушительный результат: эксперт раскрыл, как разрешение США повлияет на войну

Будет сокрушительный результат: эксперт раскрыл, как разрешение США повлияет на войну

16:56 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко 42295

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

Разошлись наши пути : alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil 16750

"Разошлись наши пути": alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря 15819

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах 12910

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах

Последние новости

17:50

Скандальная бывшая Налчаджиоглу отреагировала на его примирение со второй женой

17:43

Иранские ракеты полетят в Украину в течение нескольких недель: сколько их у РФ

17:36

РФ хочет снизить потери среди "мобиков": майор оценил качество новых мобилизованныхВидео

17:32

РФ уничтожила все ТЭЦ, что обслуживали Харьков: какое решение предлагает Шмыгаль

17:29

Загрязнение реки Десна: Киев может остаться без основного источника питьевой воды

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
17:16

Проще, чем может показаться: как правильно и быстро чистить жалюзи

16:56

Будет сокрушительный результат: эксперт раскрыл, как разрешение США повлияет на войнуВидео

16:50

Беременная женщина узнала страшную тайну своего парня: на какой шаг он пошел

16:40

В Украине вырастут пенсии: в правительстве назвали дату повышения выплат

Реклама
16:30

РФ готовит новое наступление на Харьковщине: свежие войска уже перебросили - 3 ОШБр

16:30

Порошенко не пустил западное оружие в Украину, потому что это было невыгодно Путину - эксперт

16:27

Иран передал России ракеты до 120 км - США готовят "шаги": о чем говорил Блинкен

16:14

Почему в США не едят гречку, а в Украине обожают

16:13

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах: простые народные средстваВидео

16:09

США решились: Байден хочет обсудить со Стармером разрешение для ВСУ на удары по РФ

15:59

В семье начнется "белая полоса": что нужно сделать 11 сентября - приметы

15:40

Женщина отправила своего кота на кремацию, а через четыре дня он вернулся домой

15:38

Нарастить воинственность: в ОП прокомментировали дроны над НАТО и Беларусью

15:35

Исчезает мгновенно: как быстро избавиться от запаха краски - эффективный способВидео

15:16

Церковный праздник 11 сентября: что запрещено делать в день преподобной Феодоры

Реклама
15:12

Зажгла: Бейонсе устроила бесплатное шоу на свадьбе своего помощникаВидео

15:10

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с авто и точками на белом фоне

15:02

Окончательно распрощалась с Меладзе: Вера Брежнева намекнула на новый роман

15:01

Альтернатива российской компании: через Украину запустили транзит венгерской нефти

14:39

Защита подстанций от ракет и дронов: Шмыгаль рассказал об эксперименте Украины

14:34

Выросло в разы с начала года: Шмыгаль назвал успехи Украины в производстве оружия

14:32

Кратковременная жара +30 градусов возвращается: в Украине прогнозируют бабье лето

14:30

Три уровня защиты подстанций, налоги и блэкаут зимой: главное с пресс-конференции Шмыгаля

14:27

Дорогу забудут: что положить в погреб от мышей

14:23

Почему стоит хранить пищевую пленку в морозилке: неожиданная хитрость

14:16

Умер "Дарт Вейдер" и "Муфаса" - актер Джеймс Эрл Джонс

14:09

Как заготовить базилик на зиму: ТОП-3 проверенные и уникальные способы

14:01

Ситуация резко изменилась: россияне активизировались на новом направлении - ВСУ

14:01

Отдадут и Курчатов: Гетман предположил, куда ВСУ "пропустят" в Курской области

13:50

"В активном поиске": московская дочь Ольги Сумской ошарашила поклонников - детали

13:28

Криминальный авторитет избил военного: в Черкасской области разгорелся скандал

13:27

Без единой капли химии: как отмыть решетку от вытяжки - эффективный способВидео

13:17

Сильно сдал: в сети появилось свежее фото Брюса Уиллиса

12:57

Угроза окружения: ВСУ начали отступление на одном из направлений фронта - Defense Express

12:50

Расширение цифровых документов в Дії: в Минцифры рассказали о новых услугах

Реклама
12:42

Срезать кости ног: невестку Королевой ждет серьезная операция

12:28

"Не можем заставить РФ": в ООН официально признали беспомощность относительно войны в Украине

12:23

"Хватит прятаться": что произошло с чеченским внуком Аллы Пугачевой

12:06

Не будет ни в шкафу, ни на кухне: как избавиться от моли

12:04

РФ будет ждать новый бунт: майор ВСУ озвучил главный страх Кремля

11:37

РФ поднимает со дна судно "Донбасс": враг готовится к усилению давления на Запорожье

11:36

Ужасная причина: почему пчелы погибают после укуса человека, а осы - нетВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Козлам - обида и гнев, Быкам - безумие

11:19

Падение дронов РФ в странах НАТО: в Белом доме расставили точки над "і"

11:11

Больше, чем Уильям: принц Гарри получит миллионы от королевы-матери на свое 40-летие

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять