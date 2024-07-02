Чтобы не отравиться: стала известна точная длительность хранения вареной гречки

Гречка считается одним из самых полезных видов круп, однако, важно соблюдать сроки ее хранения. Главред выяснил, сколько можно хранить гречку.

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Сколько дней можно есть гречку - срок хранения вареной гречки / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Гречка является одним из самых полезных продуктов, благодаря своим многочисленным питательным свойствам и положительному влиянию на организм. Однако, съесть целую кастрюлю гречки за один прием пищи почти нереальная задача, поэтому важно знать, сколько можно хранить приготовленную гречку.

Сколько можно хранить сваренную гречку

По данным Университет штата Юта (США) приготовленная гречка имеет четкий срок годности.

"Приготовленная гречневая крупа может храниться в холодильнике около 5 дней. Она плохо замерзает. Особенно хорошо сочетается с курицей, беконом, колбасой, грибами, луком, сыром и сметаной", - отмечают специалисты.

Как увеличить срок годности приготовленной гречки

Кроме того, эксперты по питанию отмечают, что чтобы обеспечить свежесть, следует хранить сваренную гречку в холодильнике в течение двух часов после приготовления.

"Для сохранения качества используйте неглубокие герметичные контейнеры или полиэтиленовые пакеты, которые закрываются. Охлажденную гречневую крупу следует съесть в течение нескольких дней - обычно не более 4-6 дней. Для более длительного хранения можно заморозить вареную гречку. При условии правильного хранения в контейнерах или пакетах, пригодных для замораживания, она может храниться до одного месяца", - советуют они.

Чем полезна гречка

Нутрициолог Галина Незговорова в эфире "Сніданку з 1+1" отметила, что по содержанию растительного белка, гречка превышает все зерновые, уступая лишь бобовым культурам. В то же время минеральных веществ в гречке в три раза больше, чем в других крупах, поэтому гречка относится к продуктам диетического питания.

"Употребление гречки нормализует работу кишечника, положительно влияет на работу сердца, снижает уровень плохого холестерина и способствует похудению. Гречка относится к экологически чистым продуктам, потому что при ее выращивании не используют химические удобрения", - добавила она.

Кто такая Галина Незговорова? Галина Незговорова - диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, врач высшей категории, которая имеет стаж работы почти 30 лет. Врач проводит консультации и диагностику при нарушениях обмена веществ. Занимается лечением болезней желудочно-кишечного тракта - язвенной болезни, гастрита, панкреатита, почек и т.д.

Сколько раз в неделю можно есть гречку

Кроме того, диетолог отметила, что гречка - универсальный продукт, ее можно использовать для любых блюд - один раз в день, три раза в неделю.

"Каждое блюдо из гречки - это порция здоровья, долголетия, красоты и хорошего настроения. Не ограничивайте себя в этом", - резюмировала она.

Смотрите видео о том, чем полезна гречка:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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