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Магнит для насекомых: кого чаще всего кусают комары - простое объяснение

Юрий Берендий
2 июля 2024, 15:30
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Нашествие комаров в теплую погоду может стать неприятной неожиданностью на отдыхе и даже в собственном доме. Главред выяснил, кого чаще всего кусают комары.
Магнит для насекомых: кого чаще всего кусают комары - простое объяснение
Кого чаще всего кусают комары - как выбирают комары кого укусить / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Комары могут испортить лучший летний вечер и надолго оставить неприятное воспоминание о себе в виде красной сыпи на коже и неприятного зуда. Комары - одни из худших спутников теплого сезона. О том, что привлекает комаров и, как избавиться от комаров в доме рассказал в эфире программы "Твой день" химик Глеб Репич.

Кого чаще всего кусают комары

Химик отмечает, что первое, что привлекает комаров - это запах тела человека.

"То есть, если вы не ошиблись, комары вас найдут лучше. Комары будут активнее реагировать на человека, который вспотел", - отмечает Глеб Репич.

Кроме того, он добавляет, что комары реагируют на тепло тела.

"У них зрение очень плохое, они не видят. Но они чувствуют тепло и запахи. Они летят на запах, тепло и углекислый газ, который мы выдыхаем. Вот три фактора, на которые летят комары", - сказал он.

Кто такой Глеб Репич

Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Какую группу крови не кусают комары

Глеб Репич указывает на то, что группа крови не влияет на интерес к человеку со стороны комаров.

"Группу крови надо посмаковать. Посмаковали, а потом вернулись, потому что понравились - может так. Но реально, чтобы он вас укусил, это эти три фактора. Группа крови не влияет на интерес со стороны комаров", - указал химик.

Смотрите видео о том, кого чаще всего кусают комары:

Как выбирают комары кого укусить

Эксперт отметил, что бывают случаи, когда, к примеру, сидят на солнце 2 человека с одинаковой температурой тела и оба только что помылись. В таком случае решающее значение для комаров будет иметь запах тела, который является почти уникальным у каждого человека.

Журналисты "Сніданку з 1+1" со ссылкой на ученых указывают, что чаще всего комары кусают людей с высокой концентрацией тестостерона и холестерина в крови.

"Ученые обнаружили, комаров особенно привлекает повышенная температура тела и высокая концентрация тестостерона и холестерина в крови. Поэтому чаще всего комары кусают тучных людей и мужчин. Также эти насекомые любят кровь первой группы и беременных женщин. А некоторые ученые утверждают, комаров изрядно привлекает кровь любителей пива", - говорится в сюжете.

Смотрите видео о том, как выбирают комары кого укусить:

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Сколько человек может выдержать укусов комаров

По информации гражданской защиты Львовской РГА комары могут чувствовать запах пищи на расстоянии до 50 м. Для того, чтобы найти "жертву" они используют углекислый газ, который человек выдыхает.

"Обычно человек может выдержать до 500 укусов комаров, - отметили в сообщении Львовской РГА.

активность вредителей, вредители инфографика
Когда комары наиболее активны / Инфографика: Главред

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