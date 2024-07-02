Действует мгновенно: автоинструктор назвал лучший способ охладить машину в жару

Водители могут сохранять прохладу в салоне автомобиля, используя обычный предмет и размещая его на своих сиденьях в жаркую погоду.

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Как быстро охладить машину в жару - автоинструктор назвала топ-метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Водители могут охладиться за рулем с помощью простого предмета из супермаркета. Инструктор по вождению Кейт, которая ведет TikTok-канал @accelerate_with_kate, рассказала, что использует в каждой поездке предмет, изначально созданный для домашних животных.

Перед каждой поездкой она кладет самоохлаждающиеся коврики для домашних животных на сиденье своего автомобиля, чтобы помочь себе и своим ученикам летом, сообщает Express.

Этот простой инструмент можно приобрести в зоомагазинах или в Интернете всего за несколько фунтов, что делает его доступным решением в условиях кризиса стоимости жизни.

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Видео было распространено в социальной сети TikTok, где его лайкнули более 1 800 раз и добавили в закладки более 100 аккаунтов.

"Я купил эти самоохлаждающиеся коврики для животных. Вы можете положить их на спинку или на дно сиденья, и они сохраняют прохладу", - отметили пользователи в комментариях.

Затем Кейт добавила в разделе комментариев: "Положите их сначала в холодильник, и они замечательные!"

Смотрите видео о том, как охладить машину в жару:

Самоохлаждающиеся коврики для животных не содержат воды, не требуют охлаждения или электричества.

Охлаждающий коврик наполнен гелем и активируется под действием веса или давления. Они предназначены для поглощения тепла тела собаки, когда на него давят.

Однако один из пользователей TikTok выразил опасения, что этот инструмент может иметь обратный эффект, если участники дорожного движения не будут использовать его должным образом.

@kezaa77 добавил: "Не садитесь на них, они скользкие и не очень хорошо справятся с аварией, возможно, лучше на спине".

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