УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Действует мгновенно: автоинструктор назвал лучший способ охладить машину в жару

Юрий Берендий
2 июля 2024, 14:14
114
Водители могут сохранять прохладу в салоне автомобиля, используя обычный предмет и размещая его на своих сиденьях в жаркую погоду.
Действует мгновенно: автоинструктор назвал лучший способ охладить машину в жару
Как быстро охладить машину в жару - автоинструктор назвала топ-метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Водители могут охладиться за рулем с помощью простого предмета из супермаркета. Инструктор по вождению Кейт, которая ведет TikTok-канал @accelerate_with_kate, рассказала, что использует в каждой поездке предмет, изначально созданный для домашних животных.

Перед каждой поездкой она кладет самоохлаждающиеся коврики для домашних животных на сиденье своего автомобиля, чтобы помочь себе и своим ученикам летом, сообщает Express.

Этот простой инструмент можно приобрести в зоомагазинах или в Интернете всего за несколько фунтов, что делает его доступным решением в условиях кризиса стоимости жизни.

видео дня

Видео было распространено в социальной сети TikTok, где его лайкнули более 1 800 раз и добавили в закладки более 100 аккаунтов.

"Я купил эти самоохлаждающиеся коврики для животных. Вы можете положить их на спинку или на дно сиденья, и они сохраняют прохладу", - отметили пользователи в комментариях.

Затем Кейт добавила в разделе комментариев: "Положите их сначала в холодильник, и они замечательные!"

Смотрите видео о том, как охладить машину в жару:

Самоохлаждающиеся коврики для животных не содержат воды, не требуют охлаждения или электричества.

Охлаждающий коврик наполнен гелем и активируется под действием веса или давления. Они предназначены для поглощения тепла тела собаки, когда на него давят.

Однако один из пользователей TikTok выразил опасения, что этот инструмент может иметь обратный эффект, если участники дорожного движения не будут использовать его должным образом.

@kezaa77 добавил: "Не садитесь на них, они скользкие и не очень хорошо справятся с аварией, возможно, лучше на спине".

Что нужно знать о Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

жара автомобили
Реклама

Главное за день

"Прекращение огня" и глобальное соглашение: о чем говорили Зеленский и Орбан

"Прекращение огня" и глобальное соглашение: о чем говорили Зеленский и Орбан

14:29 Украина
В Украине ударит +37 градусов: где будет самая сильная жара

В Украине ударит +37 градусов: где будет самая сильная жара

14:21 Синоптик
Выстоим "несколько недель": в Эстонии выдали заявление о войне с РФ

Выстоим "несколько недель": в Эстонии выдали заявление о войне с РФ

13:51 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в братской стране 4668

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в "братской" стране

До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйки 4479

До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйки

Вали отсюда : Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ 3236

"Вали отсюда": Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ

Весь расчет С-300 погиб, много «двухсотых»: ракеты вмазали по целям в Крыму, в РФ ноют 3060

Весь расчет С-300 погиб, много "двухсотых": ракеты вмазали по целям в Крыму, в РФ ноют

Последние новости

14:35

"Посмотрите, какое чудо": Наталья Могилевская делает еще одно доброе дело

14:29

Прекращение огня и глобальное соглашение: детали переговоров Зеленского и ОрбанаВидео

14:21

В Украине ударит +37 градусов: где будет самая сильная жара

14:20

Зачем Орбан приехал в Киев?мнение

14:15

Звезды сошлись: Элина Свитолина показала фото с Дэвидом Бекхэмом

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
14:14

Действует мгновенно: автоинструктор назвал лучший способ охладить машину в жаруВидео

13:51

Выстоим "несколько недель": в Эстонии выдали заявление о войне с РФ

13:33

Китайский гороскоп на завтра 3 июля: Змеям - коварные сплетни, Собакам - решение проблем

13:05

На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт

Реклама
13:02

Порошенко приехал к военным и вдовам погибших воинов в рубашке за 2250 евро - блогер

12:56

В Курске в РФ масштабный пожар: огонь охватил большую военную базуВидео

12:34

Без вантуза и химии: 3 дешевых способа пробить засор за 20 минут

12:26

Самолеты под открытым небом: в Forbes оценили потери после ударов по Миргороду

12:11

Гороскоп на июль 2024 для Водолеев: чего ждать в любви, карьере и финансахВидео

12:02

Дети Джамалы вернулись жить в Украину - подробности

11:51

Как выглядит и чем занимается внебрачный сын Лукашенко

11:32

РФ начала председательство в Совбезе ООН - будут ли говорить об Украине

11:28

Гороскоп на завтра 3 июля: Весам нужен отдых, Скорпионы получат возможность

11:28

"Это в интересах НАТО": дипломат сказал, как изменится предоставление военной помощи Украине

11:24

Армия РФ может в любой момент начать наступление на Сумщине или Харьковщине

Реклама
11:18

РФ штурмует в лоб: подполковник рассказал о новой тактике россиян на востоке

10:56

Чего не хватает помидорам, если желтеют листья: чем покормить растения и спасти урожай

10:50

Что сделать со старых полотенец - 3 полезные поделки

10:47

Церковный праздник 3 июля: что нельзя делать в этот день

10:34

Потеряет ли Путин союзника в лице Орбанамнение

10:24

Орбан прибыл в Киев на встречу с Зеленским и анонсировал "первые шаги к миру"

10:17

Демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом в президенты: в Bloomberg объяснили

09:32

"Получается, ты врала": российский актер "наехал" на Софию Ротару

09:20

Смерть от рук киллеров: в Киеве умер казахстанский оппозиционер Айдос Садыков

08:32

Армия РФ вошла на Сумщину: в ISW раскрыли цель оккупантов

08:26

"Есть определенные потери": Игнат об ударе окупантов по аэродрому в Миргороде

08:20

"Вали отсюда": Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ

08:10

Ключевая дилемма: как мы входим в зимний период?мнение

07:50

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в "братской" стране

07:26

Нидерланды разрешили экспорт F-16 в Украину: когда прибудет первый истребитель

06:44

В Киев с неожиданным визитом приедет Орбан - The Guardian

06:10

Требования Венгрии к Украине по вступлению в ЕС: разворачивается новый скандал?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: нужно за 12 секунд найти магнит

05:26

Гороскоп на июль 2024 для Козерогов: дальние поездки, операция, смена имиджаВидео

05:23

Непонятное для Украины решение: в Сербии поддержали мирный план Китая

Реклама
04:15

"Звездный Лорд" Крис Пратт и старшая дочь Шварценеггера станут родителями - СМИ

03:46

У россиян осталось только 2 варианта: ВСУ возвращают контроль над Волчанском

03:15

Чем отмыть пятна от вишни: проверенные домашние средства за копейкиВидео

02:40

Пока Лопес в Европе: Аффлек вывез свои вещи из семейного особняка

02:00

Российские оккупанты накинулись на путиниста Филиппа Киркорова - причина

01:30

Эксперт пояснил, почему при Трампе Украине не "светит" членство в НАТО

00:24

Jerry Heil и alyona alyona назвали, кто бы мог представить Украину на Евровидении

00:03

Изменит ход войны в Украине: в США обратились к Пентагону с важным призывом - СМИ

01 июля, понедельник
23:43

Гороскоп на июль 2024 для Стрельцов: роман, конфликт и прибыльВидео

23:33

Ждите, "Бриджертоны": Павел Зибров в образе лорда покорил СетьВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять