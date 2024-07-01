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Можете навредить себе: какую воду нельзя пить во время приема пищи

Юрий Берендий
1 июля 2024, 21:44
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Бытует мнение, что питье воды во время еды негативно влияет на процесс пищеварения. Главред выяснил, можно ли запивать еду и, чем это делать лучше всего.
Можете навредить себе: какую воду нельзя пить во время приема пищи
Какую воду нельзя пить во время приема пищи - чем запивать еду / Коллаж Главред, фото: pexels

Многие люди считают, что запивать еду водой или другими напитками не рекомендуется из-за ряда причин связанных с пищеварением и общим здоровьем. Главред выяснил, можно ли запивать еду водой.

Почему нельзя запивать еду

Доктор Руслана Борисенкова в видео на собственном YouTube канале отмечает, что есть люди, которые говорят, что можно пить воду, и люди, которые говорят, что совершенно нельзя пить воду перед приемом пищи и во время приема пищи.

"Их доводами является то, что когда мы едим, вырабатывается желудочный сок, вырабатывается соляная кислота, но когда мы запиваем пищу, то таким образом мы снижаем концентрацию этого желудочного сока, мы его разводим. Это приводит свою очередь к тому, что пища меньше переваривается, что она больше и дольше задерживается в нашем желудке, растягивает наш желудок. Это приводит к вздутию живота, это может привести в свою очередь к плохому усвоению пищи и даже к увеличению веса тела. Есть люди, которые с этим не соглашаются", - указывает она.

Смотрите видео о том, почему нельзя запивать пищу:

Можно ли пить воду во время приема пищи

Нутрициолог Галина Незговорова в эфире Radio NV отметила, что небольшими глоточками во время еды можно пить воду.

"Это никаким образом не повлияет на процесс переваривания пищи. Это миф", - указывает она.

Кто такая Галина Незговорова?

Галина Незговорова - диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, врач высшей категории, которая имеет стаж работы почти 30 лет.

Врач проводит консультации и диагностику при нарушениях обмена веществ. Занимается лечением болезней желудочно-кишечного тракта - язвенной болезни, гастрита, панкреатита, почек и т.д.

Сколько воды нужно пить в день

Эксперт по питанию отмечает, что человек должен выпивать воды из расчета 30 мл на 1 килограмм массы тела.

"То есть где-то примерно 1,5 литра должно быть во взрослом человеке рацион питания водичкой. Воду мы должны пить в течение дня небольшими глоточками, чтобы выпить такое количество, но не за один раз.... Чай, кофе, соки считаются, вода должна быть в чистом виде", - сказала она.

Почему нельзя запивать еду чаем

Галина Незговорова добавляет, что желательно не пить во время приема пищи такие напитки как чай или кофе.

"Лучше их такие напитки оставить через часок, например, выпить. А лучше запить легким отваром шиповника, ромашки, или каким-то травяным чаем или чистой водичкой", - советует она.

Смотрите видео о том, почему нельзя запивать пищу чаем:

Какими напитками можно запивать пищу

Блогер и эксперт по здоровью Марина Дяченко в видео собственного YouTube канала советует запивать пищу исключительно напитками, которые не содержат в своем составе сахара.

"Первое это узвар. Желательно без сахара. Это компоты сухофруктов, которые имеют кислотность, которая не разбавит ваш желудочный сок. Также можно пить клюквенный морс или сок без сахара. Также можно все же запивать пищу водой с большим количеством лимона", - советует она.

Смотрите видео о том, какими напитками лучше запивать еду:

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