Безопасно ли пить во время приема пищи: врач рассказала о распространенной ошибке

Главред выяснил можно ли пить во время употребления пищи и как вода влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

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Можно ли пить во время еды - врач рассказала о распространенной ошибке / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Пить во время еды - это личное решение каждого, и в большинстве случаев это не влияет на здоровье. однако есть несколько факторов, которые могут повлиять на решение пить или не пить воду во время еды:

Вкусовые ощущения: Некоторые люди считают, что вода может разбавить вкус пищи, что сделает прием пищи более приятным для них.

Питьевая вода во время еды: Некоторые диетологи рекомендуют пить воду во время еды, так как это может помочь пищеварительной системе.

Ограничение объема желудочного сока: Некоторые люди избегают большого количества жидкости во время еды, потому что считают, что это может разбавить желудочный сок и замедлить процесс пищеварения. Это приводит свою очередь к тому, что пища помалее переваривается, она больше и дольше задерживается в нашем желудке, растягивая его.

Проблемы со здоровьем: Некоторые люди могут испытывать дискомфорт или чувство переполнения, если они потребляют большое количество жидкости вместе с пищей, особенно если они сталкиваются с заболеваниями желудка. Это может привести, в свою очередь, к плохому усвоению пищи и даже к увеличению веса тела.

В то же время, врач Руслана Борисенко в видео на своем YouTube канале "Dr. Ruslana Borysenko" отметила, что в результате исследований американской клиники "Mayo Clinic" было доказано, что употребление воды во время приема пищи никаким образом не разводит, не уменьшает концентрацию желудочного сока и не влияет на скорость или качество переваривания пищи.

"Вода является абсолютно необходимым элементом для нашей нормальной жизнедеятельности, для нашей работы желудочного кишечного тракта и поэтому мы должны должны пить достаточное количество воды", - указывается в исследовании.

По словам Русланы Борисенко, вода должна быть качественной, очищенной и иметь комнатную температуру.

Смотрите видео о том, можно ли пить во время еды:

"Специалисты говорят о том, что во время еды можно и нужно пить только воду. Они не рекомендуют употреблять никаких сладких напитков, газированных напитков, молочных каких-то продуктов, это должна быть вода", - указывает врач.

Сколько нужно пить воды в сутки?

Врач Руслана Борисенко отмечает, что пить в течение дня необходимо 30 мл воды на каждый килограмм веса.

"Если человек весит 50 килограммов, то это примерно 1,5 литра. Если человек весит 70 килограммов, то это 2 литра 100 мл, но на количество этой воды влияют многие факторы. Если вы человек, который бежит в марафон, то конечно нужно больше воды. Если вы мама, которая кормит грудью, должно быть больше воды. Если в зимний период, вы ничего не делаете, прохладная температура, возможно нужно меньше воды", - резюмирует врач.

Важно учитывать собственные ощущения и реакции организма. Если вы не испытываете никаких негативных последствий от питья воды во время еды и это приносит вам комфорт, то нет никаких обязательных правил, запрещающих это делать.

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