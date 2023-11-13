УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Безопасно ли пить во время приема пищи: врач рассказала о распространенной ошибке

Юрий Берендий
13 ноября 2023, 13:50
Главред выяснил можно ли пить во время употребления пищи и как вода влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
Безопасно ли пить во время приема пищи: врач рассказала о распространенной ошибке
Можно ли пить во время еды - врач рассказала о распространенной ошибке / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Пить во время еды - это личное решение каждого, и в большинстве случаев это не влияет на здоровье. однако есть несколько факторов, которые могут повлиять на решение пить или не пить воду во время еды:

Вкусовые ощущения: Некоторые люди считают, что вода может разбавить вкус пищи, что сделает прием пищи более приятным для них.

Питьевая вода во время еды: Некоторые диетологи рекомендуют пить воду во время еды, так как это может помочь пищеварительной системе.

Ограничение объема желудочного сока: Некоторые люди избегают большого количества жидкости во время еды, потому что считают, что это может разбавить желудочный сок и замедлить процесс пищеварения. Это приводит свою очередь к тому, что пища помалее переваривается, она больше и дольше задерживается в нашем желудке, растягивая его.

Проблемы со здоровьем: Некоторые люди могут испытывать дискомфорт или чувство переполнения, если они потребляют большое количество жидкости вместе с пищей, особенно если они сталкиваются с заболеваниями желудка. Это может привести, в свою очередь, к плохому усвоению пищи и даже к увеличению веса тела.

В то же время, врач Руслана Борисенко в видео на своем YouTube канале "Dr. Ruslana Borysenko" отметила, что в результате исследований американской клиники "Mayo Clinic" было доказано, что употребление воды во время приема пищи никаким образом не разводит, не уменьшает концентрацию желудочного сока и не влияет на скорость или качество переваривания пищи.

"Вода является абсолютно необходимым элементом для нашей нормальной жизнедеятельности, для нашей работы желудочного кишечного тракта и поэтому мы должны должны пить достаточное количество воды", - указывается в исследовании.

По словам Русланы Борисенко, вода должна быть качественной, очищенной и иметь комнатную температуру.

Смотрите видео о том, можно ли пить во время еды:

"Специалисты говорят о том, что во время еды можно и нужно пить только воду. Они не рекомендуют употреблять никаких сладких напитков, газированных напитков, молочных каких-то продуктов, это должна быть вода", - указывает врач.

Сколько нужно пить воды в сутки?

Врач Руслана Борисенко отмечает, что пить в течение дня необходимо 30 мл воды на каждый килограмм веса.

"Если человек весит 50 килограммов, то это примерно 1,5 литра. Если человек весит 70 килограммов, то это 2 литра 100 мл, но на количество этой воды влияют многие факторы. Если вы человек, который бежит в марафон, то конечно нужно больше воды. Если вы мама, которая кормит грудью, должно быть больше воды. Если в зимний период, вы ничего не делаете, прохладная температура, возможно нужно меньше воды", - резюмирует врач.

Важно учитывать собственные ощущения и реакции организма. Если вы не испытываете никаких негативных последствий от питья воды во время еды и это приносит вам комфорт, то нет никаких обязательных правил, запрещающих это делать.

Также вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
питьевая вода
Реклама

Главное за день

Армия РФ попала в авто в Херсоне: ранены мама и 2-месячный ребенок, дедушка погиб

Армия РФ попала в авто в Херсоне: ранены мама и 2-месячный ребенок, дедушка погиб

14:24 Украина
Перешли в наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехах на юге

Перешли в наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехах на юге

13:45 Украина
Русские ждут температуру ниже нуля для массированных обстрелов - Минэнерго

Русские ждут температуру ниже нуля для массированных обстрелов - Минэнерго

13:04 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:50

Мобилизация в Украине: попадают ли под призыв люди моложе 17 и старше 60 лет

14:50

Война с РФ: в The Economist назвали количество погибших украинских воинов

14:39

Неизлечимая болезнь, которая "ест людей": певец Melovin шокировал заявлением о здоровьеВидео

14:38

Оптическая иллюзия для гениев: только люди с высоким IQ найдут собаку среди панд

14:24

Армия РФ попала в авто в Херсоне: ранены мама и 2-месячный ребенок, дедушка погиб

Заход в Крым будет тяжелым, Украине нужна переправка техники на левый берег - СелезневЗаход в Крым будет тяжелым, Украине нужна переправка техники на левый берег - Селезнев
14:09

Как быстро зарядить телефон: 5 трюков, которые изменят вашу жизнь

14:00

Марго Робби и Брэд Питт бьются между собой за право снимать кино по книге Спирс

13:52

Выбрал Дантеса: Monatik прокомментировал отношения с Дорофеевой

13:51

Лунный календарь 14 ноября 2023: принимайтесь за запланированные важные дела

Реклама
13:50

Безопасно ли пить во время приема пищи: врач рассказала о распространенной ошибке

13:46

Путин может одержать победу в войне из-за дискуссий в США и колебаний Европы - МИД Литвы

13:45

Перешли в наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехах на юге

13:04

Русские ждут температуру ниже нуля для массированных обстрелов - Минэнерго

12:45

Нам для победы не хватает оружия, "жестов доброй воли" от РФ не будет – Селезнев

12:33

Под Москвой дрон атаковал завод, который производит "Кинжалы": что известно

12:05

Фарион "сдала" спецслужбам украинского студента-патриота в Крыму: роспропаганда ликует

12:00

6 упражнений для идеального тела: короткая интенсивная тренировка для похуденияВидео

11:55

Гороскоп на завтра 14 ноября 2023: Скорпион - избегайте импульсивности, Весы - выскажитесь партнеру

11:52

Вы даже не подозревали: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

11:38

Винник из-за безденежья готовится к европейскому туру "для беженок-волчиц" - СМИ

Реклама
11:36

"Сливали" удары по Киеву и "охотились" на Patriot: СБУ задержала предателейФото

11:20

Маски и ограничения могут вернуться: в Минздраве подумывают о новом карантине

11:15

"Ой, напрасно, тетя, Вы пришельцев бьете": рецензия на фильм "Марвелы"

10:56

Оккупанты "собрались бежать" на Херсонщине, и вдруг "передумали": в РФ переполох

10:55

Позиции переходят из рук в руки: офицер ВСУ сообщил детали наступления россиян

10:51

30, 40 или 60 градусов: как правильно выбрать режим стирки, чтобы не испортить вещи

10:46

"Уже все готово": оккупанты придумали серьезную атаку по нескольким городам Украины

10:19

Какой праздник завтра 14 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

10:19

Китайский гороскоп на завтра 14 ноября: Собак используют, Кабаны разочаруются в людях

10:17

Новолуние в ноябре 2023: Стрельцы будут на "седьмом небе", а Близнецы получат прибыльВидео

10:11

РФ начала чаще бить по Украине баллистикой: в ВСУ назвали причины

10:00

7 областей Украины под угрозой: эксперт спрогнозировал планы Кремля

09:34

Удобрение-бомба: какие растения можно подкормить кофейной гущей

09:11

Шольц готов говорить с Путиным, но назвал единственное условие

09:09

Самый быстрый рецепт сырных чипсов в мире: один ингредиент и 10 минут на приготовление

08:58

"Нас ждут сложные осень и зима": полковник ВСУ дал неутешительный прогноз о войне

08:33

Ударная группировка РФ может появиться за 3 дня: эксперт описал опасность с севера

08:12

В боях за Украину героически погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе

08:10

Зачем Путин хочет захватить Авдеевку любой ценоймнение

07:35

Германия удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро

Реклама
07:17

Демилитаризовали "с огоньком": ВСУ уничтожили редкую российскую систему "Свет-КУ"Видео

06:55

Надо найти полярного медведя за 7 секунд: оптическая иллюзия для сообразительных

06:49

ВСУ усиливают атаки против важных объектов на оккупированных территориях и в РФ - ISW

06:25

Почему неправильно говорить "кладбище": какие два слова стоит использовать

06:10

Мы сделали верный выбормнение

04:30

Быстрая зарядка на кухне: 7 эффективных упражнений, которые можно сделать, пока варится едаВидео

03:46

Появились ли в ВСУ экспортные Су-17: СМИ дали однозначный ответ

03:10

"Могут уничтожить унитаз": какое средство для туалета категорически нельзя использовать

02:30

Как быстро почистить жалюзи – женщина рассказала, как избавиться от пыли за минуты

02:05

Русские поменяют тактику: военный эксперт объяснил, возможны ли крупные блэкауты

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять