30, 40 или 60 градусов: как правильно выбрать режим стирки, чтобы не испортить вещи

Обязательно читайте этикетки на одежде и следовать рекомендациям производителя.
Вопрос о правильной температуре стирки вещей всегда остается актуальным. Мы часто сталкиваемся с ним, когда стоим перед стиральной машиной, размышляя, на каком режиме стирать нашу повседневную одежду.
Какие вещи можно стирать при 30 градусах?
При 30 градусах можно стирать более нежные и чувствительные вещи, такие как:
- Легкая синтетическая одежда: Блузки, футболки, свитера из синтетических материалов, такие как полиэстер или нейлон.
- Шелк и шерсть: Шелковые блузки, платья и изделия из шерсти, которые не предполагают высокую степень загрязнения.
- Цветные и чувствительные ткани: Цветные вещи, которые могут выцветать при более высоких температурах, или ткани, которые подвержены сужению или деформации при стирке при более высокой температуре.
- Одежда с нежными украшениями: Вещи с нашивками, бисером, стразами и другими декоративными элементами, которые могут быть повреждены при более высокой температуре.
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Какие вещи можно стирать при 40 градусах?
- Футболки и свитшоты.
- Джинсы и штаны из хлопка.
- Платья и блузки из натуральных тканей.
- Нижнее белье и носки.
- Куртки и пальто с синтетическим утеплителем.
Какие вещи можно стирать при 60 градусах?
- Постельное белье.
- Полотенца и мочалки.
- Белая одежда.
- Предметы, подверженные высокому загрязнению и бактериям.
Запомните, что всегда лучше читать этикетки на одежде и следовать рекомендациям производителя. Это поможет вам сохранить цвет, качество и долговечность вашей одежды.
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