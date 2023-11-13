30, 40 или 60 градусов: как правильно выбрать режим стирки, чтобы не испортить вещи

Обязательно читайте этикетки на одежде и следовать рекомендациям производителя.

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Как правильно выбрать режим стирки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вопрос о правильной температуре стирки вещей всегда остается актуальным. Мы часто сталкиваемся с ним, когда стоим перед стиральной машиной, размышляя, на каком режиме стирать нашу повседневную одежду.

Какие вещи можно стирать при 30 градусах?

При 30 градусах можно стирать более нежные и чувствительные вещи, такие как:

Легкая синтетическая одежда: Блузки, футболки, свитера из синтетических материалов, такие как полиэстер или нейлон. Шелк и шерсть: Шелковые блузки, платья и изделия из шерсти, которые не предполагают высокую степень загрязнения. Цветные и чувствительные ткани: Цветные вещи, которые могут выцветать при более высоких температурах, или ткани, которые подвержены сужению или деформации при стирке при более высокой температуре. Одежда с нежными украшениями: Вещи с нашивками, бисером, стразами и другими декоративными элементами, которые могут быть повреждены при более высокой температуре.

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Какие вещи можно стирать при 40 градусах?

Футболки и свитшоты.

Джинсы и штаны из хлопка.

Платья и блузки из натуральных тканей.

Нижнее белье и носки.

Куртки и пальто с синтетическим утеплителем.

Какие вещи можно стирать при 60 градусах?

Постельное белье.

Полотенца и мочалки.

Белая одежда.

Предметы, подверженные высокому загрязнению и бактериям.

Запомните, что всегда лучше читать этикетки на одежде и следовать рекомендациям производителя. Это поможет вам сохранить цвет, качество и долговечность вашей одежды.

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