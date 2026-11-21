Что произошло:
- Контейнеровоз Sparta II был поражён дронами в водах РФ
- Судно без управления унесло в финские воды
- Пожар не потушили, возможны взрывы
Российское судно, которое 21 ноября загорелось в Финском заливе, было поражено украинскими беспилотниками. По финской версии, после удара в территориальных водах страны-агрессора контейнеровоз Sparta II потерял управление, и его отнесло в финские территориальные воды. Об этом заявил представитель Пограничной службы Финляндии Илья Ильин в эфире Yle.
По его словам, ответственность за спасательную операцию на море перешла к Финляндии. Вокруг судна установлена запретная зона, а экипаж пытается потушить пожар. Спасательные работы на море координируют финские пограничники.
Ильин признал, что финская сторона не знает, что именно перевозит контейнеровоз. По данным Yle, судно находится под санкциями и связано с Минобороны РФ.
"Более подробной информации о грузе нет, поэтому я не могу сказать, насколько велик риск взрыва. Дело в том, что пожар еще не взят под контроль, поэтому возможно, что взрывы там все еще будут происходить. Если пожар будет продолжаться неконтролируемо в течение длительного времени, корабль может даже затонуть", - сказал Ильин.
В то же время он подчеркнул, что ситуация не представляет угрозы для морского судоходства или людей. Решение о том, эвакуировать ли экипаж в Финляндию или отбуксировать судно в финский порт, пока не принято.
Что известно об атаке в Финском заливе
Утром 21 ноября Армия обороны Финляндии зафиксировала атаку беспилотника на российское торговое судно в восточной части Финского залива, сообщила "Европейская правда". Финские военные ввели временные авиационные и морские ограничения в этом районе и проинформировали союзников.
Официальная Москва не комментировала заявление финских пограничников. Украина также публично не брала на себя ответственность за удар.
Почему удары по российским судам на Балтике могут участиться
Военный моряк в отставке, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в интервью "Главреду" объяснял, что Россия все активнее переводит суда теневого флота на балтийский маршрут.
"Поэтому сейчас большая часть теневого флота переориентируется именно на Балтийский маршрут", - отмечал эксперт.
По его оценке, отсутствие противодействия на Балтике лишь поощряет Кремль к новым провокациям.
"Если же на Балтике никто не может этому противодействовать, то масштабы диверсий будут расти, как и ареал этих атак", - подчеркнул Лакийчук.
Удары по РФ на Балтике - новости по теме
Как сообщал Главред, утром 21 ноября в Финском заливе загорелось российское грузовое судно. Ленінградский губернатор Александр Дрозденко утверждал, что судно атаковали два дрона примерно в трех морских милях от российской границы. Калининградские власти заявляли, что экипаж эвакуируют, а поставки в регион не пострадают.
До этого под удар попал порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ. По данным СБУ, в порту был поражен носитель крылатых ракет "Калибр" во время атаки на порт. Усть-Луга расположена на побережье Финского залива.
Впоследствии последствия атаки на порт зафиксировали спутники. На снимках видны масштабные пожары на топливном хабе в Усть-Луге. Порт является одним из ключевых узлов экспорта российской нефти.
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