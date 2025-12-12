Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук

Задача Украины - сделать так, чтобы риски стали больше прибыли. Именно на это направлены удары по "теневому" флоту РФ, уточнил эксперт.

Украинские спецслужбы взяли под прицел танкеры "теневого флота" России в Черном море. Несмотря на публичную критику ударов отдельными странами, атаки морскими дронами уже имели эффект - некоторые компании-владельцы танкеров начали отказываться от перевозки подсанкционной нефти, из-за чего расходы на судоходство из-за рисков ударов начали расти, а цена на российскую нефть снизилась до рекордно низкого уровня за последнее время.

В интервью Главреду руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал, есть ли у Украины возможности для новых атак, как Россия пытается уйти от ударов и почему Европе выгодны удары по танкерам, связанным с Кремлем.

За последнее время мы видели не менее трех ударов по танкерам так называемого теневого флота РФ. Насколько они результативны, и как могут повлиять на способность России финансировать войну?

Что касается непосредственно подтвержденных СБУ ударов, то их действительно было три, и все они произошли в Черном море. Это были удары по танкерам, которые направлялись в балласте в черноморские нефтяные порты Российской Федерации, находящиеся под санкциями. С технической точки зрения все удары были результативными и точными - в район двигателей и рабочих агрегатов. То есть эти суда больше точно не смогут перевозить подсанкционную нефть.

Если говорить шире о влиянии на нефтяной рынок и теневой флот, то есть еще два неподтвержденных случая. Один - в Черном море, другой - в Атлантическом океане, к западу от Африки, где возле Сенегала был поражен турецкий танкер под чужим флагом (по названию "Мерсин" было понятно, кому он принадлежал), который также использовался в схемах теневого флота.

Судно было поражено, и в медиа появлялись утверждения, что удар якобы нанесли украинские морские дроны (хотя Украина этого не подтверждает). Но красноречиво другое: после инцидента компания-судовладелец заявила, что больше не будет участвовать ни в каких проектах, связанных с российской нефтью, поскольку риски теперь значительно превышают бонусы, которые они получают.

Это - важный сигнал для всех остальных.

Глобально в черноморских портах, в частности в Новороссийске, на днях цена Urals упала до 38 долларов - ниже маркера в 40 долларов. Очевидно, это также результат ударов по танкерам теневой флотилии. Риски участия в таких схемах становятся больше, чем возможные выгоды.

Наблюдается ли сейчас какая-то переориентация? Пытается ли Россия менять маршруты, чтобы меньше подвергаться ударам?

Есть еще балтийские порты - Усть-Луга и Санкт-Петербург. Россияне считают, что их танкерам там пока ничего не угрожает. Танкеры теневого флота чувствуют себя там уверенно, и, более того, используются для диверсий на территории европейских стран.

Поэтому сейчас большинство теневого флота переориентируется именно в сторону Балтийского маршрута. Но это работает только в сочетании с американскими санкциями против "Лукойла" и "Роснефти". Если посмотреть на некоторые маршруты, которые выбирают эти танкеры, видно, что время их пребывания в море увеличивается - иногда до месяца и более. Они осуществляют перегрузку где-то посреди океана и тому подобное.

Все это усложняет логистику и повышает затраты на такие операции. Они постепенно становятся нерентабельными. А рентабельность - ключевой фактор: пока заработки превышают риски, участники схем работают. Но чем меньше они смогут заработать и чем больше будут становиться риски, тем меньше будут и их возможности.

Как вы оцениваете перспективы усиления таких ударов в ближайшее время? Есть ли для этого возможности?

Украинское политическое руководство заявляло об открытии ограниченного экспорта определенных видов вооружения, среди которых есть и морские дроны. Это свидетельствует, что потребности наших спецслужб в таких дронах полностью закрыты. Средств поражения у нас достаточно для выполнения задач и проведения запланированных операций. Поэтому операции против теневого флота в Черном море, очевидно, будут продолжаться. Хотя, возможно, эти удары были лишь сигналом - напоминанием о том, что так делать не надо.

Вы упоминали об использовании танкеров в диверсиях. Недавно появлялось расследование немецких медиа о том, что "теневой флот" Россия использует как платформу для гибридных атак дронами по европейским странам. Насколько реалистичны такие сценарии и могут ли удары по танкерам уменьшить эти возможности?

Конечно, если будет меньше танкеров, которые действуют под контролем российских спецслужб, то и возможностей для диверсий станет меньше. Чем больше подконтрольных судов, тем больше возможностей у ГРУ и ФСБ контролировать судовладельцев. Если же на Балтике никто не может этому противодействовать, то масштабы диверсий будут расти, как и ареал этих атак. Когда нет сопротивления, Россия действует нагло. Когда получает по зубам - прячется в свою раковину.

Мы видели реакцию Турции, Румынии, Болгарии. Казахстан также высказывался. О чем свидетельствуют эти заявления? Могут ли они как-то повлиять на украинские удары?

Вы смешали разные истории. Казахстан высказывался относительно поражения терминала КТК в России - это отдельный вопрос. Там доли принадлежат Казахстану, Shell и ExxonMobil, но 51% акций КТК принадлежит России, поэтому это законная цель для ВСУ на территории РФ.

Но это не имеет отношения к ударам по танкерам теневого флота под флагами Ганы, Габона или других стран. Давайте хотя бы ноту протеста от Ганы сначала увидим, ведь пока ее нет. Турция выразила обеспокоенность фактами поражения танкеров в международных водах. Исключительная экономическая зона - это территория на море, на которую не распространяется национальный суверенитет. То есть это не территориальные, а нейтральные воды. выразить обеспокоенность - это все, что они могут сказать по этому поводу. Претензий к Украине быть не может. На нас напали - мы защищаемся. Поэтому турецкие моряки, наоборот, отбуксировали пораженный танкер и оставили его в территориальных водах Болгарии, которые сейчас разбираются с "подарком".

Все происходит в рамках норм закона. Кто помогает России? Те, кто зарабатывает деньги. Турция зарабатывает на пропуске через проливы. Турецкие порты получают выгоду от обслуживания сухогрузов с ворованным зерном. Это полулегальный бизнес. И да, чиновники получают свой "бакшиш" (с турецкого - "взятка". - Главред).

Но большинство этих схем реализуют не государства как таковые, а частные компании-однодневки, зарегистрированные в третьих странах Африки, Латинской Америки и тому подобное. Сегодня зарегистрированы - завтра исчезли. Это взаимодействие криминальных группировок и российских спецслужб.

Например, та же Индия тоже лишь частичка этой цепи - она закупает нефть, но танкеры не индийские и не российские. Если будет выгодно - будут покупать и дальше. Ведь если вас попросят донести ведро молока - вы донесете. Если вам за это заплатят - донесете вдвое охотнее. Но если вместо молока в это ведро положат гранату - вы скажете: "Нет, спасибо". Так и здесь. Пока деньги преобладают над рисками - бизнес работает. Задача Украины - сделать так, чтобы риски стали больше прибыли. Именно на это направлены удары по "теневому" флоту.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

