900 шахедов и десятки ракет: РФ готова к обстрелу Украины - названы цели ударов

Ангелина Подвысоцкая
11 декабря 2025, 20:20
Российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами и дронами в течение ближайших трех суток.
РФ готова к массированному обстрелу / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

  • РФ завершает подготовку к массированному обстрелу
  • Оккупанты накопили около 900 дронов и десятки ракет
  • Обстрел может произойти в течение трех ближайших суток

Российские оккупанты завершают подготовку к новому массированному обстрелу Украины. Враг уже накопил дроны и ракеты. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По оценкам мониторов, оккупанты могут применить до 900 ударных дронов, баллистические ракеты и крылатые ракеты. Атака может произойти в течение ближайших трех суток.

Россияне могут применить:

  • шесть Ту-95мс;
  • четыре Ту-22м3;
  • 900 ударных дронов;
  • восемь МиГ-31К;
  • 12 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 12 баллистических ракет "Искандер-М";
  • 16 крылатых ракет "Калибр".

"Враг продолжает передислокацию стратегической авиации, заканчивая подготовку к массированному ракетному удару", - говорится в сообщении.

Ракеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Мониторы отметили, что россияне в течение нескольких суток осуществляли доставку ударных дронов на пусковые локации:

  • Шаталово - около 130 дронов;
  • Брянск - 120;
  • Приморско-Ахтарск - 150;
  • Крым - 100;
  • Донецк - 50;
  • Миллерово - 140;
  • Курск - 160;
  • Орел - 110.

Вероятные цели

Россияне могут ударить по объектам критической инфраструктуры Украины. Под угрозой ударов энергетическая, газовая и промышленная инфраструктура.

Вражеские цели, вероятно, могут полететь для атак северных, центральных и западных регионов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 7 декабря, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами "Кинжал", которые были выпущены с бортов МиГ-31К. На Киевскую область налетели вражеские дроны типа "Шахед". Под атакой оказался Фастов. В Кременчуге Полтавской области также прозвучали мощные взрывы. Враг нанес комбинированный удар по городу.

Кроме того, российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей. Об этом пишет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ. За неделю россияне осуществили пуски более 1600 ударных дронов, около 1200 КАБов и почти 70 ракет различных типов. Под атакой были объекты инфраструктуры, которые поддерживают обычную жизнь.

Читайте также:

Что известно о МиГ-31

МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является МиГ-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

война в Украине обстрелы ракета вторжение России ракетный удар
Комбинированная атака на Украину: россияне ударили по энергетике дронами и ракетами

11:59

Новая минималка уже на подходе: сколько будут получать украинцы и достаточно ли этого

11:21

Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

