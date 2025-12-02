Укр
РФ использует новую тактику обстрела Украины: время подлета ракет резко изменилось

Ангелина Подвысоцкая
2 декабря 2025, 18:38
2191
Российские оккупанты запускают крылатые ракеты прямо с Дальнего Востока.
Ту-95МС, пуски ракет
РФ изменила тактику ракетных ударов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что известно:

  • РФ изменила тактику ракетных ударов
  • Время подлета ракет к Украине увеличилось

Россияне изменили тактику ударов по Украине. Теперь они осуществляют боевые вылеты Ту-95МС даже с Дальнего Востока. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

30 октября, 19 ноября и 29 ноября было зафиксировано, что россияне пускали крылатые ракеты прямо после вылетов с аэродромов "Украинка" и "Белая".

видео дня

Сейчас можно говорить о том, что подлетное время ракет не уменьшилось, а увеличилось. Теперь оно составляет 6-8 часов. Однако существует задержка фиксации бортов.

"Теперь Ту-95МС снаряжают сразу после ракетной атаки и впоследствии осуществляют перелет на ДС, затем сразу на пуски КР. Тактика ракетных атак изменена практически полностью", - говорится в сообщении.

Семь самолетов Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2", которые были задействованы в ракетной атаке 29 ноября, уже находятся на Дальнем Востоке. По меньшей мере четыре борта могут быть снаряжены крылатыми ракетами типа Х-101/555.

РФ использует новую тактику обстрела Украины: время подлета ракет резко изменилось
Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Массированная атака РФ 29 ноября - последние новости

Как писал Главред, Россия атаковала Украину дронами с позднего вечера 28 ноября. По состоянию на 07:00 29 ноября воздушная тревога раздавалась по всей территории Украины из-за ракетно-дроновой атаки. Утром в столице прогремела вторая волна взрывов.

В Минэнерго сообщили, что в результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области.

В жилых домах правого берега Киева из-за атаки снижено давление воды в системах водоснабжения. Кроме этого, в результате вражеской атаки без света остался Фастов.

Читайте также:

Что известно о самолете Ту-95?

Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.

Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

