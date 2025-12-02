Россия стягивает Ту-22М ближе к границе: украинцев предупредили о риске обстрела

Москва приблизила Х-22 к Украине на тысячи километров.

Россия перебросила авиацию к границам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Главное:

Зачем РФ передислоцировала бомбардировщики

Что изменила внезапная передислокация России

Стоит ли Украине ждать новых массированных налетов

Российские дальние бомбардировщики Туполев Ту-22М, известные как "Бекфайр", долгое время почти не использовались и стояли без дела. Однако ситуация может резко измениться: с ростом интенсивности российских воздушных атак зимой эти самолеты снова могут стать реальной угрозой для Украины, особенно учитывая нагрузку на украинскую ПВО, которая отражает все более массовые удары по критической инфраструктуре и городам, об этом отмечает журналист Дэвид Экс в комментарии Фокусу.

Около 25 ноября РФ осуществила нетипичную операцию и переместила 16 таких сверхзвуковых самолетов с изменяемой геометрией крыла с базы "Белая" в глубине Сибири на авиабазу в Оленегорске на Кольском полуострове. Это существенно сократило дистанцию до Украины: если от "Белой" до украинской границы около 4500 км, то из Оленегорска расстояние уменьшается до примерно 1600 км.

Самолеты Ту / Инфографика Главреда

Основной боеприпас этих бомбардировщиков, ракета Х-22 с дальностью до 600 км и мощной боевой частью массой около тонны.

Вскоре после передислокации три Ту-22М, загруженные Х-22, поднялись в воздух над Балтийским морем и зашли в международное воздушное пространство. Этим полетом Москва, похоже, тестировала реакцию системы ПВО НАТО. На перехват поднялся истребитель Gripen шведских ВВС, который прошел рядом с одним из самолетов и сопровождал его, без конфликтов и опасных маневров.

В первые месяцы и годы полномасштабной войны Ту-22М активно применялись в сложных массированных налетах по украинским городам. Но в 2024 году их активность резко упала. Одной из причин могло быть то, что Россия почти исчерпала запасы тяжелых, 6-тонных ракет Х-22 на агрессивном жидком топливе.

На смену "Бекфайрам" стали выходить на задания винтовые стратегические Ту-95. Именно они, примерно 40 машин, сейчас являются главной ударной силой российской авиации для запуска крылатых ракет по Украине. Обычно по крайней мере несколько Ту-95 дважды в неделю осуществляют пуски ракет Х-101. Время от времени к ним присоединяются и 16 самолетов Ту-160, которые также вооружены Х-101.

Как писал Главред, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сделал заявление, что Россия готовит новые массированные удары. Были даже названы объекты, которые станут целью атак врага.

Российские войска проводят перегруппировку своих бомбардировщиков, а также увеличивают количество полетов беспилотных летательных аппаратов над территорией Украины. Мониторинговые ресурсы, отслеживающие ситуацию, предупреждают о высокой вероятности того, что в ближайшие дни может произойти масштабная атака с применением ракет и дронов.

Не так давно, как в ночь на 29 ноября, мониторы писали о том, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщик Ту-95МС и Ту-160. И уже около 4-х утра вражеские самолеты осуществили пуск ракет.

О персоне: Дэвид Акс Дэвид Акс (англ. David Axe) - американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов. В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.

