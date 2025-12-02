Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия стягивает Ту-22М ближе к границе: украинцев предупредили о риске обстрела

Даяна Швец
2 декабря 2025, 16:24
3230
Москва приблизила Х-22 к Украине на тысячи километров.
Ту-95МС, взрыв
Россия перебросила авиацию к границам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Главное:

  • Зачем РФ передислоцировала бомбардировщики
  • Что изменила внезапная передислокация России
  • Стоит ли Украине ждать новых массированных налетов

Российские дальние бомбардировщики Туполев Ту-22М, известные как "Бекфайр", долгое время почти не использовались и стояли без дела. Однако ситуация может резко измениться: с ростом интенсивности российских воздушных атак зимой эти самолеты снова могут стать реальной угрозой для Украины, особенно учитывая нагрузку на украинскую ПВО, которая отражает все более массовые удары по критической инфраструктуре и городам, об этом отмечает журналист Дэвид Экс в комментарии Фокусу.

Около 25 ноября РФ осуществила нетипичную операцию и переместила 16 таких сверхзвуковых самолетов с изменяемой геометрией крыла с базы "Белая" в глубине Сибири на авиабазу в Оленегорске на Кольском полуострове. Это существенно сократило дистанцию до Украины: если от "Белой" до украинской границы около 4500 км, то из Оленегорска расстояние уменьшается до примерно 1600 км.

видео дня
Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты Ту / Инфографика Главреда

Основной боеприпас этих бомбардировщиков, ракета Х-22 с дальностью до 600 км и мощной боевой частью массой около тонны.

Вскоре после передислокации три Ту-22М, загруженные Х-22, поднялись в воздух над Балтийским морем и зашли в международное воздушное пространство. Этим полетом Москва, похоже, тестировала реакцию системы ПВО НАТО. На перехват поднялся истребитель Gripen шведских ВВС, который прошел рядом с одним из самолетов и сопровождал его, без конфликтов и опасных маневров.

В первые месяцы и годы полномасштабной войны Ту-22М активно применялись в сложных массированных налетах по украинским городам. Но в 2024 году их активность резко упала. Одной из причин могло быть то, что Россия почти исчерпала запасы тяжелых, 6-тонных ракет Х-22 на агрессивном жидком топливе.

На смену "Бекфайрам" стали выходить на задания винтовые стратегические Ту-95. Именно они, примерно 40 машин, сейчас являются главной ударной силой российской авиации для запуска крылатых ракет по Украине. Обычно по крайней мере несколько Ту-95 дважды в неделю осуществляют пуски ракет Х-101. Время от времени к ним присоединяются и 16 самолетов Ту-160, которые также вооружены Х-101.

Новости Украины - последние данные об обстрелах РФ

Как писал Главред, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сделал заявление, что Россия готовит новые массированные удары. Были даже названы объекты, которые станут целью атак врага.

Российские войска проводят перегруппировку своих бомбардировщиков, а также увеличивают количество полетов беспилотных летательных аппаратов над территорией Украины. Мониторинговые ресурсы, отслеживающие ситуацию, предупреждают о высокой вероятности того, что в ближайшие дни может произойти масштабная атака с применением ракет и дронов.

Не так давно, как в ночь на 29 ноября, мониторы писали о том, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщик Ту-95МС и Ту-160. И уже около 4-х утра вражеские самолеты осуществили пуск ракет.

Больше важных новостей:

О персоне: Дэвид Акс

Дэвид Акс (англ. David Axe) - американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов.

В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы ВСУ ПВО ракета крылатые ракеты военный самолет российский самолет новости Украины война России и Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация в армии РФ становится критической: разведка Британии раскрыла рекордные потери

Ситуация в армии РФ становится критической: разведка Британии раскрыла рекордные потери

17:03Война
20 пунктов для мира - о чем договорилась Украина с США и как закончится война

20 пунктов для мира - о чем договорилась Украина с США и как закончится война

16:45Война
В Украину пришла календарная зима: какой будет погода в ближайшее время

В Украину пришла календарная зима: какой будет погода в ближайшее время

16:43Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчи

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчи

Трех знаков зодиака ждет феерическое везение - список избранников Вселенной

Трех знаков зодиака ждет феерическое везение - список избранников Вселенной

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

Последние новости

16:54

Грязь просто отпадет сама: хитрый способ отмыть многолетний нагар со сковородки

16:45

20 пунктов для мира - о чем договорилась Украина с США и как закончится война

16:43

В Украину пришла календарная зима: какой будет погода в ближайшее время

16:31

Популярные продукты в Украине подешевеют перед Рождеством, но есть нюанс - детали

16:26

Новая тактика россиян: в Черниговской области "Шахед" пытался уничтожить мобильную группу ПВОВидео

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа«Пленки Уиткоффа» слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа
16:24

Россия стягивает Ту-22М ближе к границе: украинцев предупредили о риске обстрела

16:15

"Не каждая страна может таким похвастаться": под центром Киева нашли уникальный кладВидео

16:12

В Украине ощутимо изменился курс валют: сколько теперь стоят доллар и евро

16:02

Победительница "Холостяка" похвасталась обручальным кольцом — детали

Реклама
15:49

Когда рождаются люди, которые наделены особым светом и заботой: четыре даты

15:47

Три знака зодиака вскоре ощутят сильнейшую поддержку Вселенной – кто они

15:14

Россияне отчитываются о захвате 3 украинских городов: что говорят в Генштабе ВСУ

15:04

В Чечне выгорело здание ФСБ, прилетело и по базе "Ахмата": подробности атакиФотоВидео

15:00

Когда-то так называли совсем не деньги: как на самом деле появилось слово "гривня"Видео

14:59

Мобилизация женщин в Украине: в ТЦК сделали важное обращение

14:56

Болезненные уступки и референдум: в Германии предупредили украинцев о трудных решениях

14:37

Конфеты "Ромашка": как появилось название и почему современный вкус уже не тотВидео

14:12

"Очень скучаю": избранник Денисенко поделился личным признанием о семье

14:11

Меняет представление о планете: ученые нашли скрытый секрет в центре ЗемлиВидео

13:58

Главная причина неприятного запаха: какую деталь в авто водители забывают мыть

Реклама
13:51

Под полом дома - целая "река": мужчина во время ремонта обнаружил лужу под бетоном

13:45

Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

13:40

Сумской главная улица Харькова была не всегда: в честь кого ее назвали большевики

13:33

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

13:20

Быстрее, чем казалось многим: в Раде назвали дату окончания войны

12:55

Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

12:50

Заменит "Оливье" и "Шубу": королевский салат на праздничный стол

12:46

Дроны атаковали важную цель: пламя охватило ценные объекты в РФ, звучат взрывы

12:39

Цветут как сумасшедшие: натуральная подкормка за минуту для любых цветов

12:35

ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции - военный

12:32

Войска РФ подняли российский флаг в Покровске - в ВСУ сделали заявление

12:29

"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про разводВидео

12:28

Убийство Фарион и Парубия: СМИ сообщили о задержании иностранного инструктора

12:08

Ценные элементы российской ПВО поражены: ГУР осуществило блестящую атакуВидео

11:54

В Кремле назвали условия окончания войны перед переговорами с Уиткоффом

11:46

Ирина Билык обратилась к возлюбленному и удивила признанием

11:38

Европейский Центробанк отказался поддержать выдачу Украине €140 млрд из активов РФ - FT

11:37

Экс-чиновника Андрея Задираку ждет экстрадиция из Греции из-за земельных схем в Украине - СМИ актуально

11:24

США рискуют "открыть ящик Пандоры", если признают Крым и Донбасс российскими - политолог

11:14

"Не ждите" 19-летняя невеста Лепса объявила об отмене свадьбы

Реклама
10:55

Россия готовит новые массированные удары - названы объекты, что станут целью атак

10:50

Почему 3 декабря нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

10:48

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

10:40

Под угрозой — большие города: к 2100 году под воду может уйти часть Украины

10:38

Тысячи людей без света, бушевал пожар: РФ атаковала энергетику Одесской областиФото

10:22

"Буду как папа": сын Горбунова и Осадчей определился с будущей профессией

10:07

Пять самых умных знаков зодиака: кто обладает природной гениальностью

09:59

Гороскоп на завтра 3 декабря: Львам - непростые моменты, Водолеям - интересный вечер

09:46

ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

09:33

Тарас и Елена Тополи обрывают последние связи после сообщения о разводе - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена Зеленская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять