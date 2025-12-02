Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Дроны атаковали важную цель: пламя охватило ценные объекты в РФ, звучат взрывы

Даяна Швец
2 декабря 2025, 12:46обновлено 2 декабря, 13:28
1056
Пожару предшествовала атака неизвестных беспилотников.
нпз, пожар
В Ливнах горят промышленные терминалы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Ночная атака дронов вызвала масштабный пожар в Орловской области
  • В Ливнах пламя охватило промышленные объекты после удара неизвестных БПЛА

В российском городе Ливны, что в Орловской области, в ночь на 2 декабря вспыхнул масштабный пожар. Перед возгоранием местные сообщали о пролете и взрывах неустановленных беспилотников. Об этом информируют российские медиа.

По словам жителей города, огонь может охватывать территорию нефтеперерабатывающего предприятия.

видео дня

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что пламя охватило сразу два терминала НПЗ.

Дроны атаковали нефтебазу в Орловской области
Дроны атаковали нефтебазу в Орловской области / фото: тг-канал Главред

Губернатор области Андрей Кличков подтвердил сам факт ночной атаки дронов. Он заявил, что вследствие удара загорелись объекты топливно-энергетической инфраструктуры, но не стал уточнять, какие именно объекты пострадали.

Удары по НПЗ обваливают цены российской нефти - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что когда мы активно бьем по российским НПЗ, на рынке создается избыток нефти, поэтому удары Украины дают о себе знать.

В то же время россиянам куда-то надо девать нефть, поскольку они никогда не имели системы огромных нефтехранилищ, как, например, у Китая, и они всегда продавали нефть "с колес".

"Соответственно, для поддержания хоть какой-то рентабельности и какой-то работы скважин Россия вынуждена продавать нефть огромными объемами, которые не факт, что покупают, но где-то на танкерах она находится фактически как на хранении. Обратите внимание, что после таких ударов цена на нефть подскочила всего на 1%. И это при том, что через порты Новороссийска идет примерно 30% российского экспорта", - заявил Загородний в разговоре с Главредом.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Главред-инфографика

Как результат, по словам эксперта, все это сулит России очень невеселую перспективу, связанную с тем, что мир начинает приходить к светлой мысли: а нужна ли вообще российская нефть ввиду того, что РФ не является надежным поставщиком.

"Кроме того, происходит наращивание добычи нефти ОПЕК. Саудовская Аравия, которая является союзником США, предоставляет скидки в Китае и Индии. Все это вместе создает большие проблемы для России. И так происходит не потому, что Трамп очень хочет убить Россию как государство. Наоборот, Трамп хотел бы сохранить Россию, но он не может одновременно решить две задачи (нарастить добычу и экспорт нефти Соединёнными Штатами и сохранить РФ, - ред.) Вот всё это и создаёт крайне неприятную атмосферу для России. Так, например, мы уже видим рост и дефицита бюджета РФ, который нечем покрывать, и даже сокращение военного производства в России (сокращение финансирования заказов началось еще месяцев пять назад)", - резюмировал эксперт.

Удары по целям в РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 2 декабря взрывы прогремели в разных частях Краснодарской области России. Жители сообщали об атаке дронов. В частности, взрывы фиксировались в Туапсе и Ильском, городах, где расположены важные объекты, такие как порт и нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 27 ноября в российской Самарской области произошел ряд громких взрывов. Это привело к временному закрытию аэропорта в Самаре. По предварительным сведениям, атака беспилотных летательных аппаратов была направлена на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, подразделения украинских Сил обороны снова нанесли удары по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. Это произошло ночью 20 ноября в Рязанской области Российской Федерации.

Больше важных новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России ВСУ Орел НПЗ масштабный пожар взрыв в России пожар война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

13:45Мир
Быстрее, чем казалось многим: в Раде назвали дату окончания войны

Быстрее, чем казалось многим: в Раде назвали дату окончания войны

13:20Война
Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

12:55Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Последние новости

13:51

Под полом дома - целая "река": мужчина во время ремонта обнаружил лужу под бетоном

13:45

Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

13:40

Сумской главная улица Харькова была не всегда: в честь кого ее назвали большевики

13:33

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

13:20

Быстрее, чем казалось многим: в Раде назвали дату окончания войны

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа«Пленки Уиткоффа» слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа
12:55

Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

12:50

Заменит "Оливье" и "Шубу": королевский салат на праздничный стол

12:46

Дроны атаковали важную цель: пламя охватило ценные объекты в РФ, звучат взрывы

12:39

Цветут как сумасшедшие: натуральная подкормка за минуту для любых цветов

Реклама
12:35

ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции - военный

12:32

Войска РФ подняли российский флаг в Покровске - в ВСУ сделали заявление

12:29

"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про разводВидео

12:28

Убийство Фарион и Парубия: СМИ сообщили о задержании иностранного инструктора

12:08

Ценные элементы российской ПВО поражены: ГУР осуществило блестящую атакуВидео

11:54

В Кремле назвали условия окончания войны перед переговорами с Уиткоффом

11:46

Ирина Билык обратилась к возлюбленному и удивила признанием

11:38

Европейский Центробанк отказался поддержать выдачу Украине €140 млрд из активов РФ - FT

11:37

Экс-чиновника Андрея Задираку ждет экстрадиция из Греции из-за земельных схем в Украине - СМИ актуально

11:24

США рискуют "открыть ящик Пандоры", если признают Крым и Донбасс российскими - политолог

11:14

"Не ждите" 19-летняя невеста Лепса объявила об отмене свадьбы

Реклама
10:55

Россия готовит новые массированные удары - названы объекты, что станут целью атак

10:50

Почему 3 декабря нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

10:48

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

10:40

Под угрозой — большие города: к 2100 году под воду может уйти часть Украины

10:38

Тысячи людей без света, бушевал пожар: РФ атаковала энергетику Одесской областиФото

10:22

"Буду как папа": сын Горбунова и Осадчей определился с будущей профессией

10:07

Пять самых умных знаков зодиака: кто обладает природной гениальностью

09:59

Гороскоп на завтра 3 декабря: Львам - непростые моменты, Водолеям - интересный вечер

09:46

ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

09:33

Тарас и Елена Тополи обрывают последние связи после сообщения о разводе - детали

09:22

Это не переговоры о мире: эксперт сказал, чего на самом деле хочет Путин

09:15

"Решила сообщить": Анна Сагайдачная высказалась о третьей беременности

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 декабря (обновляется)

08:49

Украинке удалось выиграть суд при помощи ChatGPTВидео

08:47

РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

08:30

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

08:12

Путин подождет, пока Киев примет его условия - ABC News

08:00

Опасные игры США: раздел Украины могут узаконить на десятилетиямнение

07:57

Кубань накрыла атака БПЛА: дроны заметили над портом и НПЗВидео

07:17

Трамп направил в РФ нетипичную команду переговорщиков: каких результатов ждать

Реклама
06:10

Чего ждать от переговоров Уиткоффа и Путинамнение

05:57

"Орали на меня": на онкобольную Симоньян вызверились медработники

05:24

Как отмыть деревянную кухонную доску от грязи и неприятного запаха - лайфхак

04:30

Трех знаков зодиака ждет феерическое везение - список избранников Вселенной

04:03

Не рискуйте удачей: что нельзя ставить на праздничный стол в год Огненного Коня

03:30

Год откровений и обновления: мистический Таро-прогноз для Дев на 2026-йВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика у источника с водой за 19 с

02:26

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

02:19

Напряженные сутки на фронте: Генштаб рассказал о ситуации на ключевых направлениях

02:12

Игривая Тоня Матвиенко показала редкую романтику с мужем

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять