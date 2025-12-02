Дроны атаковали важную цель: пламя охватило ценные объекты в РФ, звучат взрывы

Вкратце:
- Ночная атака дронов вызвала масштабный пожар в Орловской области
- В Ливнах пламя охватило промышленные объекты после удара неизвестных БПЛА
В российском городе Ливны, что в Орловской области, в ночь на 2 декабря вспыхнул масштабный пожар. Перед возгоранием местные сообщали о пролете и взрывах неустановленных беспилотников. Об этом информируют российские медиа.
По словам жителей города, огонь может охватывать территорию нефтеперерабатывающего предприятия.
Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что пламя охватило сразу два терминала НПЗ.
Губернатор области Андрей Кличков подтвердил сам факт ночной атаки дронов. Он заявил, что вследствие удара загорелись объекты топливно-энергетической инфраструктуры, но не стал уточнять, какие именно объекты пострадали.
Удары по НПЗ обваливают цены российской нефти - мнение эксперта
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что когда мы активно бьем по российским НПЗ, на рынке создается избыток нефти, поэтому удары Украины дают о себе знать.
В то же время россиянам куда-то надо девать нефть, поскольку они никогда не имели системы огромных нефтехранилищ, как, например, у Китая, и они всегда продавали нефть "с колес".
"Соответственно, для поддержания хоть какой-то рентабельности и какой-то работы скважин Россия вынуждена продавать нефть огромными объемами, которые не факт, что покупают, но где-то на танкерах она находится фактически как на хранении. Обратите внимание, что после таких ударов цена на нефть подскочила всего на 1%. И это при том, что через порты Новороссийска идет примерно 30% российского экспорта", - заявил Загородний в разговоре с Главредом.
Как результат, по словам эксперта, все это сулит России очень невеселую перспективу, связанную с тем, что мир начинает приходить к светлой мысли: а нужна ли вообще российская нефть ввиду того, что РФ не является надежным поставщиком.
"Кроме того, происходит наращивание добычи нефти ОПЕК. Саудовская Аравия, которая является союзником США, предоставляет скидки в Китае и Индии. Все это вместе создает большие проблемы для России. И так происходит не потому, что Трамп очень хочет убить Россию как государство. Наоборот, Трамп хотел бы сохранить Россию, но он не может одновременно решить две задачи (нарастить добычу и экспорт нефти Соединёнными Штатами и сохранить РФ, - ред.) Вот всё это и создаёт крайне неприятную атмосферу для России. Так, например, мы уже видим рост и дефицита бюджета РФ, который нечем покрывать, и даже сокращение военного производства в России (сокращение финансирования заказов началось еще месяцев пять назад)", - резюмировал эксперт.
Удары по целям в РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 2 декабря взрывы прогремели в разных частях Краснодарской области России. Жители сообщали об атаке дронов. В частности, взрывы фиксировались в Туапсе и Ильском, городах, где расположены важные объекты, такие как порт и нефтеперерабатывающий завод
В ночь на 27 ноября в российской Самарской области произошел ряд громких взрывов. Это привело к временному закрытию аэропорта в Самаре. По предварительным сведениям, атака беспилотных летательных аппаратов была направлена на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
Кроме того, подразделения украинских Сил обороны снова нанесли удары по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. Это произошло ночью 20 ноября в Рязанской области Российской Федерации.
Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
