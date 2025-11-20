Мастерское попадание в цель: ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ России, детали

Кратко:
- ВСУ атаковали Рязанский НПЗ, который задействован в обеспечении армии РФ
- Также зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы врага в Донецкой области
- Сейчас степень ущерба и потерь уточняется
В ночь на 20 ноября, в ходе уменьшения возможностей оккупационной российской армии, подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в перечень крупнейших НПЗ России. Он производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.
Кроме того, завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии российских оккупантов.
"Зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти. Степень ущерба уточняется", - говорится в сообщении.
Удар по оккупантам в Донецкой области
В Генштабе также рассказали о попаданиях по сосредоточению живой силы врага на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас потери захватчиков уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в ведомстве.
Удары по территории РФ
Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорит, что "жирных" объектов, которые ВСУ могут атаковать, на территории России предостаточно.
"Украина выбирает цели "жирные", важные, такие, которые приносят много денег в российский бюджет, но которые легко уничтожить. Когда мы сможем бить по России собственными ракетами, прилеты должны быть сами собой по военным объектам РФ, а также по квазивоенным объектам", - считает он.
Удары ВСУ по НПЗ в России - что известно
Как сообщал Главред, 15 ноября Силы обороны Украины поразили сразу несколько важных целей страны-агрессора РФ. В частности, подразделения Сил обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ.
14 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае. Во время атаки применяли украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА различных типов.
11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ. По предварительной информации, поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ).
Читайте также:
- В РФ прогремели сверхмощные взрывы: ВСУ влупили ракетами ATACMS
- Дроны ВСУ остановили работу важного для Путина объекта: СМИ раскрыли подробности
- Россияне пожаловались на "подлые атаки ВСУ": Курская область частично обесточена
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред