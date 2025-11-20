Мастерское попадание в цель: ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ России, детали

ВСУ продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал врага.

ВСУ атаковали Рязанский НПЗ, который задействован в обеспечении армии РФ

Также зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы врага в Донецкой области

Сейчас степень ущерба и потерь уточняется

В ночь на 20 ноября, в ходе уменьшения возможностей оккупационной российской армии, подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в перечень крупнейших НПЗ России. Он производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.

Кроме того, завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии российских оккупантов.

"Зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти. Степень ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

Удар по оккупантам в Донецкой области

В Генштабе также рассказали о попаданиях по сосредоточению живой силы врага на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас потери захватчиков уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в ведомстве.

Удары по территории РФ

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорит, что "жирных" объектов, которые ВСУ могут атаковать, на территории России предостаточно.

"Украина выбирает цели "жирные", важные, такие, которые приносят много денег в российский бюджет, но которые легко уничтожить. Когда мы сможем бить по России собственными ракетами, прилеты должны быть сами собой по военным объектам РФ, а также по квазивоенным объектам", - считает он.

Удары ВСУ по НПЗ в России - что известно

Как сообщал Главред, 15 ноября Силы обороны Украины поразили сразу несколько важных целей страны-агрессора РФ. В частности, подразделения Сил обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ.

14 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае. Во время атаки применяли украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА различных типов.

11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ. По предварительной информации, поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ).

