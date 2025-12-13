Наполнитель ни в коем случае не собьется: как правильно стирать зимнюю куртку

Основное:
- Правильная стирка помогает сохранить форму и цвет зимних курток
- Теннисные мячики в барабане предотвращают слипание пуха
- Сушить куртку нужно горизонтально, подальше от батарей
Зимние куртки и пуховики прекрасно защищают от холода и выглядят стильно - пока не наступает момент первой домашней стирки. Именно тогда многие владельцы сталкиваются с типичными проблемами: сбитый пух, тусклый цвет, деформированная форма и потеря теплоизоляции. Поэтому многие боятся стирать верхнюю одежду самостоятельно, вспоминая неудачный опыт.
Впрочем, правильная подготовка и соблюдение нескольких простых правил помогут сохранить вид и функциональность зимних вещей. Эксперты советуют не только выбирать деликатные режимы, но и использовать специальные лайфхаки, которые предотвращают слипание наполнителя и порчу ткани, пишет PMG.
Подготовка к стирке
Перед тем как положить куртку в стиральную машину, стоит проверить карманы, застегнуть все молнии и кнопки, а меховые элементы - снять. Заметные пятна лучше обработать отдельно специальным средством.
Теннисные мячики - секрет равномерного пуха
Один из самых эффективных приемов - добавить в барабан 3-4 теннисных мячика или специальные шарики для стирки. Они помогают наполнителю не сбиваться в комки и равномерно распределяться во время вращения.
Режим и температура
Для пуховиков и зимних курток рекомендуют выбирать деликатный режим и температуру не выше 30°C. Вместо порошка лучше использовать жидкий гель для мембранных или пуховых изделий - он не оставляет следов и не вредит наполнителю.
Сушка - без батарей и резких температур
После стирки одежду не стоит сильно отжимать. Достаточно минимального отжима или ручного. Сушить куртку нужно горизонтально, на полотенце, в хорошо проветриваемом помещении. Время от времени ее следует встряхивать и распределять пух руками. Сушка возле батареи категорически не рекомендуется - это может испортить и цвет, и структуру наполнителя.
