Наполнитель ни в коем случае не собьется: как правильно стирать зимнюю куртку

Стирка может быть легкой и не навредит вещам, если знать правильную технологию и придерживаться ее.

Основное:

Правильная стирка помогает сохранить форму и цвет зимних курток

Теннисные мячики в барабане предотвращают слипание пуха

Сушить куртку нужно горизонтально, подальше от батарей

Зимние куртки и пуховики прекрасно защищают от холода и выглядят стильно - пока не наступает момент первой домашней стирки. Именно тогда многие владельцы сталкиваются с типичными проблемами: сбитый пух, тусклый цвет, деформированная форма и потеря теплоизоляции. Поэтому многие боятся стирать верхнюю одежду самостоятельно, вспоминая неудачный опыт.

Впрочем, правильная подготовка и соблюдение нескольких простых правил помогут сохранить вид и функциональность зимних вещей. Эксперты советуют не только выбирать деликатные режимы, но и использовать специальные лайфхаки, которые предотвращают слипание наполнителя и порчу ткани, пишет PMG.

Подготовка к стирке

Перед тем как положить куртку в стиральную машину, стоит проверить карманы, застегнуть все молнии и кнопки, а меховые элементы - снять. Заметные пятна лучше обработать отдельно специальным средством.

Теннисные мячики - секрет равномерного пуха

Один из самых эффективных приемов - добавить в барабан 3-4 теннисных мячика или специальные шарики для стирки. Они помогают наполнителю не сбиваться в комки и равномерно распределяться во время вращения.

Режим и температура

Для пуховиков и зимних курток рекомендуют выбирать деликатный режим и температуру не выше 30°C. Вместо порошка лучше использовать жидкий гель для мембранных или пуховых изделий - он не оставляет следов и не вредит наполнителю.

Сушка - без батарей и резких температур

После стирки одежду не стоит сильно отжимать. Достаточно минимального отжима или ручного. Сушить куртку нужно горизонтально, на полотенце, в хорошо проветриваемом помещении. Время от времени ее следует встряхивать и распределять пух руками. Сушка возле батареи категорически не рекомендуется - это может испортить и цвет, и структуру наполнителя.

