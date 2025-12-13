Искусство садиться в машину: как сохранить достоинство даже в коротком платье

Джамила Мусаева рассказала, как правильно садиться в автомобиль по этикету и где должна сидеть девушка.

Как правильно садиться в машину по этикету / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Каковы главные правила автомобильного этикета

Как садиться во внедорожник и седан

Какое самое престижное место в машине

Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева раскрыла нюансы автомобильного этикета. В частности, она рассказала, как правильно садиться и выходить из машины.

Как правильно садиться в машину по этикету

Как элегантно садиться во внедорожник и седан? Техника в целом похожа. Женщине нужно быть очень аккуратной, особенно если на вас короткое платье или юбка.

Итак, подойдите к машине с высокой посадкой и откройте дверь левой рукой, правой - придерживайте дверь. Не открывайте её слишком широко, чтобы потом было легче закрыть самостоятельно.

Чтобы сесть, повернитесь спиной к салону и сядьте на сиденье. Держите колени и лодыжки вместе, плавно заносите обе ноги внутрь, слегка разворачивая корпус. Закройте дверь правой рукой.

Чтобы выйти, приоткройте дверь. Подвигайтесь к краю сиденья, держась за дверь и сиденье. Поставьте обе ноги на землю, держа колени вместе. Выходите, придерживая платье, и закройте дверь.

Если вы пассажир на заднем сиденье, принцип тот же: сначала развернитесь к салону, сядьте, а затем аккуратно занесите ноги.

В автомобиле с низкой посадкой особенно важно контролировать посадку и выход, если вы в коротком платье.

Чтобы сесть, откройте дверь правой рукой. Повернитесь спиной к салону, присядьте. С помощью руля и спинки сиденья помогите себе переместиться глубже. Заносите ноги по очереди и закройте дверь.

Чтобы выйти, приоткройте дверь. Придерживаясь за руль, подвигайтесь к краю. По очереди выставляйте ноги, повернувшись лицом к салону. Выйдите и закройте дверь.

Что делать, если у вас тяжёлая сумка или неудобно двигаться? В таком случае можно использовать "пошаговый" метод: садиться и выходить, ставя ноги по очереди. Так часто делают, например, королева Рания или принцесса Диана. К слову, принцесса Диана часто использовала клатч, чтобы прикрыться при выходе.

Два важных правила:

Приводите себя в порядок до того, как сядете в машину, и сразу после выхода. Если вы в жакете, расстегните пуговицы, когда садитесь в машину, чтобы вам было удобно. После выхода из машины поправьте платье, застегните пиджак. Выходите и обходите автомобиль только с задней части — никогда не переходите перед капотом, особенно если двигатель работает. Это правило безопасности, которое должно строго соблюдаться.

Какое место в автомобиле считается наиболее почетным

Согласно дипломатическому протоколу, самое почётное место а авто — сзади за водителем, так как оно считается наиболее безопасным. Следующее — посередине сзади, затем — справа сзади, и последнее — рядом с водителем.

Однако в разных культурах эти правила могут отличаться. Например, в Азербайджане девушке не принято сидеть рядом с водителем, если он не родственник, а в США, наоборот, посадка на заднее сиденье может быть воспринята как пренебрежение.

Сегодня многие главы государств сами ведут машину, а почётный гость сидит рядом. Правила становятся более гибкими, но основы протокола остаются.

Мусаева подчеркнула: если вам помогают сесть или выйти из машины — примите помощь с благодарностью. Это красивая и уважительная традиция.

Еще одно важное правило автомобильного этикета состоит в том, что необходимо поддерживать чистоту в машине — и внутри, и снаружи. Ухоженная машина, приятный запах и порядок в салоне создают ощущение элегантности и уважения к себе и окружающим. Следите за чистотой автомобиля так же, как и за своим домом.

Смотрите видео - Джамила Мусаева раскрыла нюансы автомобильного этикета:

О персоне: Джамила Мусаева Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек. "Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала. Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

