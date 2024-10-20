Этикет в транспорте: какие правила надо соблюдать и что делать неприлично

Общественным транспортом мы пользуемся каждый день. Об особом комфорте там говорить не приходится, особенно в часы пик. Но именно от нас зависит, насколько приятно нам будет добираться на работу или домой. Эксперт в вопросах этикета Наталья Миронюк рассказала о правилах поведения в общественном транспорте.
Этикет в общественном транспорте
Заходя в общественный транспорт, нужно обязательно снимать с плеч сумку или рюкзак и держать их в руках. Таким образом, будет больше пространства, вы никого не зацепите. Кроме того, вы обезопасите себя от карманников.
Большие сумки ставьте так, чтобы не мешали проходу других. Мокрые зонты сложите.
К слову, если вы не знаете, как правильно пользоваться зонтом по правилам этикета, читайте материал: Этикет против ливня: как правильно пользоваться зонтом.
Не годится протискиваться в двери и расталкивать других пассажиров. Пропустите вперед женщин, детей, людей старшего возраста. Помогите им, а потом заходите сами.
Держитесь за поручни крепко, чтобы, когда транспорт затормозит, не упасть на соседа или не наступить кому-то на ногу.
Если вы кого-то ненароком толкнули - извинитесь.
Если вас случайно толкнули - достойно примите извинения.
Что неприлично делать в общественном транспорте
Не стоит делать замечания другим пассажирам - это неприлично и уместно лишь в том случае, если действия другого человека угрожают вашему здоровью, жизни или достоинству.
Мужчинам стоит не забывать предложить свое место женщине.
"Почувствуйте себя джентльменом", - сказала Миронюк.
Также стоит уступать место пожилым людям, беременным женщинам, родителям с маленькими детьми.
Если вы слушаете музыку в наушниках, то убедитесь, что ее не слышат ваши спутники. Сделайте звук тише.
"Но лучше не слушать музыку совсем, потому что так вы не услышите, когда к вам обратятся с просьбой или вопросом", - добавила эксперт.
Кто такая Наталья Миронюк
Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.
Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.
Что делать, если зазвонил телефон в транспорте?
Возьмите трубку, но скажите абоненту, что вы перезвоните позже, ведь другим пассажирам не нужно знать детали вашей жизни.
Едете вы едете в транспорте вместе со спутником, приостановите беседу, чтобы не развлекать вашими разговорами весь салон.
Можно ли есть в общественном транспорте
"Помните правило никогда не есть на ходу? Поэтому в транспорт также не заходим ни с кофе, ни с мороженым. Будет неприятно, если ненароком поставите пятно на одежде себе или кому-то", - объяснила Миронюк.
При входе или выходе из транспорта мужчина помогает женщине, подавая руку. Так же нужно действовать и по отношению к пожилым людям.
Смотрите видео - Правила поведения в общественном транспорте:
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Что такое этикет
Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись).
По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости.
Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим.
Виды этикета:
- государственный (придворный);
- дипломатический;
- воинский;
- религиозный;
- общегражданский.
Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.
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