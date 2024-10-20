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Этикет в транспорте: какие правила надо соблюдать и что делать неприлично

Анна Ярославская
20 октября 2024, 04:36
61
Правила поведения в общественном транспорте сделают любую поездку намного приятней.
Автобус, Наталья Миронюк
Наталья Миронюк рассказала о правилах этикета в транспорте / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Общественным транспортом мы пользуемся каждый день. Об особом комфорте там говорить не приходится, особенно в часы пик. Но именно от нас зависит, насколько приятно нам будет добираться на работу или домой. Эксперт в вопросах этикета Наталья Миронюк рассказала о правилах поведения в общественном транспорте.

Этикет в общественном транспорте

Заходя в общественный транспорт, нужно обязательно снимать с плеч сумку или рюкзак и держать их в руках. Таким образом, будет больше пространства, вы никого не зацепите. Кроме того, вы обезопасите себя от карманников.

Большие сумки ставьте так, чтобы не мешали проходу других. Мокрые зонты сложите.

К слову, если вы не знаете, как правильно пользоваться зонтом по правилам этикета, читайте материал: Этикет против ливня: как правильно пользоваться зонтом.

Не годится протискиваться в двери и расталкивать других пассажиров. Пропустите вперед женщин, детей, людей старшего возраста. Помогите им, а потом заходите сами.

Держитесь за поручни крепко, чтобы, когда транспорт затормозит, не упасть на соседа или не наступить кому-то на ногу.

Если вы кого-то ненароком толкнули - извинитесь.

Если вас случайно толкнули - достойно примите извинения.

Что неприлично делать в общественном транспорте

Не стоит делать замечания другим пассажирам - это неприлично и уместно лишь в том случае, если действия другого человека угрожают вашему здоровью, жизни или достоинству.

Мужчинам стоит не забывать предложить свое место женщине.

"Почувствуйте себя джентльменом", - сказала Миронюк.

Также стоит уступать место пожилым людям, беременным женщинам, родителям с маленькими детьми.

Если вы слушаете музыку в наушниках, то убедитесь, что ее не слышат ваши спутники. Сделайте звук тише.

"Но лучше не слушать музыку совсем, потому что так вы не услышите, когда к вам обратятся с просьбой или вопросом", - добавила эксперт.

Кто такая Наталья Миронюк

Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.

Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Что делать, если зазвонил телефон в транспорте?

Возьмите трубку, но скажите абоненту, что вы перезвоните позже, ведь другим пассажирам не нужно знать детали вашей жизни.

Едете вы едете в транспорте вместе со спутником, приостановите беседу, чтобы не развлекать вашими разговорами весь салон.

Можно ли есть в общественном транспорте

"Помните правило никогда не есть на ходу? Поэтому в транспорт также не заходим ни с кофе, ни с мороженым. Будет неприятно, если ненароком поставите пятно на одежде себе или кому-то", - объяснила Миронюк.

При входе или выходе из транспорта мужчина помогает женщине, подавая руку. Так же нужно действовать и по отношению к пожилым людям.

Смотрите видео - Правила поведения в общественном транспорте:

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Что такое этикет

Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись).

По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости.

Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим.

Виды этикета:

  • государственный (придворный);
  • дипломатический;
  • воинский;
  • религиозный;
  • общегражданский.

Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.

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