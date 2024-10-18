Обычное рукопожатие может быть ошибкой: как по этикету здороваться при встрече

Ежедневно люди здороваются как с членами семьи и близкими, так и с малознакомыми людьми. И в некоторых случаях незнание простых правил этикета при встрече может разрушить отношения с важными для вас людьми.
Как пишет OBOZREVATEL, можно с легкостью избежать неловких ситуаций и чувствовать себя уверенно при любой встрече, если знать несколько хитростей этикета приветствия.
Одним из самых распространенных способов поздороваться является рукопожатие, которое уместно даже при первой встрече с незнакомцем. Эксперты по этикету называют его своеобразной "оливковой ветвью" среди всех форм приветствий. Протягивая руку, вы демонстрируете открытость к контакту и даете человеку возможность самостоятельно решить, готов ли он ответить на жест.
В то же время, протянутая рука в определенной степени обязывает другого человека ответить взаимностью, и отказ может быть воспринят как грубость. Поэтому, если в компании не принято здороваться рукопожатием, стоит от этого воздержаться, даже если это ваш привычный способ приветствия.
Когда рукопожатие является уместным:
- во время знакомства с новым человеком;
- когда встречаете знакомых, которых не видели длительное время;
- при прощании с человеком, с которым ранее поздоровались пожатием руки;
- во время публичных мероприятий, когда представляете кого-то или вас представляют.
Еще одним способом поздороваться являются объятия. Они могут быть уместными даже в деловой атмосфере, но только при условии, что обе стороны соглашаются на такой жест. Поэтому не стоит внезапно обнимать человека, с которым вы не очень близки.
Если не уверены, будут ли объятия приняты положительно, стоит осторожно предложить их жестом или спросить: "Можно ли вас обнять?". В случае отказа, замените объятия на рукопожатие - это позволит избежать неловкой ситуации.
Во время приветствия некоторые люди используют поцелуй в щеку. Во Франции такой жест считается вполне нормальным даже среди незнакомых людей, однако в большинстве других стран это может быть расценено как грубое нарушение личных границ.
В деловой сфере такой жест может даже вызвать обвинения в непрофессиональном поведении или харассменте. Поэтому поцелуи уместны лишь с теми, с кем у вас сложились достаточно близкие отношения, и это стало нормой в ваших взаимоотношениях. В бизнес-среде такие приветствия возможны только в неформальных условиях, например во время обедов или праздничных мероприятий, и совершенно неуместны в офисе.
Что такое этикет?
Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette - этикетка, надпись).
По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости.
Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанности и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим.
Виды этикета:
- государственный (придворный);
- дипломатический;
- военный;
- религиозный;
- общегражданский.
Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и т.д.. Столовый этикет является одним из важнейших.
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