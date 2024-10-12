Как по этикету одеваться в театр и как правильно себя вести в фойе, зале и на выходе

Чтобы поход в театр стал праздником, нужно не забывать о театральном этикете.

https://glavred.info/life/kak-po-etiketu-odevatsya-v-teatr-i-kak-pravilno-sebya-vesti-v-foye-zale-i-na-vyhode-10604639.html Ссылка скопирована

​Наталья Миронюк рассказала о нюансах театрального этикета​ / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Несмотря на эклектичность нашего времени визит в театр должен быть праздником, ведь там неизменно царит классика. Чтобы не ловить на себе осуждающие взгляды истинных театралов, нужно следовать правилам театрального этикета.

Какие есть правила поведения в театре, рассказала эксперт в вопросах этикета Наталья Миронюк.

Как по этикету одеваться в театр

Для похода в театр лучше выбирать одежду в классическом стиле, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Дамы надевают выходное платье, джентльмены — костюм темного цвета, светлую рубашку, галстук. Премьерный показ — особое мероприятие, поэтому мужчине подойдёт смокинг или фрак, даме — вечернее платье, украшения.

В чём нельзя в театр? Мужчинам следует забыть про джинсы, спортивные костюмы, шорты и обувь без носков.

Женщинам стоит помнить, что мини юбка, глубокое декольте, открытая обувь не подходит для выхода в свет. Объёмные высокие прически, а также очень резкие духи в театре неуместны.

Как по этикету проходить в театре

В здание театра первым заходит мужчина, показывает билеты, за ним следует женщина.

Принято приходить за 30-20 минут до начала спектакля.

Возле гардероба кавалер сначала помогает даме, а потом снимает свое пальто. Большие сумки, пакеты, зонтики также оставляют в гардеробе.

Передавайте громоздкую верхнюю одежду в гардероб таким образом, чтобы работнице театра было удобно взять её через барьер. Зимой желательно, чтобы леди позаботились о сменной обуви. Сапоги также можно оставить в гардеробе.

Дамам ни в коем случае не стоит поправлять макияж или прическу, а также переобуваться в фойе - для этого есть дамская комната.

После второго звонка время заходить в зрительный зал. Первым заходит мужчина. Капельдинер подсказывает, как найти ваши места.

К своим креслам в ряду тоже первым проходит мужчина лицом к людям.

Мужчина опускает откидное кресло, помогает даме сесть справа от себя и только после этого садится сам.

Если же вы пришли двумя парами, то женщины садятся в центре, а мужчины - по обе стороны.

Смотрите видео - Эксперт рассказала, какие существуют правила этикета в театре:

Через пару минут после третьего звонка начнется действо, и это последний момент, когда вы должны выключить свои телефоны.

Что делать, если вы опоздали? В этом случае нужно обратиться к дежурной по залу, которая найдёт для вас свободное место, либо попросит пройти на балкон. После окончания первого акта вы можете занять место, согласно купленному билету.

"Обычно в антракте вы выходите в фойе, чтобы обменяться впечатлениями от игры актеров, от сценического оформления спектакля. Если встретили знакомых, поздоровайтесь, но не начинайте долгих разговоров", - отметила Миронюк.

Когда спектакль закончился, хорошее выступление заслуживает аплодисментов у благодарной публики.

Цветы исполнителям полагается передавать через работника театра, а не бросать на сцену.

Только тогда, когда артисты окончательно сошли со сцены и занавес закрылся, можно выходить из зала.

Не спешите в гардероб, не создавайте толпу.

Из театра первой выходит женщина, мужчина ее сопровождает.

Кто такая Наталья Миронюк Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов. Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред