Как по этикету одеваться в театр и как правильно себя вести в фойе, зале и на выходе

Несмотря на эклектичность нашего времени визит в театр должен быть праздником, ведь там неизменно царит классика. Чтобы не ловить на себе осуждающие взгляды истинных театралов, нужно следовать правилам театрального этикета.
Какие есть правила поведения в театре, рассказала эксперт в вопросах этикета Наталья Миронюк.
Как по этикету одеваться в театр
Для похода в театр лучше выбирать одежду в классическом стиле, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.
Дамы надевают выходное платье, джентльмены — костюм темного цвета, светлую рубашку, галстук. Премьерный показ — особое мероприятие, поэтому мужчине подойдёт смокинг или фрак, даме — вечернее платье, украшения.
В чём нельзя в театр? Мужчинам следует забыть про джинсы, спортивные костюмы, шорты и обувь без носков.
Женщинам стоит помнить, что мини юбка, глубокое декольте, открытая обувь не подходит для выхода в свет. Объёмные высокие прически, а также очень резкие духи в театре неуместны.
Как по этикету проходить в театре
В здание театра первым заходит мужчина, показывает билеты, за ним следует женщина.
Принято приходить за 30-20 минут до начала спектакля.
Возле гардероба кавалер сначала помогает даме, а потом снимает свое пальто. Большие сумки, пакеты, зонтики также оставляют в гардеробе.
Передавайте громоздкую верхнюю одежду в гардероб таким образом, чтобы работнице театра было удобно взять её через барьер. Зимой желательно, чтобы леди позаботились о сменной обуви. Сапоги также можно оставить в гардеробе.
Дамам ни в коем случае не стоит поправлять макияж или прическу, а также переобуваться в фойе - для этого есть дамская комната.
После второго звонка время заходить в зрительный зал. Первым заходит мужчина. Капельдинер подсказывает, как найти ваши места.
К своим креслам в ряду тоже первым проходит мужчина лицом к людям.
Мужчина опускает откидное кресло, помогает даме сесть справа от себя и только после этого садится сам.
Если же вы пришли двумя парами, то женщины садятся в центре, а мужчины - по обе стороны.
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Через пару минут после третьего звонка начнется действо, и это последний момент, когда вы должны выключить свои телефоны.
Что делать, если вы опоздали? В этом случае нужно обратиться к дежурной по залу, которая найдёт для вас свободное место, либо попросит пройти на балкон. После окончания первого акта вы можете занять место, согласно купленному билету.
"Обычно в антракте вы выходите в фойе, чтобы обменяться впечатлениями от игры актеров, от сценического оформления спектакля. Если встретили знакомых, поздоровайтесь, но не начинайте долгих разговоров", - отметила Миронюк.
Когда спектакль закончился, хорошее выступление заслуживает аплодисментов у благодарной публики.
Цветы исполнителям полагается передавать через работника театра, а не бросать на сцену.
Только тогда, когда артисты окончательно сошли со сцены и занавес закрылся, можно выходить из зала.
Не спешите в гардероб, не создавайте толпу.
Из театра первой выходит женщина, мужчина ее сопровождает.
Кто такая Наталья Миронюк
Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.
Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.
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