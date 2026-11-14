Салат с креветками и помидорами черри: быстрый рецепт с необычной заправкой

О чём вы узнаете:
- Какие ингредиенты нужны для салата с креветками
- Как приготовить нежный соус с пармезаном и чесноком
- Как приготовить быстрое блюдо на ужин или праздник
Когда хочется приготовить что-то вкусное, но нет времени долго стоять у плиты, на помощь приходят простые рецепты. Салаты с морепродуктами - один из вариантов легкого блюда, для которого не нужны сложные кулинарные навыки. Главред расскажет подробнее.
Украинская кулинарная блогерша Лилия на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с креветками, моцареллой и помидорами черри. Особый вкус блюду придаёт соус на основе греческого йогурта, майонеза, пармезана и чеснока. На приготовление уйдёт около 10 минут.
Ингредиенты для салата с креветками
Для приготовления понадобятся:
половина кочана салата айсберг;
- 100 г помидоров черри;
- 250 г вареных креветок;
- 125 г моцареллы.
Как приготовить соус
Для заправки салата нужно подготовить:
100 г греческого йогурта;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 1 чайную ложку мягкой горчицы;
- 2 столовые ложки тертого пармезана;
- 1 зубчик чеснока;
- соль по вкусу.
Видео с рецептом салата можно посмотреть здесь:
Пошаговое приготовление салата
Сначала нарежьте салат айсберг небольшими кусочками, а помидоры черри разрежьте пополам. Переложите овощи в глубокую миску.
Добавьте вареные креветки и моцареллу, предварительно разорвав её на небольшие кусочки. Если креветки замороженные, их нужно заранее разморозить.
Отдельно приготовьте заправку. Смешайте греческий йогурт с майонезом и мягкой горчицей. Добавьте тертый пармезан, измельченный чеснок и соль. Перемешайте до однородной консистенции.
Полейте салат готовым соусом и тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась между всеми ингредиентами.
Салат с креветками, моцареллой и свежими овощами готов к подаче. Он подойдет для легкого ужина, быстрого перекуса или праздничного стола.
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