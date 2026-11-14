Салат с креветками и помидорами черри: быстрый рецепт с необычной заправкой

Салат с креветками готовится всего за 10 минут. Сочные помидоры, нежная моцарелла и пикантный соус с пармезаном создают удачное сочетание.

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Салат с креветками / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Какие ингредиенты нужны для салата с креветками

Как приготовить нежный соус с пармезаном и чесноком

Как приготовить быстрое блюдо на ужин или праздник

Когда хочется приготовить что-то вкусное, но нет времени долго стоять у плиты, на помощь приходят простые рецепты. Салаты с морепродуктами - один из вариантов легкого блюда, для которого не нужны сложные кулинарные навыки. Главред расскажет подробнее.

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Украинская кулинарная блогерша Лилия на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с креветками, моцареллой и помидорами черри. Особый вкус блюду придаёт соус на основе греческого йогурта, майонеза, пармезана и чеснока. На приготовление уйдёт около 10 минут.

Ингредиенты для салата с креветками

Для приготовления понадобятся:

половина кочана салата айсберг;

100 г помидоров черри;

250 г вареных креветок;

125 г моцареллы.

Как приготовить соус

Для заправки салата нужно подготовить:

100 г греческого йогурта;

2 столовые ложки майонеза;

1 чайную ложку мягкой горчицы;

2 столовые ложки тертого пармезана;

1 зубчик чеснока;

соль по вкусу.

Видео с рецептом салата можно посмотреть здесь:

Пошаговое приготовление салата

Сначала нарежьте салат айсберг небольшими кусочками, а помидоры черри разрежьте пополам. Переложите овощи в глубокую миску.

Добавьте вареные креветки и моцареллу, предварительно разорвав её на небольшие кусочки. Если креветки замороженные, их нужно заранее разморозить.

Отдельно приготовьте заправку. Смешайте греческий йогурт с майонезом и мягкой горчицей. Добавьте тертый пармезан, измельченный чеснок и соль. Перемешайте до однородной консистенции.

Полейте салат готовым соусом и тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась между всеми ингредиентами.

Салат с креветками, моцареллой и свежими овощами готов к подаче. Он подойдет для легкого ужина, быстрого перекуса или праздничного стола.

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