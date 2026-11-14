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Салат с креветками и помидорами черри: быстрый рецепт с необычной заправкой

Марина Иваненко
14 ноября 2026, 04:04
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Салат с креветками готовится всего за 10 минут. Сочные помидоры, нежная моцарелла и пикантный соус с пармезаном создают удачное сочетание.
Салат з креветками
Салат с креветками / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Какие ингредиенты нужны для салата с креветками
  • Как приготовить нежный соус с пармезаном и чесноком
  • Как приготовить быстрое блюдо на ужин или праздник

Когда хочется приготовить что-то вкусное, но нет времени долго стоять у плиты, на помощь приходят простые рецепты. Салаты с морепродуктами - один из вариантов легкого блюда, для которого не нужны сложные кулинарные навыки. Главред расскажет подробнее.

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Украинская кулинарная блогерша Лилия на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с креветками, моцареллой и помидорами черри. Особый вкус блюду придаёт соус на основе греческого йогурта, майонеза, пармезана и чеснока. На приготовление уйдёт около 10 минут.

Ингредиенты для салата с креветками

Для приготовления понадобятся:

  • половина кочана салата айсберг;

  • 100 г помидоров черри;
  • 250 г вареных креветок;
  • 125 г моцареллы.

Как приготовить соус

Для заправки салата нужно подготовить:

  • 100 г греческого йогурта;

  • 2 столовые ложки майонеза;
  • 1 чайную ложку мягкой горчицы;
  • 2 столовые ложки тертого пармезана;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль по вкусу.

Видео с рецептом салата можно посмотреть здесь:

Пошаговое приготовление салата

Сначала нарежьте салат айсберг небольшими кусочками, а помидоры черри разрежьте пополам. Переложите овощи в глубокую миску.

Добавьте вареные креветки и моцареллу, предварительно разорвав её на небольшие кусочки. Если креветки замороженные, их нужно заранее разморозить.

Отдельно приготовьте заправку. Смешайте греческий йогурт с майонезом и мягкой горчицей. Добавьте тертый пармезан, измельченный чеснок и соль. Перемешайте до однородной консистенции.

Полейте салат готовым соусом и тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась между всеми ингредиентами.

Салат с креветками, моцареллой и свежими овощами готов к подаче. Он подойдет для легкого ужина, быстрого перекуса или праздничного стола.

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