Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Степан Казанин рассказал о новом выпуске "Вечірнього Кварталу" и семейных традициях

Виталий Кирсанов
13 ноября 2026, 15:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Артист объяснил, почему практически перестал публиковать посты в социальных сетях.
Степан Казанин рассказал о новом выпуске "Вечірнього Кварталу"
Степан Казанин рассказал о новом выпуске "Вечірнього Кварталу" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kazaninstepurik

Актер и телеведущий Степан Казанин в интервью сайту 1plus1 поделился подробностями нового выпуска "Вечірнього Кварталу", рассказал о закулисных историях с коллегами, семейных привычках и общении с сыновьями. Также артист объяснил, почему практически перестал публиковать посты в социальных сетях и что помогает ему сохранять силы в нынешних обстоятельствах.

Уже 14 ноября в 19:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера нового выпуска "Вечірнього Кварталу". В программе - шутки на актуальные темы, знакомые многим жизненные ситуации и юмор, который позволит зрителям хотя бы ненадолго отвлечься от повседневных переживаний.

Степан Казанин рассказал о новом выпуске 'Вечірнього Кварталу' и семейных традициях
Фото: 1+1 Украина

В эксклюзивном интервью Степан Казанин рассказал, какой реакции публики ждет от предстоящего выступления, вспомнил забавные моменты из концертных туров и поделился тем, как юмор стал неотъемлемой частью его семейной жизни.

видео дня

- Чем новый выпуск "Вечірнього Кварталу" будет отличаться от предыдущих программ? Чего ждать зрителям?

- Надеюсь, на этот раз будет еще веселее и смешнее. И очень хочется, чтобы обошлось без воздушных тревог. Мы всегда ждем реакции зрителей - собственно, ради этого и работаем. Авторы придумывают шутки, мы их репетируем, а потом с интересом наблюдаем, как все воспринимает зал.

При этом далеко не всегда то, что нравится лично мне, вызывает такую же реакцию у публики. Бывает и наоборот: зрители смеются над шуткой, от которой я совершенно не ожидал такого эффекта. В этом и заключается особое удовольствие от нашей работы.

Степан Казанин рассказал о новом выпуске 'Вечірнього Кварталу' и семейных традициях
Фото: 1+1 Украина

- Есть ли у вас с коллегами негласные правила, которые помогают справиться с ситуацией, если во время выступления что-то идет не по сценарию?

- Мы столько лет работаем вместе, что никаких специальных негласных правил уже не требуется. Просто поддерживаем друг друга. Выступление на сцене - это командная работа: нужно чувствовать партнера, понимать его реакцию и быть готовым подхватить ситуацию.

За годы совместных выступлений всякое случалось, поэтому мы уже научились быстро ориентироваться и находить выход даже из неожиданных ситуаций.

Степан Казанин рассказал о новом выпуске 'Вечірнього Кварталу' и семейных традициях
Фото: 1+1 Украина

- Часто ли во время съемок что-то происходит не по сценарию и в итоге делает программу еще смешнее?

- Постоянно! Сейчас, например, это могут быть воздушные тревоги или перебои с электричеством. Надеемся, что в этот раз все пройдет спокойно, но к разным обстоятельствам мы готовы. У нас есть мощные генераторы.

- Есть ли забавная история с коллегами, которую вы до сих пор вспоминаете с улыбкой?

- Таких историй хватит на несколько томов! Особенно много всего происходило во время концертных туров. У нас даже существовала традиция так называемого зеленого концерта - последнего выступления в туре. Каждый артист старался рассмешить остальных: кто-то произносил реплику не по сценарию, кто-то подшучивал над коллегами или появлялся на сцене в неожиданном костюме.

Правда, рассмешить удавалось не всех. Легче всего было вызвать улыбку у нашей Елены, а вот Владимир Александрович в этом смысле - настоящая скала. Хотя иногда и он не выдерживал. А бывало, что мог так ответить, что уже мы не находили слов.

- Переносите ли вы сценический юмор в семейную жизнь? Кто дома чаще всего становится объектом шуток?

- Конечно! Все это тянется еще со времен КВН. Мы привыкли импровизировать, подхватывать реплики друг друга и продолжать шутку. Дома происходит примерно то же самое: кто-то что-нибудь скажет, другой подхватит - и вот уже все смеются.

- Какую семейную традицию вы соблюдаете много лет и не хотели бы потерять?

- У нас есть привычка присаживаться на дорожку перед поездкой. Когда собираемся куда-то ехать, обязательно на несколько минут садимся. Это наша давняя семейная традиция, которой мы придерживаемся уже много лет.

- Научили ли вас дети чему-то такому, чего вы сами не понимали в их возрасте?

- Постоянно! Наверное, для этого дети и нужны. У меня два сына, и каждый на определенном этапе знакомил меня с модными словами, музыкой и исполнителями, популярными среди молодежи. Не все из этого я стал бы слушать самостоятельно, но благодаря детям лучше понимаешь современное поколение.

К тому же некоторые новые слова и выражения можно использовать на сцене, например, когда играешь студента. Мои дети, к счастью, тоже с юмором.

- Вы не слишком часто делитесь моментами своей жизни в Instagram. Это осознанное решение?

- Да. Считаю, что сейчас не время активно что-то публиковать. На мой взгляд, Instagram должен оставаться пространством для легкости, юмора и позитива. Мы стараемся создавать именно такое настроение, но в нынешних обстоятельствах не очень хочется выкладывать развлекательный контент, словно ничего не происходит.

Я жду победы. Надеюсь, после нее смогу гораздо чаще появляться в Instagram и других социальных сетях.

- Как, на ваш взгляд, изменился юмор за последние годы? Над чем украинцы сегодня смеются больше всего?

- Думаю, существуют темы, которые остаются актуальными всегда. Это семейные ценности, отношения с тещей, отец, который возвращается домой, забавные истории с дедушкой. Над такими ситуациями люди смеялись раньше, смеются сейчас и, уверен, будут смеяться в будущем.

Конечно, обстоятельства меняются, появляются новые поводы для шуток, но юмор о повседневной жизни никуда не исчезает.

- Что помогает вам сохранять силы и не опускать руки в нынешних обстоятельствах?

- В первую очередь - наш коллектив и взаимная поддержка. Мы не только вместе работаем, но и ездим к военным на передовую. Передаем им необходимое, в том числе дроны. С нами также приезжают молодые артисты. Мы выступаем перед защитниками, общаемся с ними, стараемся подарить немного юмора и положительных эмоций.

Когда видишь людей, которым действительно нужна такая поддержка, понимаешь, что должен продолжать заниматься своим делом. Мы стараемся быть рядом с защитниками, помогать им и хотя бы ненадолго поднимать им настроение.

Степан Казанин рассказал о новом выпуске 'Вечірнього Кварталу' и семейных традициях
Фото: instagram.com/kazaninstepurik

- Что сегодня, по-вашему, важно помнить каждому украинцу, чтобы не терять веру в себя, окружающих и будущее?

- Мне кажется, практически на каждый вопрос я отвечаю, что послезавтра будет победа. Очень хочется верить, что все будет хорошо, Украина победит и мы снова сможем спокойно жить, работать и строить планы. Я очень жду этого дня.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес Степан Казанин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин предложил Украине новое перемирие: какой сценарий готовит Кремль на Донбассе

Путин предложил Украине новое перемирие: какой сценарий готовит Кремль на Донбассе

18:14Аналитика
"Никаких сюрпризов": Мерц выдвинул Трампу требование перед встречей с Путиным

"Никаких сюрпризов": Мерц выдвинул Трампу требование перед встречей с Путиным

16:48Политика
Евро и злотый просели, доллар пошел вверх: новый курс валют на 16 ноября

Евро и злотый просели, доллар пошел вверх: новый курс валют на 16 ноября

16:05Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Как быстро избавиться от пней без лопаты и техники: садовники раскрыли секретный трюк

Как быстро избавиться от пней без лопаты и техники: садовники раскрыли секретный трюк

Грецкие орехи портятся из-за одной ошибки: как сохранить урожай до следующего года

Грецкие орехи портятся из-за одной ошибки: как сохранить урожай до следующего года

У Путина, вероятно, родился четвёртый внук, но есть одна странная деталь — СМИ

У Путина, вероятно, родился четвёртый внук, но есть одна странная деталь — СМИ

Скорлупа будет легко отходить сама: что добавить в воду во время варки яиц

Скорлупа будет легко отходить сама: что добавить в воду во время варки яиц

Путин на переговорах повторил анекдот Януковича: как отреагировали Уиткофф и Кушнер

Путин на переговорах повторил анекдот Януковича: как отреагировали Уиткофф и Кушнер

Последние новости

18:14

Путин предложил Украине новое перемирие: какой сценарий готовит Кремль на Донбассе

18:06

Не только бедность и неудача: почему наши предки боялись свистеть в доме

17:49

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

17:48

Украинская ПВО может столкнуться с проблемами из-за Starlink: Федоренко раскрыл детали

17:23

Плесень исчезнет без следа: простой трюк для идеальной чистоты в ваннойВидео

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
17:16

Против отца: Меган Маркл готова помогать полиции

17:00

Московская церковь больше не сможет проводить богослужения в двух храмах Лавры

16:55

Гороскоп Таро на сегодня 13 ноября: Ракам - избегать тем, Весам - не откладывать

16:48

"Никаких сюрпризов": Мерц выдвинул Трампу требование перед встречей с Путиным

Реклама
16:37

Пиар НАБУ наносит ущерб имиджу Украины на переговорах с США и помогает Путину — Гайдай

16:30

"Двое уже звонили": Melovin раскрыл стоимость своего выступления на корпоративах

16:24

Смородина отблагодарит обильным урожаем: что нужно сделать с кустами в ноябреВидео

16:05

Евро и злотый просели, доллар пошел вверх: новый курс валют на 16 ноября

15:59

Степан Казанин рассказал о новом выпуске "Вечірнього Кварталу" и семейных традициях

15:32

Почему кошки трутся головой о руки хозяев: ответ удивит многихВидео

15:31

Названы голливудские актеры с самыми высокими гонорарами за сериалы

15:00

Морозы до -5 градусов и туманы: когда погода в Украине резко изменится

15:00

Зеленский провел совещание после атак: обсудили Starshield и ПВО

14:56

Терехов предложил засчитывать год работы в прифронтовых общинах как два года стажа: законопроект уже находится в Раде

14:55

Одна ложка на каждое яйцо: простой трюк делает яичницу невероятно пышной и кремовой

Реклама
14:39

Популярная британская актриса потеряла 27-летнюю дочь

14:34

ВСУ массированно ударили ракетами "Нептун" по РФ: что известно о последствиях атаки

14:28

Цветы появятся к праздникам: чем удобрить рождественник для пышного цветенияВидео

14:11

Плодовые деревья отблагодарят щедрым урожаем: что следует внести в почву в ноябре

14:00

Новые правила мобилизации и наказания за СОЧ: Корецкий анонсировал изменения

13:59

Украина укрепляет свои позиции на переговорах: командующий ДШВ назвал козырь

13:22

Реформа ТЦК в Украине: что на самом деле планируется изменить в работе военкоматов

13:20

РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье: загорелись квартиры, пострадали детиФото

13:10

Куры перестали нестись осенью: в чем причина и что делать хозяину

13:04

Пятница 13-е — день большой удачи: малоизвестный ритуал исполнит любое желание

12:59

Грецкие орехи портятся из-за одной ошибки: как сохранить урожай до следующего года

12:51

Кремль хочет не только Донбасс: какие требования выдвинула РФ на переговорах

12:44

Украинцам могут разрешить не платить за коммуналку: в Кабмине назвали условие

12:21

Пол будет сиять без дорогих средств: какой продукт из холодильника добавить в воду

12:13

Адаптивный волейбол стал частью программы реабилитации ветеранов в Киеве при поддержке благотворительного фонда BTN Foundation

12:04

Деревянный стол будет просто сиять: как легко удалить белые пятна от стакановВидео

12:00

"Меня завтра грохнут": Киркоров пытается накопить деньги, чтобы оставить детям

11:55

Что сказать другу, который потерял близкого человека, и чего нельзя делать

11:43

На Украину надвигается холодный фронт из Балтики: синоптик назвал даты ночных заморозков

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 14 ноября: Собакам - влечение, Быкам - ревность

Реклама
11:32

Галкин показал нереально красивого сына: что ему написали

11:24

В Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова - что известно

11:24

Кошта, Каллас или Стубб: в ЕС спорят, кто поедет на мирные переговоры

10:55

Путин изменил тактику, но не цели: на что делает ставку Кремль в войне против Украины

10:54

Бензин по 80 гривен и дешевле: когда на АЗС могут появиться новые цены

10:51

НАБУ и САП привыкли к комфортным условиям и гарантированным зарплатам вместо эффективной борьбы с коррупцией — Саакян

10:47

РФ атаковала институт травматологии в Киеве: что осталось от медучрежденияФото

10:24

Можно ли дарить чужие подарки и что делать, если вы ничего не купили

10:17

Отапливать весь дом или только одну комнату: что выгоднее для кошелькаВидео

09:54

Без Резерв+ и справок ТЦК: какие страны принимают украинцев после ужесточения правил в ЕС

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять