Степан Казанин рассказал о новом выпуске 'Вечірнього Кварталу' и семейных традициях

Артист объяснил, почему практически перестал публиковать посты в социальных сетях.

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Степан Казанин рассказал о новом выпуске "Вечірнього Кварталу" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kazaninstepurik

Актер и телеведущий Степан Казанин в интервью сайту 1plus1 поделился подробностями нового выпуска "Вечірнього Кварталу", рассказал о закулисных историях с коллегами, семейных привычках и общении с сыновьями. Также артист объяснил, почему практически перестал публиковать посты в социальных сетях и что помогает ему сохранять силы в нынешних обстоятельствах.

Уже 14 ноября в 19:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера нового выпуска "Вечірнього Кварталу". В программе - шутки на актуальные темы, знакомые многим жизненные ситуации и юмор, который позволит зрителям хотя бы ненадолго отвлечься от повседневных переживаний.

Фото: 1+1 Украина

В эксклюзивном интервью Степан Казанин рассказал, какой реакции публики ждет от предстоящего выступления, вспомнил забавные моменты из концертных туров и поделился тем, как юмор стал неотъемлемой частью его семейной жизни.

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- Чем новый выпуск "Вечірнього Кварталу" будет отличаться от предыдущих программ? Чего ждать зрителям?

- Надеюсь, на этот раз будет еще веселее и смешнее. И очень хочется, чтобы обошлось без воздушных тревог. Мы всегда ждем реакции зрителей - собственно, ради этого и работаем. Авторы придумывают шутки, мы их репетируем, а потом с интересом наблюдаем, как все воспринимает зал.

При этом далеко не всегда то, что нравится лично мне, вызывает такую же реакцию у публики. Бывает и наоборот: зрители смеются над шуткой, от которой я совершенно не ожидал такого эффекта. В этом и заключается особое удовольствие от нашей работы.

Фото: 1+1 Украина

- Есть ли у вас с коллегами негласные правила, которые помогают справиться с ситуацией, если во время выступления что-то идет не по сценарию?

- Мы столько лет работаем вместе, что никаких специальных негласных правил уже не требуется. Просто поддерживаем друг друга. Выступление на сцене - это командная работа: нужно чувствовать партнера, понимать его реакцию и быть готовым подхватить ситуацию.

За годы совместных выступлений всякое случалось, поэтому мы уже научились быстро ориентироваться и находить выход даже из неожиданных ситуаций.

Фото: 1+1 Украина

- Часто ли во время съемок что-то происходит не по сценарию и в итоге делает программу еще смешнее?

- Постоянно! Сейчас, например, это могут быть воздушные тревоги или перебои с электричеством. Надеемся, что в этот раз все пройдет спокойно, но к разным обстоятельствам мы готовы. У нас есть мощные генераторы.

- Есть ли забавная история с коллегами, которую вы до сих пор вспоминаете с улыбкой?

- Таких историй хватит на несколько томов! Особенно много всего происходило во время концертных туров. У нас даже существовала традиция так называемого зеленого концерта - последнего выступления в туре. Каждый артист старался рассмешить остальных: кто-то произносил реплику не по сценарию, кто-то подшучивал над коллегами или появлялся на сцене в неожиданном костюме.

Правда, рассмешить удавалось не всех. Легче всего было вызвать улыбку у нашей Елены, а вот Владимир Александрович в этом смысле - настоящая скала. Хотя иногда и он не выдерживал. А бывало, что мог так ответить, что уже мы не находили слов.

- Переносите ли вы сценический юмор в семейную жизнь? Кто дома чаще всего становится объектом шуток?

- Конечно! Все это тянется еще со времен КВН. Мы привыкли импровизировать, подхватывать реплики друг друга и продолжать шутку. Дома происходит примерно то же самое: кто-то что-нибудь скажет, другой подхватит - и вот уже все смеются.

- Какую семейную традицию вы соблюдаете много лет и не хотели бы потерять?

- У нас есть привычка присаживаться на дорожку перед поездкой. Когда собираемся куда-то ехать, обязательно на несколько минут садимся. Это наша давняя семейная традиция, которой мы придерживаемся уже много лет.

- Научили ли вас дети чему-то такому, чего вы сами не понимали в их возрасте?

- Постоянно! Наверное, для этого дети и нужны. У меня два сына, и каждый на определенном этапе знакомил меня с модными словами, музыкой и исполнителями, популярными среди молодежи. Не все из этого я стал бы слушать самостоятельно, но благодаря детям лучше понимаешь современное поколение.

К тому же некоторые новые слова и выражения можно использовать на сцене, например, когда играешь студента. Мои дети, к счастью, тоже с юмором.

- Вы не слишком часто делитесь моментами своей жизни в Instagram. Это осознанное решение?

- Да. Считаю, что сейчас не время активно что-то публиковать. На мой взгляд, Instagram должен оставаться пространством для легкости, юмора и позитива. Мы стараемся создавать именно такое настроение, но в нынешних обстоятельствах не очень хочется выкладывать развлекательный контент, словно ничего не происходит.

Я жду победы. Надеюсь, после нее смогу гораздо чаще появляться в Instagram и других социальных сетях.

- Как, на ваш взгляд, изменился юмор за последние годы? Над чем украинцы сегодня смеются больше всего?

- Думаю, существуют темы, которые остаются актуальными всегда. Это семейные ценности, отношения с тещей, отец, который возвращается домой, забавные истории с дедушкой. Над такими ситуациями люди смеялись раньше, смеются сейчас и, уверен, будут смеяться в будущем.

Конечно, обстоятельства меняются, появляются новые поводы для шуток, но юмор о повседневной жизни никуда не исчезает.

- Что помогает вам сохранять силы и не опускать руки в нынешних обстоятельствах?

- В первую очередь - наш коллектив и взаимная поддержка. Мы не только вместе работаем, но и ездим к военным на передовую. Передаем им необходимое, в том числе дроны. С нами также приезжают молодые артисты. Мы выступаем перед защитниками, общаемся с ними, стараемся подарить немного юмора и положительных эмоций.

Когда видишь людей, которым действительно нужна такая поддержка, понимаешь, что должен продолжать заниматься своим делом. Мы стараемся быть рядом с защитниками, помогать им и хотя бы ненадолго поднимать им настроение.

Фото: instagram.com/kazaninstepurik

- Что сегодня, по-вашему, важно помнить каждому украинцу, чтобы не терять веру в себя, окружающих и будущее?

- Мне кажется, практически на каждый вопрос я отвечаю, что послезавтра будет победа. Очень хочется верить, что все будет хорошо, Украина победит и мы снова сможем спокойно жить, работать и строить планы. Я очень жду этого дня.

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