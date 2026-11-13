РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье: загорелись квартиры, пострадали дети

В результате удара пожар охватил квартиры на двух этажах, а во дворе загорелись автомобили.

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Последствия удара РФ по Запорожью / коллаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

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Россияне нанесли удар по пятиэтажному дому в Космическом районе Запорожья

Пострадали как минимум четыре человека, в том числе двое детей

Горели квартиры на двух этажах и авто во дворе

Страна-агрессор Россия в пятницу, 13 ноября, нанесла удар по пятиэтажному дому в Запорожье. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека, среди них - двое детей. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

По его словам, российские оккупанты нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Космическом районе Запорожья.

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"В результате вражеской атаки повреждены квартиры на трех этажах. Возник пожар в квартирах на втором и третьем этажах, также загорелись автомобили во дворе. По меньшей мере 4 пострадавших, среди них 2 детей", - говорится в сообщении.

Он также опубликовал фото и видео последствий вражеского обстрела, на которых показал, что спасатели спасают жизни не только людей, но и беззащитных животных.

"Спасибо за человечность и неравнодушие", - подчеркнул глава ОВА.

В 12:59 Семикин добавил, что число раненых увеличилось до 9 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Когда РФ может нанести массированный удар по Украине

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что следующий массированный удар по Украине страна-агрессор Россия может нанести через полторы-две недели, когда температура воздуха станет ниже, а атаку меньшего масштаба - уже через неделю.

По его словам, существует несколько форматов атак. Первый - это обстрелы с ограниченным набором средств поражения. Второй - комбинированные удары с применением более 50 ракет различных типов. От формата зависят и интервалы между волнами.

"Что касается разведывательного удара - в течение 24–48 часов россияне, руководствуясь информацией о целях, могут его нанести. Если этого не произойдет, то следующую атаку с ограниченным боекомплектом могут осуществить через неделю. Массированный удар - через полторы-две недели (когда температура воздуха станет ниже нынешней)", - подчеркнул он.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 ноября страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.

Для атаки РФ использовала 117 ударных беспилотников, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или обезвредили 80 дронов, однако попадания зафиксированы в 24 местах, а обломки сбитых аппаратов упали ещё в 10.

Утром 12 ноября Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с третьего по шестой этаж девятиэтажного жилого дома. В результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

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