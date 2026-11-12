Битва за Константиновку продолжается: в DeepState раскрыли, что происходит в городе

В DeepState опровергли заявления Путина о захвате Константиновки и рассказали, какова на самом деле ситуация в городе

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Константиновка находится под контролем ВСУ / Коллаж: главред, фото: DeepState, 93-я ОМБр "Холодный Яр"

Что известно:

Константиновка находится под контролем ВСУ, несмотря на активные бои

Российские войска пытаются проникнуть в город и создать окружение

В DeepState назвали предложение Путина о "гуманитарной миссии" лицемерием

Константиновка в Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на попытки российских войск продвинуться в город.

Об этом сообщили в DeepState. Там напомнили, что 12 ноября российский диктатор Владимир Путин, опираясь на ложную информацию о якобы установленном российскими войсками контроле над Константиновкой, предложил провести там "гуманитарную миссию" по примеру Олешок.

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Аналитики подчеркнули, что настоящей гуманитарной миссией для города было бы прекращение российских штурмов и обстрелов, которые приводят к разрушениям из-за неспособности оккупантов захватить населенный пункт.

"На сегодняшний день ситуация в городе чрезвычайно сложная, ведь за него ведутся активные бои. Противник осуществляет просачивание и пытается накопить свои силы для оккупации, но украинские военные дают отпор этим попыткам и прилагают все усилия, чтобы удержать населенный пункт", - говорится в сообщении.

Ситуация в Константиновке / Фото: DeepState

Кроме того, противник пытается обойти город и создать окружение для украинской группировки, находящейся в Константиновке. Этому также пытаются предотвратить.

"Однако стоит заметить, что лучшая гуманитарная миссия в Константиновке будет осуществлена в виде прекращения штурмовых действий со стороны россиян и остановки полного разрушения города из-за обстрелов, которые они ведут из-за невозможности захватить населенный пункт. Все остальные попытки - это лицемерие, которым прикрывается Путин, чтобы воспользоваться ситуацией в своих интересах на поле боя. На такое ни в коем случае соглашаться нельзя", - подчеркивают аналитики.

Константиновка / Инфографика: Главред

На какие города нацелились россияне - мнение эксперта

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в эфире Радио NV рассказал, что Доброполье и Константиновка могут оказаться под контролем российских оккупантов, если Силы обороны не получат дополнительное пополнение личного состава. Стратегическая задача Кремля остается неизменной - захватить весь Донбасс.

По словам эксперта, сокращение количества направлений активного российского наступления не означает, что угроза миновала. Несмотря на значительные потери, российские войска будут продолжать продвигаться вперед.

"Я очень осторожно говорю о стабилизации, я далек от эйфории. Когда мы говорим о сужении участков, на которых противник ведет наступательные боевые действия, то совершенно естественно, что они понесли огромные потери, но при этом поставленная задача не была отозвана и не изменилась", - подчеркнул Грабский.

Он отметил, что для предотвращения прорыва необходимо усиливать украинские подразделения дополнительными ресурсами и личным составом. В то же время без надлежащего пополнения эксперт не берется гарантировать удержание позиций в Константиновке, на окраинах Часового Яра и в Доброполье.

Ситуация в Константиновке - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что российский диктатор Владимир Путин 12 ноября встретился в Кремле со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

В частности, диктатор предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по примеру Олешок. Он утверждает, что российские войска контролируют город и готовы гарантировать безопасность такой операции.

В Офисе президента Украины скептически отнеслись к предложению Кремля. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам напомнил, что во время предыдущей гуманитарной операции в Олешках российские военные перебрасывали технику и ротировали военных.

Ранее аналитики DeepState сообщали , что оккупационные войска РФ добиваются территориальных успехов вблизи города Константиновка в Донецкой области.

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