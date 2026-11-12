У кошек есть особый способ общения с людьми: что выяснили учёные

Этологи из Бразилии проверили 38 животных и выяснили, что при хозяине они подают голос более чем вчетверо чаще, чем в одиночестве.

https://glavred.info/dim/u-koshek-est-osobyy-sposob-obshcheniya-s-lyudmi-chto-vyyasnili-uchenye-10811558.html Ссылка скопирована

Почему кошки чаще мяукают в присутствии человека / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Этологи из Сан-Паулу провели исследование на 38 кошках

В присутствии человека кошки мяукнули 86 раз, в одиночестве - 20

Мяуканье - просьба о помощи, а не жалоба

Кошки мяукают на людей значительно чаще, когда им нужна помощь: в присутствии человека животные мяукнули 86 раз, а в одиночестве - всего 20, выяснили этологи Университета Сан-Паулу (Бразилия), сообщает Qubit.

Почему кот мяукает не просто так и кому на самом деле адресованы эти звуки, на примере нового эксперимента выяснял Главред.

видео дня

Как проходил эксперимент с кошками

Для эксперимента отобрали 38 кошек, о которых владельцы говорили, что те много мяукают, когда выпрашивают еду. Ученых интересовало, насколько охотно животные издают звуки и с какой целью.

Корм положили в прозрачные коробки с отверстиями. Кот видел и чувствовал запах еды, но не мог до нее добраться.

Поведение каждой кошки наблюдали по одной минуте в двух ситуациях: когда в комнате был человек и когда животное оставалось одно.

Что означает взгляд кота на хозяина

В присутствии человека кошки в общей сложности мяукнули 86 раз, наедине - 20 раз. Подробности приведены в исследовании.

Наедине кошки в основном смотрели на дверь, словно ждали, что кто-то придет и откроет коробку. Когда рядом был человек, они чередовали мяуканье с взглядами то на хозяина, то на коробку. Исследователи трактуют такое поведение как просьбу о помощи.

Когда животным требовалась поддержка человека, они мяукали чаще и громче.

Почему кошки мяукают на людей, а не друг на друга

Кошки редко мяукают друг на друга. Бездомные кошки мяукают значительно реже, чем домашние, а некоторые домашние кошки очень "разговорчивы".

По выводу исследователей, мяуканье - это не общее недовольство или жалоба, а одна из форм просьбы о помощи. В то же время точное значение конкретного мяуканья по полученным данным установить невозможно, хотя смысл кажется очевидным.

Учёные планируют более подробно проанализировать различные звуки, чтобы различать разные потребности кошек.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как кот общается с человеком:

Что ещё известно о поведении кошек

Напомним, как ранее сообщал Главред, исследователи обнаружили, что домашние кошки могут демонстрировать признаки психологического дискомфорта во время отсутствия хозяев. Доктор Джессика Пирс в своей статье обращала внимание на признаки тревоги разлуки и связанные с ней проявления поведения. В выборке исследователей 13% кошек соответствовали по крайней мере одному из поведенческих критериев, включая чрезмерную вокализацию и деструктивное поведение.

Эксперты проекта Animal Wised рассказали о связи внешних признаков лап с характером животного. По их словам, форма подушечек лап является одним из маркеров темперамента и поведения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред