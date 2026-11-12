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У кошек есть особый способ общения с людьми: что выяснили учёные

Юрий Берендий
12 ноября 2026, 15:19
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Этологи из Бразилии проверили 38 животных и выяснили, что при хозяине они подают голос более чем вчетверо чаще, чем в одиночестве.
У кошек есть особый способ общения с людьми: что выяснили учёные
Почему кошки чаще мяукают в присутствии человека / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Этологи из Сан-Паулу провели исследование на 38 кошках
  • В присутствии человека кошки мяукнули 86 раз, в одиночестве - 20
  • Мяуканье - просьба о помощи, а не жалоба

Кошки мяукают на людей значительно чаще, когда им нужна помощь: в присутствии человека животные мяукнули 86 раз, а в одиночестве - всего 20, выяснили этологи Университета Сан-Паулу (Бразилия), сообщает Qubit.

Почему кот мяукает не просто так и кому на самом деле адресованы эти звуки, на примере нового эксперимента выяснял Главред.

видео дня

Как проходил эксперимент с кошками

Для эксперимента отобрали 38 кошек, о которых владельцы говорили, что те много мяукают, когда выпрашивают еду. Ученых интересовало, насколько охотно животные издают звуки и с какой целью.

Корм положили в прозрачные коробки с отверстиями. Кот видел и чувствовал запах еды, но не мог до нее добраться.

Поведение каждой кошки наблюдали по одной минуте в двух ситуациях: когда в комнате был человек и когда животное оставалось одно.

Что означает взгляд кота на хозяина

В присутствии человека кошки в общей сложности мяукнули 86 раз, наедине - 20 раз. Подробности приведены в исследовании.

Наедине кошки в основном смотрели на дверь, словно ждали, что кто-то придет и откроет коробку. Когда рядом был человек, они чередовали мяуканье с взглядами то на хозяина, то на коробку. Исследователи трактуют такое поведение как просьбу о помощи.

Когда животным требовалась поддержка человека, они мяукали чаще и громче.

Почему кошки мяукают на людей, а не друг на друга

Кошки редко мяукают друг на друга. Бездомные кошки мяукают значительно реже, чем домашние, а некоторые домашние кошки очень "разговорчивы".

По выводу исследователей, мяуканье - это не общее недовольство или жалоба, а одна из форм просьбы о помощи. В то же время точное значение конкретного мяуканья по полученным данным установить невозможно, хотя смысл кажется очевидным.

Учёные планируют более подробно проанализировать различные звуки, чтобы различать разные потребности кошек.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как кот общается с человеком:

Что ещё известно о поведении кошек

Напомним, как ранее сообщал Главред, исследователи обнаружили, что домашние кошки могут демонстрировать признаки психологического дискомфорта во время отсутствия хозяев. Доктор Джессика Пирс в своей статье обращала внимание на признаки тревоги разлуки и связанные с ней проявления поведения. В выборке исследователей 13% кошек соответствовали по крайней мере одному из поведенческих критериев, включая чрезмерную вокализацию и деструктивное поведение.

Эксперты проекта Animal Wised рассказали о связи внешних признаков лап с характером животного. По их словам, форма подушечек лап является одним из маркеров темперамента и поведения.

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