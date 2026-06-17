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Что делает кот, когда остается дома один — ученые развенчали главный миф

Юрий Берендий
17 июня 2026, 17:21
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Новое исследование показало, что кошки могут страдать из-за отсутствия хозяев. Исследователи объяснили, какие признаки свидетельствуют о тревоге разлуки.
Что делает кот, когда остается дома один — ученые развенчали главный миф
Скучают ли кошки без хозяина — что делает кот, когда остается дома один / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что делает кот, когда остается один дома
  • Скучают ли кошки без хозяина
  • Почему кот мяукает, когда остается один

Долгое время существовало мнение, что домашние кошки легко переносят отсутствие людей и не нуждаются в постоянном внимании. Однако новые научные данные свидетельствуют о том, что такая точка зрения может быть ошибочной. Исследователи обнаружили признаки психологического дискомфорта у значительной части животных, которые регулярно остаются без своих владельцев.

"Согласно исследованию, более чем у 1 из 10 кошек наблюдается поведение, которое может свидетельствовать о тревоге, связанной с разлукой", — отметила доктор философии Джессика Пирс в материале для Psychology Today.

видео дня

Главред выяснил, что делает кот, когда остается один дома.

Чувствуют ли кошки одиночество без хозяина

Специалисты всё чаще обращают внимание на эмоциональное состояние домашних кошек. Если раньше подобные вопросы активно изучались преимущественно у собак, то теперь учёные начали исследовать и особенности поведения кошек в домашней среде.

"Тревога, связанная с разлукой, у собак хорошо изучена и является одной из самых распространенных поведенческих проблем, заставляющих людей обращаться за помощью к специалисту по поведению, дрессировщику или ветеринару. В то же время вопросу о том, испытывают ли кошки тревогу, связанную с разлукой со своими человеческими спутниками, уделялось гораздо меньше внимания", — пояснила Пирс.

Смотрите видео о том, что чувствует кот, оставшись дома один:

Какие признаки тревоги разлуки проявляют кошки

В ходе исследования ученые проанализировали информацию от владельцев домашних животных и оценили особенности содержания питомцев. Результаты показали, что часть кошек демонстрирует поведение, которое может указывать на сложности с переносом одиночества.

"Среди кошек, вошедших в выборку, 13 % соответствовали по крайней мере одному из поведенческих критериев проблем, связанных с разлукой. Эти критерии включали деструктивное поведение, чрезмерную вокализацию, мочеиспускание в неподходящих местах, депрессию/апатию, агрессивность, возбуждение/тревогу и дефекацию в неподходящих местах", — сообщила эксперт.

Почему кошки привязываются к людям

В последние годы ученые пересматривают представления о взаимоотношениях между человеком и котом. Все больше исследований доказывают, что эти животные формируют прочные социальные связи со своими хозяевами.

"Кошки демонстрируют так называемое "поведение привязанности", такое как стремление к близости, аффилиативное и ласковое поведение по отношению к своим хозяевам, а также поведение, связанное с воссоединением", — подчеркнула Джессика Пирс.

Исследователи также заметили, что присутствие человека влияет на общее эмоциональное состояние домашнего питомца.

"Кошки также чаще проявляют исследовательское и игровое поведение в присутствии своего хозяина, что является признаком того, что они чувствуют себя в безопасности и комфорте", — добавила специалистка.

Какие условия снижают стресс у кошек

Авторы работы установили, что важную роль играет среда, в которой живет животное. Риск возникновения поведенческих проблем оказался выше у тех питомцев, у которых меньше возможностей для активности и взаимодействия с окружающим миром.

"У кошек чаще выявлялись проблемы, связанные с разлукой, если у них не было доступа к игрушкам, не было доступа ко всему дому, не было других животных в доме, не было выхода на улицу или они оставались одни дома 5–7 раз в неделю и более 6 часов в день", — отметила эксперт.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

По мнению исследовательницы, разнообразная среда обитания помогает домашним животным лучше справляться с временными трудностями.

"Кошки, жизнь которых наполнена интересом, имеют лучшее общее психическое состояние, что позволяет им успешнее справляться с временным стрессом, связанным с пребыванием в одиночестве", — подчеркнула Пирс.

Почему миф о независимости кошек оказался ложным

Специалисты отмечают, что проблемы во время разлуки не стоит рассматривать лишь как неудобство для владельцев. Прежде всего это вопрос благополучия самих животных.

"Но тревога разлуки — это, прежде всего, проблема для самих животных. Именно они испытывают дискомфорт", — отметила специалистка.

Подводя итоги работы, исследовательница призвала внимательнее относиться к потребностям домашних питомцев и отказаться от устаревших стереотипов.

"Мы можем продолжать развенчивать миф о том, что кошки — это одинокие животные, которым вполне комфортно проводить много времени в одиночестве", — резюмировала Джессика Пирс.

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Об источнике: Psychology Today

Psychology Today — американская медиаорганизация, специализирующаяся на психологии и поведении человека. Издание впервые появилось в 1967 году. Psychology Today — одно из старейших СМИ, специализирующихся на поведенческих науках. Его миссия — освещать все аспекты человеческого поведения, чтобы помочь людям лучше управлять своим здоровьем и благополучием, корректировать свое мышление и решать различные проблемы, связанные с психическим здоровьем и отношениями, сообщает Википедия.

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