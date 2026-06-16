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Запах из кошачьего лотка исчезнет: названы пять простых, но эффективных способов

Юрий Берендий
16 июня 2026, 02:32
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Запах из кошачьего лотка можно значительно уменьшить. Эксперт назвала пять простых способов, которые помогут поддерживать свежесть в доме.
Запах из кошачьего лотка исчезнет: названы пять простых, но эффективных способов
Кошачий лоток без запаха — как избавиться от запаха кошачьего туалета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как избавиться от запаха кошачьего лотка
  • Как убрать запах кошачьего туалета

Владельцы кошек часто сталкиваются с проблемой неприятного запаха от лотка, даже если регулярно убирают за питомцем. Причина может крыться не только в частоте уборки, но и в питании животного, качестве наполнителя и организации места для туалета. Зооэксперт проекта Cats в видео на YouTube назвала пять простых способов, которые помогут значительно уменьшить или полностью устранить запах из кошачьего лотка.

Главред выяснил, как избавиться от запаха из кошачьего лотка.

видео дня

Качественный корм для кошки помогает уменьшить запах из лотка

Одной из главных причин сильного запаха может быть рацион домашнего питомца. По словам эксперта, качество корма напрямую влияет на интенсивность запаха экскрементов.

"Высококачественный и эффективный корм удивительно влияет на интенсивность запаха экскрементов в кошачьем туалете", — отметила эксперт.

Именно поэтому владельцам кошек стоит обращать внимание на состав корма и выбирать продукцию надлежащего качества, которая соответствует потребностям животного.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Какой наполнитель для кошачьего туалета лучше устраняет запах

Не менее важную роль играет наполнитель. От его способности поглощать влагу и запахи зависит комфорт не только кота, но и всех обитателей дома.

"Во-вторых, используйте качественный наполнитель для кошачьего туалета", — посоветовала специалист.

Как часто нужно чистить кошачий лоток

Регулярная очистка лотка остается одним из самых эффективных способов борьбы с неприятным запахом.

Она пояснила, что лучшим вариантом является уборка экскрементов после каждого использования туалета.

"В идеале следует убирать экскременты после каждого использования, но большинство из нас не может этого делать, поэтому можно убирать раз в день или подумать об использовании автоматического лотка", — отметила специалистка.

Смотрите видео о том, как часто чистить кошачий лоток:

Сколько лотков нужно для кота в доме

Еще одно распространенное заблуждение владельцев — недостаточное количество туалетов для животного. Из-за этого запах может скапливаться в одном месте и становиться более ощутимым.

"Мой четвертый совет — убедитесь, что у вас дома достаточно лотков, чтобы запах не концентрировался в одном месте", — пояснила эксперт.

Если в доме проживает несколько кошек, вопрос достаточного количества лотков становится особенно важным.

Как избавиться от запаха кошачьего туалета окончательно

Если качественный корм, хороший наполнитель и регулярная уборка не дали желаемого результата, стоит воспользоваться дополнительными средствами для нейтрализации запахов.

"И если вы сделали все это, но запах все равно ощущается, мой пятый совет — использовать хороший дезодорант для лотков", — подытожила специалист.

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Об источнике: YouTube-канал "Cats"

Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

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